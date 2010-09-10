Нужен сайт интернет магазина
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Нужен сайт интернет магазина
Ищу разработчика сайта интернет магазина и его продвижения!
Re: Нужен сайт интернет магазина
Вам нужен именно интернет магазин?
Re: Нужен сайт интернет магазина
Можно создать сайт с магазином самостоятельно и бесплатно, вот только продвигать придется тоже самому. Существует очень много уже готовых скриптов, которые сразу можно применять в разработку. Лучше всего из CMS движков магазинов понравился скрипт старой версии "SIMPLA", так как приходилось уже давно его применить в использовани и работал с ним долго, создав магазин, с помощью которого можно загрузить в него до 500 тысяч товаров, но не имея именно товара, а без них ничего тогда не будешь иметь в прибыли, почему пришлось его забросить.
Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.
Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.
Re: Нужен сайт интернет магазина
bl0geps писал(а):Можно создать сайт с магазином самостоятельно и бесплатно, вот только продвигать придется тоже самому. Существует очень много уже готовых скриптов, которые сразу можно применять в разработку. Лучше всего из CMS движков магазинов понравился скрипт старой версии "SIMPLA", так как приходилось уже давно его применить в использовани и работал с ним долго, создав магазин, с помощью которого можно загрузить в него до 500 тысяч товаров, но не имея именно товара, а без них ничего тогда не будешь иметь в прибыли, почему пришлось его забросить.
Хорош тем что мне понравилось оплату можно принимать на ВЕБ - МОНЕУ кошельки, но нужен конечно же первоначальный аттестат, что соответствует и аттестату продавца. Если товар весомый, то его придется пересылать по почте, а при данных в несколько сотен Мегабайт, можно отдавать товар на скачивание, что будет происходить в автоматическом режиме.
Человек ищет разработчика, а ему как обычно советуют делать сайт самостоятельно. Очень полезный совет.
Сделаю для Вас сайт с нуля и по Вашим требованиям от 6700руб (базовый варриант)
Портфолио тут
Re: Нужен сайт интернет магазина
Конечно каждому свою. Если западло делать самому или вообще другой вариант. Тем не менее у меня почему-то получилось продвинуть магазин)! А делал сам на конструкторе. Конечно, если есть, первоначальный бюджет и облом самому шевелиться, тогда можно заказать. Но я пошел другим путем, сделал магазин на конструкторе и получилось атас))) Тут главное творческий подход. К стати конструктор брал на рег.ру дают пробный период, так что можно на ха-ву поюзать с месяц. А там парни атас)
Re: Нужен сайт интернет магазина
А точнее, что инет магазин будет продавать? Сколько карточек товара примерно будет и т.д. Я занимаюсь создание сайтов, от визиток до порталов и инет магазинов. Если простой магазин то за 10 тыс сделаю. Пишите сюда crydreyk@yandex.ru или звоните +7 (968) 098-8-098 Александр.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Нужен сайт интернет магазина
Пришлите ссылку инет магазина за 10т. Я заказал себе такого плана www.svoyaeda.ru только декоративные растения за 40т с наполнением.
Re: Нужен сайт интернет магазина
Жнец Смерти писал(а):Пришлите ссылку инет магазина за 10т. Я заказал себе такого плана http://www.svoyaeda.ru только декоративные растения за 40т с наполнением.
Ссылка скоро будет доступна, к сожалению еще магазин пока наполняют, могу скрины прислать если вас устроит.
- Alexzender
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 май 2014, 02:35
Re: Нужен сайт интернет магазина
Мне мой сайт http://avtokran62.ru/ Игорь из Aurum astra делал.
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))
Игорь хвастался что сайты магазины тоже умеет делать, попробуй обратится если что, думаю он тебе поможет.
51-01-39
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))
Игорь хвастался что сайты магазины тоже умеет делать, попробуй обратится если что, думаю он тебе поможет.
51-01-39
Re: Нужен сайт интернет магазина
вот ссылка на магазин который недавно сделал. Цена 12 тыс без наполнения .
Alexzender дороговато с вас взяли, еще и на готовом шаблоне сайт сделан, там делов то на 3 часа...
P/s в тайтле у вас ошибка "Автокрны в Рязани"
Alexzender дороговато с вас взяли, еще и на готовом шаблоне сайт сделан, там делов то на 3 часа...
P/s в тайтле у вас ошибка "Автокрны в Рязани"
Натяжные потолки! Недорого! Монтаж на след день. www.compromissplus.ru
- Alexzender
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 май 2014, 02:35
Re: Нужен сайт интернет магазина
Выбирал фирму для создания сайта в конце марта.
С частниками надомниками работать не хотел, они не обязательные, а ценник почти не отличается.
Обращался во все фирмы которые Яндекс выдал на первой странице по запросу «Создание сайтов в Рязани».
Средняя цена сайта визитки на шаблоне 16000р.
