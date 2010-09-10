Отдых в КРЫМУ - как и где?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Надежда 79 » 05 авг 2020, 07:11

Сами в небольшой растерянности, как быть в этом году с отпуском и куда можно поехать. Крым конечно же тоже рассматриваем.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 12:24

С такими ценами как в Крыму, я чувствую мало желающих будет слетать на отдых в Крым.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Изаура » Сегодня, 12:25

Я вот например даже не рассматриваю их в качестве варианта, лучше полечу в санатории курорта Бирштонас https://bookspahotel.com/ru/litva/birstonas . Там и персонал на порядок выше, да и по цене если сравнивать, но даже дешевле получится. Потому как в Крыму прайс не оправдан если честно .
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость