Нужен сайт интернет магазина

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

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Marina94
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:48

Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Marina94 » 12 фев 2013, 14:00

Ищу разработчика сайта интернет магазина и его продвижения!
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Kyper » 18 фев 2013, 09:11

Вам нужен именно интернет магазин?
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bl0geps
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 11:32
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Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение bl0geps » 08 июн 2013, 11:37

Можно создать сайт с магазином самостоятельно и бесплатно, вот только продвигать придется тоже самому. Существует очень много уже готовых скриптов, которые сразу можно применять в разработку. Лучше всего из CMS движков магазинов понравился скрипт старой версии "SIMPLA", так как приходилось уже давно его применить в использовани и работал с ним долго, создав магазин, с помощью которого можно загрузить в него до 500 тысяч товаров, но не имея именно товара, а без них ничего тогда не будешь иметь в прибыли, почему пришлось его забросить.

Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.
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simbatron
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2013, 14:15

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение simbatron » 07 ноя 2013, 07:07

bl0geps писал(а):Можно создать сайт с магазином самостоятельно и бесплатно, вот только продвигать придется тоже самому. Существует очень много уже готовых скриптов, которые сразу можно применять в разработку. Лучше всего из CMS движков магазинов понравился скрипт старой версии "SIMPLA", так как приходилось уже давно его применить в использовани и работал с ним долго, создав магазин, с помощью которого можно загрузить в него до 500 тысяч товаров, но не имея именно товара, а без них ничего тогда не будешь иметь в прибыли, почему пришлось его забросить.

Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.

Человек ищет разработчика, а ему как обычно советуют делать сайт самостоятельно. Очень полезный совет.

Сделаю для Вас сайт с нуля и по Вашим требованиям от 6700руб (базовый варриант)
Портфолио тут
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Kyper » 27 дек 2013, 11:22

Конечно каждому свою. Если западло делать самому или вообще другой вариант. Тем не менее у меня почему-то получилось продвинуть магазин)! А делал сам на конструкторе. Конечно, если есть, первоначальный бюджет и облом самому шевелиться, тогда можно заказать. Но я пошел другим путем, сделал магазин на конструкторе и получилось атас))) Тут главное творческий подход. К стати конструктор брал на рег.ру дают пробный период, так что можно на ха-ву поюзать с месяц. А там парни атас)
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crydreyk
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 21:43
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Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение crydreyk » 10 фев 2014, 21:48

А точнее, что инет магазин будет продавать? Сколько карточек товара примерно будет и т.д. Я занимаюсь создание сайтов, от визиток до порталов и инет магазинов. Если простой магазин то за 10 тыс сделаю. Пишите сюда crydreyk@yandex.ru или звоните +7 (968) 098-8-098 Александр.
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Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Жнец Смерти » 11 фев 2014, 14:32

Пришлите ссылку инет магазина за 10т. Я заказал себе такого плана www.svoyaeda.ru только декоративные растения за 40т с наполнением.
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crydreyk
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 21:43
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Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение crydreyk » 11 фев 2014, 19:47

Жнец Смерти писал(а):Пришлите ссылку инет магазина за 10т. Я заказал себе такого плана http://www.svoyaeda.ru только декоративные растения за 40т с наполнением.

Ссылка скоро будет доступна, к сожалению еще магазин пока наполняют, могу скрины прислать если вас устроит.
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Alexzender
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 май 2014, 02:35

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Alexzender » 07 май 2014, 02:53

Мне мой сайт http://avtokran62.ru/ Игорь из Aurum astra делал.
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))
Игорь хвастался что сайты магазины тоже умеет делать, попробуй обратится если что, думаю он тебе поможет.
51-01-39
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crydreyk
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 21:43
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Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение crydreyk » 07 май 2014, 08:41

вот ссылка на магазин который недавно сделал. Цена 12 тыс без наполнения .
Alexzender дороговато с вас взяли, еще и на готовом шаблоне сайт сделан, там делов то на 3 часа...
P/s в тайтле у вас ошибка "Автокрны в Рязани"
Натяжные потолки! Недорого! Монтаж на след день. www.compromissplus.ru
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Alexzender
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 май 2014, 02:35

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Alexzender » 07 май 2014, 10:29

Выбирал фирму для создания сайта в конце марта.
С частниками надомниками работать не хотел, они не обязательные, а ценник почти не отличается.
Обращался во все фирмы которые Яндекс выдал на первой странице по запросу «Создание сайтов в Рязани».

Средняя цена сайта визитки на шаблоне 16000р.
Минимальная 12000р
Срок выполнения месяц.
Портфолио сайтов которые мне присылали не сильно отличались друг от друга и от Aurum astra.
Плюс, как вы говорите наполнение, красивые фотошопные картинки это отдельная цена.
Соответственно в Aurum astra было самое адекватное предложение и по цене и по срокам.
Сайт конечно скромный на фоне остальных, но для начала вполне подойдёт, если с него будут клиенты закажу что-нибудь посолиднее.

З.Ы.
Большое спасибо за сообщение об ошибке
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ZzZ
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 03:09

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение ZzZ » 20 июл 2014, 15:52

Alexzender писал(а):Мне мой сайт http://avtokran62.ru/ Игорь из Aurum astra делал.
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))


Даже за 9200 дороговато для такого сайта.
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kirdus
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 20:11
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Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение kirdus » 21 июл 2014, 16:06

crydreyk писал(а):еще и на готовом шаблоне сайт сделан

Joomla ZT Dilo
nahimov62.ru
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MaJlblLLl
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 окт 2007, 09:21

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение MaJlblLLl » 30 окт 2014, 16:13

kirdus писал(а):
crydreyk писал(а):еще и на готовом шаблоне сайт сделан

Joomla ZT Dilo

+1
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Валеррра
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:18

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Валеррра » 26 фев 2015, 23:59

Чем спамить, лучше б дело писали. Например, как выбрать разработчика для сайта, платежную систему или подсказали кто хорошо SEO делает!!
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Некто11
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 23:52

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Некто11 » 27 фев 2015, 00:04

Валеррра писал(а):Чем спамить, лучше б дело писали. Например, как выбрать разработчика для сайта, платежную систему или подсказали кто хорошо SEO делает!!

Разработчики и юзабелисты - для меня самого, загадка природы. Адекватных мало, а Платежку посмотри волет ван.
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xunter
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 14:11
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Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение xunter » 28 ноя 2016, 23:07

Могу сделать сайт интернет-магазина. Есть опыт. Пишите в личку. Какая у Вас тематика?
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toretto
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 14:45

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение toretto » Вчера, 14:54

Команда Penguin-Studio создает высококлассные современные веб-ресурсы, соответствующие вашим пожеланиям и последним трендам в области разработки. Еще до разработки наши специалисты детально анализируют особенности продукта и рынок сбыта, что позволяет нам создавать конкурентные интернет-магазины, которые помогают достичь новых успехов в бизнесе.
Чтобы заказать интернет-магазин, свяжитесь с нами по номеру +7 (812) 409-98-78.
https://pengstud.com
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Ajina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 май 2016, 04:12
Откуда: Рязань

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Ajina » Сегодня, 12:00

xunter писал(а):Могу сделать сайт интернет-магазина. Есть опыт. Пишите в личку. Какая у Вас тематика?

А на каком хостинге вы создаёте? Меня интересует что-то качественное, вроде компании Кинг Сервис https://www.king-servers.com/, не привыкла экономить на бизнесе. Если хочешь заработать, сначала придётся потратиться. Золотое правило.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
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