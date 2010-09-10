Отдых в КРЫМУ - как и где?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Надежда 79 » 05 авг 2020, 07:11

Сами в небольшой растерянности, как быть в этом году с отпуском и куда можно поехать. Крым конечно же тоже рассматриваем.
Я вот нашла сайт, там есть самые интересные места и достопримечательности, хорошо им пользоваться как гидом.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Буцефалия » 22 сен 2020, 12:24

С такими ценами как в Крыму, я чувствую мало желающих будет слетать на отдых в Крым.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение Изаура » 22 сен 2020, 12:25

Я вот например даже не рассматриваю их в качестве варианта, лучше полечу в санатории курорта Бирштонас https://bookspahotel.com/ru/litva/birstonas . Там и персонал на порядок выше, да и по цене если сравнивать, но даже дешевле получится. Потому как в Крыму прайс не оправдан если честно .
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение staspavlov777 » 20 янв 2021, 16:45

О, я тоже из Рязани и понимаю проблему турфирм о которой вы говорите. Поэтому я в своё время решил сам всё спланировать и первым местом, которое я посетил, это были Крымские горы. Мне хотелось максимально спокойно провести там время и в в отеле Жемчужина Арпата https://hotel-pearlofarpat.com/ есть возможность арендовать коттедж прям посреди гор. Цены там приемлемые, а вот готовят просто шикарно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?

Сообщение polpol » Сегодня, 12:32

amalrik писал(а):Можно ли забронировать билеты на поезд через интернет?

Я уже давно покупаю билеты и на поезд и на самолёт онлайн. Во первых это удобно, а во вторых выгодно. А чтобы через интернет купить билет на поезд, вам потребуется смартфон, доступ к интернету, банковская карта и паспорт. Далее проделайте несколько несложных действий на сайте по заказу ж/д билетов онлайн https://zhd.online/ и получите ж/д билет в электронном виде.
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