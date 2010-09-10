Нужен сайт интернет магазина
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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19 сообщений • Страница 1 из 1
Нужен сайт интернет магазина
Ищу разработчика сайта интернет магазина и его продвижения!
Re: Нужен сайт интернет магазина
Вам нужен именно интернет магазин?
Re: Нужен сайт интернет магазина
Можно создать сайт с магазином самостоятельно и бесплатно, вот только продвигать придется тоже самому. Существует очень много уже готовых скриптов, которые сразу можно применять в разработку. Лучше всего из CMS движков магазинов понравился скрипт старой версии "SIMPLA", так как приходилось уже давно его применить в использовани и работал с ним долго, создав магазин, с помощью которого можно загрузить в него до 500 тысяч товаров, но не имея именно товара, а без них ничего тогда не будешь иметь в прибыли, почему пришлось его забросить.
Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.
Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.
Re: Нужен сайт интернет магазина
bl0geps писал(а):Можно создать сайт с магазином самостоятельно и бесплатно, вот только продвигать придется тоже самому. Существует очень много уже готовых скриптов, которые сразу можно применять в разработку. Лучше всего из CMS движков магазинов понравился скрипт старой версии "SIMPLA", так как приходилось уже давно его применить в использовани и работал с ним долго, создав магазин, с помощью которого можно загрузить в него до 500 тысяч товаров, но не имея именно товара, а без них ничего тогда не будешь иметь в прибыли, почему пришлось его забросить.
Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.
Человек ищет разработчика, а ему как обычно советуют делать сайт самостоятельно. Очень полезный совет.
Сделаю для Вас сайт с нуля и по Вашим требованиям от 6700руб (базовый варриант)
Портфолио тут
Re: Нужен сайт интернет магазина
Конечно каждому свою. Если западло делать самому или вообще другой вариант. Тем не менее у меня почему-то получилось продвинуть магазин)! А делал сам на конструкторе. Конечно, если есть, первоначальный бюджет и облом самому шевелиться, тогда можно заказать. Но я пошел другим путем, сделал магазин на конструкторе и получилось атас))) Тут главное творческий подход. К стати конструктор брал на рег.ру дают пробный период, так что можно на ха-ву поюзать с месяц. А там парни атас)
Re: Нужен сайт интернет магазина
А точнее, что инет магазин будет продавать? Сколько карточек товара примерно будет и т.д. Я занимаюсь создание сайтов, от визиток до порталов и инет магазинов. Если простой магазин то за 10 тыс сделаю. Пишите сюда crydreyk@yandex.ru или звоните +7 (968) 098-8-098 Александр.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Нужен сайт интернет магазина
Пришлите ссылку инет магазина за 10т. Я заказал себе такого плана www.svoyaeda.ru только декоративные растения за 40т с наполнением.
Re: Нужен сайт интернет магазина
Жнец Смерти писал(а):Пришлите ссылку инет магазина за 10т. Я заказал себе такого плана http://www.svoyaeda.ru только декоративные растения за 40т с наполнением.
Ссылка скоро будет доступна, к сожалению еще магазин пока наполняют, могу скрины прислать если вас устроит.
- Alexzender
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 май 2014, 02:35
Re: Нужен сайт интернет магазина
Мне мой сайт http://avtokran62.ru/ Игорь из Aurum astra делал.
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))
Игорь хвастался что сайты магазины тоже умеет делать, попробуй обратится если что, думаю он тебе поможет.
51-01-39
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))
Игорь хвастался что сайты магазины тоже умеет делать, попробуй обратится если что, думаю он тебе поможет.
51-01-39
Re: Нужен сайт интернет магазина
вот ссылка на магазин который недавно сделал. Цена 12 тыс без наполнения .
Alexzender дороговато с вас взяли, еще и на готовом шаблоне сайт сделан, там делов то на 3 часа...
P/s в тайтле у вас ошибка "Автокрны в Рязани"
Alexzender дороговато с вас взяли, еще и на готовом шаблоне сайт сделан, там делов то на 3 часа...
