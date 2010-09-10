Отдых в КРЫМУ - как и где?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Сами в небольшой растерянности, как быть в этом году с отпуском и куда можно поехать. Крым конечно же тоже рассматриваем.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
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