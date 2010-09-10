Отдых в КРЫМУ - как и где?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Похоже что они.
Я там тоже был.
Место интересное , лучше чем Джур-Джур с толпами туристов и чучелами медведей.
Я там тоже был.
Место интересное , лучше чем Джур-Джур с толпами туристов и чучелами медведей.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Феодосия на любителя, если честно
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Полностью согласна, Феодосия на любителя. У меня есть подруги, знакомые, которые ездят только в Феодосию. Я была один раз, теперь этот город посетить соглашусь только в последнюю очередь. Да, есть там красивые места, впечатлило конечно прибытие в город, это был рассвет, тихие волны... Красота... Очень понравилась набережная, наверно самая красивая из всех в Крыму. Но отдых там, ничем не отличается от Харькова, не получила там той расслабухи, как ожидалось. Все же ЮБК наверно, лучше всего. Приезжаешь и чувствуешь, что вроде как и не в родной стране.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Мы в Феодосии отдыхали неоднократно. Жене нравится, мне тоже не плохо. Просто я больше любитель активного и экстримального отдыха, а Феодосия в этом не сильно преуспела. Единственное в прибрежной зоне функционируют несколько клубов подводного плавания и за небольшую сумму можно также изучить подводный мир Феодосии.
Вообще считаю, что цена полоностью соответствует качеству, так к примеру в Феодосии можно квартиру в 5ти минутах от моря найти за 400руб http://feodosiya.mesto.ua/rent_daily , в то же время в Ялте не меньше 1000руб в сутки. А вообще и правда на любителя, мне больше по душе Севастополь, а конкретно там есть авиационный спортивный клуб в котором и с парашутом прыгнуть можно и на воздушном шаре подняться да и просто прокатиться в самолете над красивейшими местами.
Короче всем отличного отдыха и главное - для души.
Вообще считаю, что цена полоностью соответствует качеству, так к примеру в Феодосии можно квартиру в 5ти минутах от моря найти за 400руб http://feodosiya.mesto.ua/rent_daily , в то же время в Ялте не меньше 1000руб в сутки. А вообще и правда на любителя, мне больше по душе Севастополь, а конкретно там есть авиационный спортивный клуб в котором и с парашутом прыгнуть можно и на воздушном шаре подняться да и просто прокатиться в самолете над красивейшими местами.
Короче всем отличного отдыха и главное - для души.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
С параШутом... Пара шутов прыгала с параШутом и каталась на самолете.
А еще они не любили своих пляжных жен и были Экстремалами.
А еще они не любили своих пляжных жен и были Экстремалами.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Как скажете.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Lloretta писал(а):Полностью согласна, Феодосия на любителя. У меня есть подруги, знакомые, которые ездят только в Феодосию. Я была один раз, теперь этот город посетить соглашусь только в последнюю очередь. Да, есть там красивые места, впечатлило конечно прибытие в город, это был рассвет, тихие волны... Красота... Очень понравилась набережная, наверно самая красивая из всех в Крыму. Но отдых там, ничем не отличается от Харькова, не получила там той расслабухи, как ожидалось. Все же ЮБК наверно, лучше всего. Приезжаешь и чувствуешь, что вроде как и не в родной стране.
А Харьков на каком море?
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
В Крыму бываю часто. Предпочитаю "дикий тур" - свой маршрут, палатка, рюкзак. Ни разу не пожалел.
Внимание! Фото вставлены ссылками.
Просьба к администрации - привести движок в порядок, ограничение фото по 600 пикселей - нонсенс по нынешним временам, уж простите.
Великолепно на Меганоме - гора неподалёку от Судака. Можно остановиться в "первой долине" - ближе бегать за водой на кемпинг в двух километрах по прямой через залив - альтернатива только "нижний" родник, но до него по крутым тропкам около часа.
В первой долине с пляжами напряг - одно боле/мене приличное место, к другому достаточно крутой спуск. Впрочем, детвора не жаловалась, да и дельфины часто подходили.
Палатки не возбраняется ставить где угодно, лишь бы не мешать остальным туристам.
По остальным долинам ближе к маяку пока не готов сказать - красиво, но добираться трудно (фотографий пока нет с собой). Есть несколько дорог, "военная", "к маяку" - но придётся топать по жаре в горах.
Евпатория - "плацента". Буквально. Для семейных и детных - идеально, в принципе. Залив прогревается хорошо (мелко там), купался до 20 октября. Но для меня - скучно. Был в санатории "Золотой Берег". Свой пляж, шведский стол, номера в массе 2-местные, есть вроде бы VIP - кому интересно, сам нароет инфу.
Крайнее время катаюсь в Орджоникидзе, в 20 минутах маршруткой от Феодосии - но, опять же, я с палаткой и на нудистском пляже Так-то жильё можно снять - от частного сектора до квартиры или мини-отелей на набережной (по ценам не в курсе).
