Сообщение Lloretta » 26 июн 2013, 10:35

Полностью согласна, Феодосия на любителя. У меня есть подруги, знакомые, которые ездят только в Феодосию. Я была один раз, теперь этот город посетить соглашусь только в последнюю очередь. Да, есть там красивые места, впечатлило конечно прибытие в город, это был рассвет, тихие волны... Красота... Очень понравилась набережная, наверно самая красивая из всех в Крыму. Но отдых там, ничем не отличается от Харькова, не получила там той расслабухи, как ожидалось. Все же ЮБК наверно, лучше всего. Приезжаешь и чувствуешь, что вроде как и не в родной стране.