P/s в тайтле у вас ошибка "Автокрны в Рязани"
Натяжные потолки! Недорого! Монтаж на след день. www.compromissplus.ru
- Alexzender
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 май 2014, 02:35
Re: Нужен сайт интернет магазина
Выбирал фирму для создания сайта в конце марта.
С частниками надомниками работать не хотел, они не обязательные, а ценник почти не отличается.
Обращался во все фирмы которые Яндекс выдал на первой странице по запросу «Создание сайтов в Рязани».
Средняя цена сайта визитки на шаблоне 16000р.
Минимальная 12000р
Срок выполнения месяц.
Портфолио сайтов которые мне присылали не сильно отличались друг от друга и от Aurum astra.
Плюс, как вы говорите наполнение, красивые фотошопные картинки это отдельная цена.
Соответственно в Aurum astra было самое адекватное предложение и по цене и по срокам.
Сайт конечно скромный на фоне остальных, но для начала вполне подойдёт, если с него будут клиенты закажу что-нибудь посолиднее.
З.Ы.
Большое спасибо за сообщение об ошибке
С частниками надомниками работать не хотел, они не обязательные, а ценник почти не отличается.
Обращался во все фирмы которые Яндекс выдал на первой странице по запросу «Создание сайтов в Рязани».
Средняя цена сайта визитки на шаблоне 16000р.
Минимальная 12000р
Срок выполнения месяц.
Портфолио сайтов которые мне присылали не сильно отличались друг от друга и от Aurum astra.
Плюс, как вы говорите наполнение, красивые фотошопные картинки это отдельная цена.
Соответственно в Aurum astra было самое адекватное предложение и по цене и по срокам.
Сайт конечно скромный на фоне остальных, но для начала вполне подойдёт, если с него будут клиенты закажу что-нибудь посолиднее.
З.Ы.
Большое спасибо за сообщение об ошибке
Re: Нужен сайт интернет магазина
Alexzender писал(а):Мне мой сайт http://avtokran62.ru/ Игорь из Aurum astra делал.
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))
Даже за 9200 дороговато для такого сайта.
Re: Нужен сайт интернет магазина
crydreyk писал(а):еще и на готовом шаблоне сайт сделан
Joomla ZT Dilo
nahimov62.ru
Re: Нужен сайт интернет магазина
kirdus писал(а):crydreyk писал(а):еще и на готовом шаблоне сайт сделан
Joomla ZT Dilo
+1
Re: Нужен сайт интернет магазина
Чем спамить, лучше б дело писали. Например, как выбрать разработчика для сайта, платежную систему или подсказали кто хорошо SEO делает!!
Re: Нужен сайт интернет магазина
Валеррра писал(а):Чем спамить, лучше б дело писали. Например, как выбрать разработчика для сайта, платежную систему или подсказали кто хорошо SEO делает!!
Разработчики и юзабелисты - для меня самого, загадка природы. Адекватных мало, а Платежку посмотри волет ван.
Re: Нужен сайт интернет магазина
Могу сделать сайт интернет-магазина. Есть опыт. Пишите в личку. Какая у Вас тематика?
Re: Нужен сайт интернет магазина
Команда Penguin-Studio создает высококлассные современные веб-ресурсы, соответствующие вашим пожеланиям и последним трендам в области разработки. Еще до разработки наши специалисты детально анализируют особенности продукта и рынок сбыта, что позволяет нам создавать конкурентные интернет-магазины, которые помогают достичь новых успехов в бизнесе.
Чтобы заказать интернет-магазин, свяжитесь с нами по номеру +7 (812) 409-98-78.
https://pengstud.com
Чтобы заказать интернет-магазин, свяжитесь с нами по номеру +7 (812) 409-98-78.
https://pengstud.com
Re: Нужен сайт интернет магазина
xunter писал(а):Могу сделать сайт интернет-магазина. Есть опыт. Пишите в личку. Какая у Вас тематика?
А на каком хостинге вы создаёте? Меня интересует что-то качественное, вроде компании Кинг Сервис https://www.king-servers.com/, не привыкла экономить на бизнесе. Если хочешь заработать, сначала придётся потратиться. Золотое правило.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
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