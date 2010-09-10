Отдых в КРЫМУ - как и где?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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ЮрийЗО
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 21:11

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение ЮрийЗО » 21 июн 2013, 20:15

Похоже что они.
Я там тоже был.
Место интересное , лучше чем Джур-Джур с толпами туристов и чучелами медведей.
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение amalrik » 22 июн 2013, 14:57

Феодосия на любителя, если честно :)
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Lloretta
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 11:48

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Lloretta » 26 июн 2013, 10:35

Полностью согласна, Феодосия на любителя. У меня есть подруги, знакомые, которые ездят только в Феодосию. Я была один раз, теперь этот город посетить соглашусь только в последнюю очередь. Да, есть там красивые места, впечатлило конечно прибытие в город, это был рассвет, тихие волны... Красота... Очень понравилась набережная, наверно самая красивая из всех в Крыму. Но отдых там, ничем не отличается от Харькова, не получила там той расслабухи, как ожидалось. Все же ЮБК наверно, лучше всего. Приезжаешь и чувствуешь, что вроде как и не в родной стране.
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VladStone
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 май 2015, 12:18
Откуда: Скопин

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение VladStone » 25 май 2015, 15:33

Мы в Феодосии отдыхали неоднократно. Жене нравится, мне тоже не плохо. Просто я больше любитель активного и экстримального отдыха, а Феодосия в этом не сильно преуспела. Единственное в прибрежной зоне функционируют несколько клубов подводного плавания и за небольшую сумму можно также изучить подводный мир Феодосии.
Вообще считаю, что цена полоностью соответствует качеству, так к примеру в Феодосии можно квартиру в 5ти минутах от моря найти за 400руб http://feodosiya.mesto.ua/rent_daily , в то же время в Ялте не меньше 1000руб в сутки. А вообще и правда на любителя, мне больше по душе Севастополь, а конкретно там есть авиационный спортивный клуб в котором и с парашутом прыгнуть можно и на воздушном шаре подняться да и просто прокатиться в самолете над красивейшими местами.
Короче всем отличного отдыха и главное - для души.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение UNCLE1911 » 25 май 2015, 22:17

С параШутом... Пара шутов прыгала с параШутом и каталась на самолете.
А еще они не любили своих пляжных жен и были Экстремалами.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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VladStone
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 май 2015, 12:18
Откуда: Скопин

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение VladStone » 29 май 2015, 12:28

Как скажете.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Борислава » 10 сен 2015, 13:52

Lloretta писал(а):Полностью согласна, Феодосия на любителя. У меня есть подруги, знакомые, которые ездят только в Феодосию. Я была один раз, теперь этот город посетить соглашусь только в последнюю очередь. Да, есть там красивые места, впечатлило конечно прибытие в город, это был рассвет, тихие волны... Красота... Очень понравилась набережная, наверно самая красивая из всех в Крыму. Но отдых там, ничем не отличается от Харькова, не получила там той расслабухи, как ожидалось. Все же ЮБК наверно, лучше всего. Приезжаешь и чувствуешь, что вроде как и не в родной стране.

А Харьков на каком море? :roll:
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Jararaka » 20 сен 2015, 17:08

В Крыму бываю часто. Предпочитаю "дикий тур" :) - свой маршрут, палатка, рюкзак. Ни разу не пожалел.

Внимание! Фото вставлены ссылками.
Просьба к администрации - привести движок в порядок, ограничение фото по 600 пикселей - нонсенс по нынешним временам, уж простите.


Великолепно на Меганоме - гора неподалёку от Судака. Можно остановиться в "первой долине" - ближе бегать за водой на кемпинг в двух километрах по прямой через залив - альтернатива только "нижний" родник, но до него по крутым тропкам около часа.

В первой долине с пляжами напряг - одно боле/мене приличное место, к другому достаточно крутой спуск. Впрочем, детвора не жаловалась, да и дельфины часто подходили.

Палатки не возбраняется ставить где угодно, лишь бы не мешать остальным туристам.

По остальным долинам ближе к маяку пока не готов сказать - красиво, но добираться трудно (фотографий пока нет с собой). Есть несколько дорог, "военная", "к маяку" - но придётся топать по жаре в горах.

Евпатория - "плацента". Буквально. Для семейных и детных - идеально, в принципе. Залив прогревается хорошо (мелко там), купался до 20 октября. Но для меня - скучно. Был в санатории "Золотой Берег". Свой пляж, шведский стол, номера в массе 2-местные, есть вроде бы VIP - кому интересно, сам нароет инфу.

