Отдых в КРЫМУ - как и где?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Сами в небольшой растерянности, как быть в этом году с отпуском и куда можно поехать. Крым конечно же тоже рассматриваем.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
С такими ценами как в Крыму, я чувствую мало желающих будет слетать на отдых в Крым.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Я вот например даже не рассматриваю их в качестве варианта, лучше полечу в санатории курорта Бирштонас https://bookspahotel.com/ru/litva/birstonas . Там и персонал на порядок выше, да и по цене если сравнивать, но даже дешевле получится. Потому как в Крыму прайс не оправдан если честно .
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