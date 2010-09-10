Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
vladfedin
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 20:14

Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза

Сообщение vladfedin » 27 янв 2013, 13:05

У кого-нибудь есть опыт обращения к фирмам проводящим строительную экспертизу при приемке квартиры?
Можете ли кого-нибудь порекомендовать, сколь будет стоить?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза

Сообщение Князь » 27 янв 2013, 13:34

Фирм подобных много, только примет ли застройщик во внимание их заключение?
И это пройдет...
Вернуться к началу
vladfedin
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 20:14

Re: Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза

Сообщение vladfedin » 21 фев 2013, 16:03

Устранение дефектов по смотровому листу до подписания акта приема-передач - стандартная процедура, предусмотренная законодательством и вполне применяемая.
Вернуться к началу
Fatis
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:42

Re: Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза

Сообщение Fatis » 18 фев 2016, 19:44

Наша компания нуждалась в проведении независимой строительно-технической экспертизе в г. Рязань. Было принято решение обратиться за проведением экспертизы проекта в fcse.ru. У специалистов компании есть все необходимые допуски, сертификаты, наличие всех необходимых инструментов и оборудования. По результатам обследований были выявлены тотальные ошибки в проекте. Таким образом, именно независимая экспертиза является способом, который помогает решить долгий и затянувшийся спор. С результатами мы обратились в суд, где была доказана вина именно проектной организации. Можем рекомендовать проведение экспертизы, так как ее заключение имеет огромный вес в суде, и сэкономило огромные средства, не сопоставимые с затратами на экспертизу.
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Приёмка квартиры в новостройке строительная экспертиза

Сообщение Avesgamer » 18 сен 2019, 09:58

Привожу отрывки из интервью специалистов в области строительства, опубликованного в «Комсомольской правде»:

- Покупая квартиру в новостройке, на что нужно обращать внимание?

- Должен быть полный перечень документов, предусмотренный ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве». Важно, чтобы в разрешении на строительство был указан именно тот объект, который возводится, а не трехэтажный жилой дом вместо 16-этажки. Придите в саму фирму, ознакомьтесь с проектной декларацией, поинтересуйтесь, подает ли застройщик необходимую информацию в управление по надзору в долевом строительстве. Кроме того, узнайте, какие дома этот застройщик уже сдал в эксплуатацию, пообщайтесь с людьми, которые там живут: довольны ли они качеством, выполнил ли он все гарантии?


- Какие документы нужно проверить, чтобы не нарваться на «левого» застройщика?

- Лучше выбирайте уже готовый дом. В первую очередь узнайте, введен ли он в эксплуатацию и наличие регистрации права собственности на данный объект, в которой должны быть указаны характеристики дома — индивидуальный жилой или многоквартирный. Если выбрали строящийся, то просмотрите разрешение на его строительство.


- Как удостовериться в надежности строительной компании?

- Нужно опираться на свою внимательность и юридическую подкованность. Узнайте об уже возведенных ими домах, проверьте документацию, поинтересуйтесь их репутацией в профессиональной среде.


<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Приёмка квартиры в новостройке строительная экспертиза

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 16:55

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей