Отдых в КРЫМУ - как и где?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Сами в небольшой растерянности, как быть в этом году с отпуском и куда можно поехать. Крым конечно же тоже рассматриваем.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
С такими ценами как в Крыму, я чувствую мало желающих будет слетать на отдых в Крым.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Я вот например даже не рассматриваю их в качестве варианта, лучше полечу в санатории курорта Бирштонас https://bookspahotel.com/ru/litva/birstonas . Там и персонал на порядок выше, да и по цене если сравнивать, но даже дешевле получится. Потому как в Крыму прайс не оправдан если честно .
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
О, я тоже из Рязани и понимаю проблему турфирм о которой вы говорите. Поэтому я в своё время решил сам всё спланировать и первым местом, которое я посетил, это были Крымские горы. Мне хотелось максимально спокойно провести там время и в в отеле Жемчужина Арпата https://hotel-pearlofarpat.com/ есть возможность арендовать коттедж прям посреди гор. Цены там приемлемые, а вот готовят просто шикарно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
amalrik писал(а):Можно ли забронировать билеты на поезд через интернет?
Я уже давно покупаю билеты и на поезд и на самолёт онлайн. Во первых это удобно, а во вторых выгодно. А чтобы через интернет купить билет на поезд, вам потребуется смартфон, доступ к интернету, банковская карта и паспорт. Далее проделайте несколько несложных действий на сайте по заказу ж/д билетов онлайн https://zhd.online/ и получите ж/д билет в электронном виде.
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