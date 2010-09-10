Где почитать про медиасерверы?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Где почитать про медиасерверы?
ничего не понимающему человеку (мне). Сам искал - или какие-то штучки для фанатиков с ценой, начинающейся с 80 тыс., или форумы программистов на птичьем языке, или какие-то безделушки бесплатные.
Что мне нужно: я хочу понять нужно мне это или нет, а цель - собрать в одно место, допустим, 2 спутниковых ресивера, 3G модем, ну и хранилище всяких фотографий с фильмами. И обеспечить к этому доступ, например, с 3-х телевизоров по проводам и с нескольких ноутов/планшетов по Wi-Fi.
Наверняка ведь есть и готовые решения и компании-интеграторы, типа установщиков спутникового ТВ. Только сходу мне что-то не попались.
Что мне нужно: я хочу понять нужно мне это или нет, а цель - собрать в одно место, допустим, 2 спутниковых ресивера, 3G модем, ну и хранилище всяких фотографий с фильмами. И обеспечить к этому доступ, например, с 3-х телевизоров по проводам и с нескольких ноутов/планшетов по Wi-Fi.
Наверняка ведь есть и готовые решения и компании-интеграторы, типа установщиков спутникового ТВ. Только сходу мне что-то не попались.
Re: Где почитать про медиасерверы?
Your friend in time Emmet L.Brown
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16
Re: Где почитать про медиасерверы?
И мне тоже интересно) и если не трудно, подскажите что значит система хранения данных? И есть ли оно тут? А то мы там всякие железки покупаем, как бы привыкли уже, цены хорошие и скидки есть)
3 сообщения • Страница 1 из 1
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