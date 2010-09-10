Где почитать про медиасерверы?

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Где почитать про медиасерверы?

Сообщение DS » 06 фев 2013, 09:26

ничего не понимающему человеку (мне). Сам искал - или какие-то штучки для фанатиков с ценой, начинающейся с 80 тыс., или форумы программистов на птичьем языке, или какие-то безделушки бесплатные.
Что мне нужно: я хочу понять нужно мне это или нет, а цель - собрать в одно место, допустим, 2 спутниковых ресивера, 3G модем, ну и хранилище всяких фотографий с фильмами. И обеспечить к этому доступ, например, с 3-х телевизоров по проводам и с нескольких ноутов/планшетов по Wi-Fi.
Наверняка ведь есть и готовые решения и компании-интеграторы, типа установщиков спутникового ТВ. Только сходу мне что-то не попались.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2802
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Где почитать про медиасерверы?

Сообщение Док » 07 фев 2013, 12:26

https://www.homemediaserver.ru/index.htm
https://www.homemediaserver.ru/forum/

сам не проверял

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Светик_Светик
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16

Re: Где почитать про медиасерверы?

Сообщение Светик_Светик » 16 минут назад

И мне тоже интересно) и если не трудно, подскажите что значит система хранения данных? И есть ли оно тут? А то мы там всякие железки покупаем, как бы привыкли уже, цены хорошие и скидки есть)
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