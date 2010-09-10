Отдых в КРЫМУ - как и где?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
С такими ценами как в Крыму, я чувствую мало желающих будет слетать на отдых в Крым.
Re: Отдых в КРЫМУ - как и где?
Я вот например даже не рассматриваю их в качестве варианта, лучше полечу в санатории курорта Бирштонас https://bookspahotel.com/ru/litva/birstonas . Там и персонал на порядок выше, да и по цене если сравнивать, но даже дешевле получится. Потому как в Крыму прайс не оправдан если честно .
Re: Отдых в Любимовке с питанием- как и где?
VladStone писал(а):Мы в Феодосии отдыхали неоднократно. Жене нравится, мне тоже не плохо. Просто я больше любитель активного и экстримального отдыха, а Феодосия в этом не сильно преуспела. Единственное в прибрежной зоне функционируют несколько клубов подводного плавания и за небольшую сумму можно также изучить подводный мир Феодосии.
Вообще считаю, что цена полоностью соответствует качеству, так к примеру в Феодосии можно квартиру в 5ти минутах от моря найти за 400руб за отдых в Любимовке с питанием: https://hotel-albatross.com/services/otdih-s-pitaniem , в то же время в Ялте не меньше 1000руб в сутки. А вообще и правда на любителя, мне больше по душе Севастополь, а конкретно там есть авиационный спортивный клуб в котором и с парашутом прыгнуть можно и на воздушном шаре подняться да и просто прокатиться в самолете над красивейшими местами.
Короче всем отличного отдыха и главное - для души.
Классно!
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя