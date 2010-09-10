Сообщение DS » 06 фев 2013, 09:26

ничего не понимающему человеку (мне). Сам искал - или какие-то штучки для фанатиков с ценой, начинающейся с 80 тыс., или форумы программистов на птичьем языке, или какие-то безделушки бесплатные.

Что мне нужно: я хочу понять нужно мне это или нет, а цель - собрать в одно место, допустим, 2 спутниковых ресивера, 3G модем, ну и хранилище всяких фотографий с фильмами. И обеспечить к этому доступ, например, с 3-х телевизоров по проводам и с нескольких ноутов/планшетов по Wi-Fi.

Наверняка ведь есть и готовые решения и компании-интеграторы, типа установщиков спутникового ТВ. Только сходу мне что-то не попались.