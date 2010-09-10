Сообщение Avesgamer » 18 сен 2019, 09:58

Привожу отрывки из интервью специалистов в области строительства, опубликованного в «Комсомольской правде»:



- Покупая квартиру в новостройке, на что нужно обращать внимание?



- Должен быть полный перечень документов, предусмотренный ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве». Важно, чтобы в разрешении на строительство был указан именно тот объект, который возводится, а не трехэтажный жилой дом вместо 16-этажки. Придите в саму фирму, ознакомьтесь с проектной декларацией, поинтересуйтесь, подает ли застройщик необходимую информацию в управление по надзору в долевом строительстве. Кроме того, узнайте, какие дома этот застройщик уже сдал в эксплуатацию, пообщайтесь с людьми, которые там живут: довольны ли они качеством, выполнил ли он все гарантии?





- Какие документы нужно проверить, чтобы не нарваться на «левого» застройщика?



- Лучше выбирайте уже готовый дом. В первую очередь узнайте, введен ли он в эксплуатацию и наличие регистрации права собственности на данный объект, в которой должны быть указаны характеристики дома — индивидуальный жилой или многоквартирный. Если выбрали строящийся, то просмотрите разрешение на его строительство.





- Как удостовериться в надежности строительной компании?



- Нужно опираться на свою внимательность и юридическую подкованность. Узнайте об уже возведенных ими домах, проверьте документацию, поинтересуйтесь их репутацией в профессиональной среде.





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