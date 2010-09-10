Сообщение seo-metr » Сегодня, 19:45

KraasivaDap писал(а): нужен сайт, бюджет 3-4 тыс.руб, есть примерный макет есть ли возможность создания в кратчайшие сроки?

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Если брать на сегоднящшний день, то цена ИМ от 45 тыров.Делать как в начале темы на конструкторе, советуют-НЕ ДЕЛАЙТЕКОНСТРУКТОРЫ ЗЛОСейчас сделать самостоятельно реально. На том же WPНо... но... с сайтом нужн о работать. Плотно. Даже не смотря на визуальные редакторы, нужно придумывать макеты страниц. Нужно знание html при верстке и дизайне.Можно и без этого обойтись.Но платят не за то, что сами не могут. При желании сегодня есть любая информация, что и как сделаете сами. Платят за время. Это не просто. Как писала девушка в соседней ветке где-то здесь:-"Я сама... и т.д. За плогода..."А теперь прикиньте, плогода. Каждый день по несколько часов. Это просто создать что-то. Потом наполнение. Потом продвижение.Теперь к сути.... каждый ИМ имеет свои плюсы и минусы.Главная трудность это прикрутить платежные системы и как-то организовать нормальный экспорт-импорт товаров.. Остальное как-то можно осилитьСамый доступный WP+WooCommerceНо тяжеловать. Для большого количества посетителелй (от 2000 в сутк) - сервер может лечь. Если он виртуальный.Далее OpenCart.Всякие там Симплы и индексанты и им побоные, не соит рассматривать по причине отсутствия нормального сообщества.Ну или платно. С нуля. Свой. Ни на кого не похожий. От 200- и вгору. В среднем 400 тр. по рынку. Не все возьмутся.Нужно четко представлять функционал того что должно быть в сайте. Возможности апгрейда и расширения и т.д.Заказнчивая пост..... если Вам нужно мы сделаем на OpenCart'e или WP. С базовым функционалом. Остальное сами. Не сможете-мы поможем. или просто можеи Вам все залить на хостинг и тоже дальше сами. Это вообще 5 т.р. стоитНе думайте, что это легко