Городской пляж узкий, переполнен. Аттракционы всякие разные, цены в кафешках вполне приемлемы. Народ частично сваливает на "второй" пляж, в 5 минутах от первого - но он не оборудован, либо дальше, по нудистским - там и вода чище. Хороший вид на Кара-Даг, виден Коктебель - до него ходит маршрутка, либо пешочком часа три Да и просто можно побродить по горам, за хребтом Биюк-Янышар - лес с родником.
https://www.youtube.com/watch?v=lwGZgaOkNyw
Разберусь со внешником - расскажу подробнее за путешествие на Чатыр-Даг, Алушту и очень загородные пляжи
Ну и вот так пока - проехались как-то с друзьями от Евпатории до Керчи по побережью.
Не прощаюсь
Внимание! Фото вставлены ссылками.
Просьба к администрации - привести движок в порядок, ограничение фото по 600 пикселей - нонсенс по нынешним временам, уж простите.
Великолепно на Меганоме - гора неподалёку от Судака. Можно остановиться в "первой долине" - ближе бегать за водой на кемпинг в двух километрах по прямой через залив - альтернатива только "нижний" родник, но до него по крутым тропкам около часа.
В первой долине с пляжами напряг - одно боле/мене приличное место, к другому достаточно крутой спуск. Впрочем, детвора не жаловалась, да и дельфины часто подходили.
Палатки не возбраняется ставить где угодно, лишь бы не мешать остальным туристам.
По остальным долинам ближе к маяку пока не готов сказать - красиво, но добираться трудно (фотографий пока нет с собой). Есть несколько дорог, "военная", "к маяку" - но придётся топать по жаре в горах.
Евпатория - "плацента". Буквально. Для семейных и детных - идеально, в принципе. Залив прогревается хорошо (мелко там), купался до 20 октября. Но для меня - скучно. Был в санатории "Золотой Берег". Свой пляж, шведский стол, номера в массе 2-местные, есть вроде бы VIP - кому интересно, сам нароет инфу.
Крайнее время катаюсь в Орджоникидзе, в 20 минутах маршруткой от Феодосии - но, опять же, я с палаткой и на нудистском пляже Так-то жильё можно снять - от частного сектора до квартиры или мини-отелей на набережной (по ценам не в курсе).
Городской пляж узкий, переполнен. Аттракционы всякие разные, цены в кафешках вполне приемлемы. Народ частично сваливает на "второй" пляж, в 5 минутах от первого - но он не оборудован, либо дальше, по нудистским - там и вода чище. Хороший вид на Кара-Даг, виден Коктебель - до него ходит маршрутка, либо пешочком часа три Да и просто можно побродить по горам, за хребтом Биюк-Янышар - лес с родником.
https://www.youtube.com/watch?v=lwGZgaOkNyw
Разберусь со внешником - расскажу подробнее за путешествие на Чатыр-Даг, Алушту и очень загородные пляжи
Ну и вот так пока - проехались как-то с друзьями от Евпатории до Керчи по побережью.
Не прощаюсь
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
А я предлагаю в Крым матнуться, там сейчас тепло. Можно купаться в море!!! Например мы были на западе Крыма в Межводном впечатлились все, даже самые капризные родственички))) Там такая красота словами не описать!!! И море, и скалы, и озера соленые (по типу мертвого моря), и грязи лечебные. Чистейшая вода!!! Супер песочный пляж! Вообщем для каждого найдется приятное время провождения!!!
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Лучше летом, сезон уже увы. Впрочем, на ЮБК ещё очень ничего
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Я еще не добрался сюда
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Да, летом есть лето, но в этом году погодка была и в октябре супер. Мы в начале октября отдыхали в Береговом, купались в теплой водичке и наслаждались теплым солнышком. Отдых получился замечательный, поселились в уютном и красивом местечке с красивым названием http://beregovoe.com.ua/ , хочется снова лета и вновь в Крым.Jararaka писал(а):Лучше летом, сезон уже увы. Впрочем, на ЮБК ещё очень ничего
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
тонкий троллинг. вообщето +12. впрочем, может кому то и тепло.Malinka2 писал(а):Да, летом есть лето, но в этом году погодка была и в октябре супер.Jararaka писал(а):Лучше летом, сезон уже увы. Впрочем, на ЮБК ещё очень ничего
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
В начале девяностых я с учениками лазал по крымским горкам как раз в осенние каникулы. Романтика) Поносили от винограда, один раз даже купались 7 ноября.
Но чтоб за это еще и бешеные бабки платить...
Но чтоб за это еще и бешеные бабки платить...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
в Севастополе на окраине города в лесу есть интересная достопримечательность!)) каменные пирамиды!)
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Ты ради этого зарегился, братан?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Мне больше всего понравилось в Алупке, и есть что посмотреть и море хорошее.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Бывая в Крыму иногда отдыхаем в Феодосии, поэтому советую снять жилье в Феодосии лучше в центральном районе. Там и набережная рядом и кафешки и вообще все развлечения. А купаться и загорать лучше всего на Золотом пляже или на песчаном пляже Айвазовского.
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