Отдых в КРЫМУ - как и где?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Надежда 79 » 58 минут назад

Сами в небольшой растерянности, как быть в этом году с отпуском и куда можно поехать. Крым конечно же тоже рассматриваем.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
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