Крайнее время катаюсь в Орджоникидзе, в 20 минутах маршруткой от Феодосии - но, опять же, я с палаткой и на нудистском пляже :D Так-то жильё можно снять - от частного сектора до квартиры или мини-отелей на набережной (по ценам не в курсе).
Городской пляж узкий, переполнен. Аттракционы всякие разные, цены в кафешках вполне приемлемы. Народ частично сваливает на "второй" пляж, в 5 минутах от первого - но он не оборудован, либо дальше, по нудистским - там и вода чище. Хороший вид на Кара-Даг, виден Коктебель - до него ходит маршрутка, либо пешочком часа три :) Да и просто можно побродить по горам, за хребтом Биюк-Янышар - лес с родником.

https://www.youtube.com/watch?v=lwGZgaOkNyw

Разберусь со внешником - расскажу подробнее за путешествие на Чатыр-Даг, Алушту и очень загородные пляжи :mrgreen:

Ну и вот так пока - проехались как-то с друзьями от Евпатории до Керчи по побережью.

Не прощаюсь :lol:
Научитесь красить небо в синий цвет.
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sozir
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 11:11

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение sozir » 06 окт 2015, 11:25

А я предлагаю в Крым матнуться, там сейчас тепло. Можно купаться в море!!! Например мы были на западе Крыма в Межводном впечатлились все, даже самые капризные родственички))) Там такая красота словами не описать!!! И море, и скалы, и озера соленые (по типу мертвого моря), и грязи лечебные. Чистейшая вода!!! Супер песочный пляж! Вообщем для каждого найдется приятное время провождения!!!
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Jararaka » 11 окт 2015, 07:52

Лучше летом, сезон уже увы. Впрочем, на ЮБК ещё очень ничего :)
Научитесь красить небо в синий цвет.
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svetiren
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 июн 2015, 10:49

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение svetiren » 11 ноя 2015, 13:56

Я еще не добрался сюда
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Malinka2
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 19:00

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Malinka2 » 14 ноя 2015, 17:11

Jararaka писал(а):Лучше летом, сезон уже увы. Впрочем, на ЮБК ещё очень ничего :)
Да, летом есть лето, но в этом году погодка была и в октябре супер. Мы в начале октября отдыхали в Береговом, купались в теплой водичке и наслаждались теплым солнышком. Отдых получился замечательный, поселились в уютном и красивом местечке с красивым названием http://beregovoe.com.ua/ , хочется снова лета и вновь в Крым.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2020
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Raider » 14 ноя 2015, 19:42

Malinka2 писал(а):
Jararaka писал(а):Лучше летом, сезон уже увы. Впрочем, на ЮБК ещё очень ничего :)
Да, летом есть лето, но в этом году погодка была и в октябре супер.
тонкий троллинг. вообщето +12. впрочем, может кому то и тепло.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение UNCLE1911 » 14 ноя 2015, 19:56

В начале девяностых я с учениками лазал по крымским горкам как раз в осенние каникулы. Романтика) Поносили от винограда, один раз даже купались 7 ноября.
Но чтоб за это еще и бешеные бабки платить...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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carl5
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 19:42

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение carl5 » 14 фев 2016, 20:59

в Севастополе на окраине города в лесу есть интересная достопримечательность!)) каменные пирамиды!)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение UNCLE1911 » 14 фев 2016, 22:13

Ты ради этого зарегился, братан?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Denata » 18 фев 2016, 19:22

Мне больше всего понравилось в Алупке, и есть что посмотреть и море хорошее.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение polpol » 05 апр 2020, 06:54

Бывая в Крыму иногда отдыхаем в Феодосии, поэтому советую снять жилье в Феодосии лучше в центральном районе. Там и набережная рядом и кафешки и вообще все развлечения. А купаться и загорать лучше всего на Золотом пляже или на песчаном пляже Айвазовского.
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rinat.ilen.89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение rinat.ilen.89 » Сегодня, 21:17

В Крыму в этом году цены ого-го! За такие деньги можно в Чехию в Подебрады в санаторий https://termatour.com/geo/podebrady/ сердце поддержать, да и саму страну посмотреть, все кто в Чехии был говорят что там восторг и чудо, красота, скорей бы границы открыли.
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