Сообщение bl0geps » 08 июн 2013, 11:37

Можно создать сайт с магазином самостоятельно и бесплатно, вот только продвигать придется тоже самому. Существует очень много уже готовых скриптов, которые сразу можно применять в разработку. Лучше всего из CMS движков магазинов понравился скрипт старой версии "SIMPLA", так как приходилось уже давно его применить в использовани и работал с ним долго, создав магазин, с помощью которого можно загрузить в него до 500 тысяч товаров, но не имея именно товара, а без них ничего тогда не будешь иметь в прибыли, почему пришлось его забросить.



Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.