Минимальная 12000р
Срок выполнения месяц.
Портфолио сайтов которые мне присылали не сильно отличались друг от друга и от Aurum astra.
Плюс, как вы говорите наполнение, красивые фотошопные картинки это отдельная цена.
Соответственно в Aurum astra было самое адекватное предложение и по цене и по срокам.
Сайт конечно скромный на фоне остальных, но для начала вполне подойдёт, если с него будут клиенты закажу что-нибудь посолиднее.
З.Ы.
Большое спасибо за сообщение об ошибке
С частниками надомниками работать не хотел, они не обязательные, а ценник почти не отличается.
Обращался во все фирмы которые Яндекс выдал на первой странице по запросу «Создание сайтов в Рязани».
Средняя цена сайта визитки на шаблоне 16000р.
Минимальная 12000р
Срок выполнения месяц.
Портфолио сайтов которые мне присылали не сильно отличались друг от друга и от Aurum astra.
Плюс, как вы говорите наполнение, красивые фотошопные картинки это отдельная цена.
Соответственно в Aurum astra было самое адекватное предложение и по цене и по срокам.
Сайт конечно скромный на фоне остальных, но для начала вполне подойдёт, если с него будут клиенты закажу что-нибудь посолиднее.
З.Ы.
Большое спасибо за сообщение об ошибке
Re: Нужен сайт интернет магазина
Alexzender писал(а):Мне мой сайт http://avtokran62.ru/ Игорь из Aurum astra делал.
В принципе за две недели сделал, тексты и картинки мои были. За всё взял с меня 9200
Сайт конечно простой, но за такие деньги... ))))
Даже за 9200 дороговато для такого сайта.
Re: Нужен сайт интернет магазина
crydreyk писал(а):еще и на готовом шаблоне сайт сделан
Joomla ZT Dilo
nahimov62.ru
Re: Нужен сайт интернет магазина
kirdus писал(а):crydreyk писал(а):еще и на готовом шаблоне сайт сделан
Joomla ZT Dilo
+1
Re: Нужен сайт интернет магазина
Чем спамить, лучше б дело писали. Например, как выбрать разработчика для сайта, платежную систему или подсказали кто хорошо SEO делает!!
Re: Нужен сайт интернет магазина
Валеррра писал(а):Чем спамить, лучше б дело писали. Например, как выбрать разработчика для сайта, платежную систему или подсказали кто хорошо SEO делает!!
Разработчики и юзабелисты - для меня самого, загадка природы. Адекватных мало, а Платежку посмотри волет ван.
Re: Нужен сайт интернет магазина
Могу сделать сайт интернет-магазина. Есть опыт. Пишите в личку. Какая у Вас тематика?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 авг 2017, 10:46
Нужен сайт интернет магазина
нужен сайт, бюджет 3-4 тыс.руб, есть примерный макет есть ли возможность создания в кратчайшие сроки?
Re: Нужен сайт интернет магазина
KraasivaDap писал(а):нужен сайт, бюджет 3-4 тыс.руб, есть примерный макет есть ли возможность создания в кратчайшие сроки?
Если брать на сегоднящшний день, то цена ИМ от 45 тыров.
Делать как в начале темы на конструкторе, советуют-НЕ ДЕЛАЙТЕ
КОНСТРУКТОРЫ ЗЛО
Сейчас сделать самостоятельно реально. На том же WP
Но... но... с сайтом нужн о работать. Плотно. Даже не смотря на визуальные редакторы, нужно придумывать макеты страниц. Нужно знание html при верстке и дизайне.
Можно и без этого обойтись.
Но платят не за то, что сами не могут. При желании сегодня есть любая информация, что и как сделаете сами. Платят за время. Это не просто. Как писала девушка в соседней ветке где-то здесь:
-"Я сама... и т.д. За плогода..."
А теперь прикиньте, плогода. Каждый день по несколько часов. Это просто создать что-то. Потом наполнение. Потом продвижение.
Теперь к сути.... каждый ИМ имеет свои плюсы и минусы.
Главная трудность это прикрутить платежные системы и как-то организовать нормальный экспорт-импорт товаров.. Остальное как-то можно осилить
Самый доступный WP+WooCommerce
Но тяжеловать. Для большого количества посетителелй (от 2000 в сутк) - сервер может лечь. Если он виртуальный.
Далее OpenCart.
Всякие там Симплы и индексанты и им побоные, не соит рассматривать по причине отсутствия нормального сообщества.
Ну или платно. С нуля. Свой. Ни на кого не похожий. От 200- и вгору. В среднем 400 тр. по рынку. Не все возьмутся.
Нужно четко представлять функционал того что должно быть в сайте. Возможности апгрейда и расширения и т.д.
Заказнчивая пост..... если Вам нужно мы сделаем на OpenCart'e или WP. С базовым функционалом. Остальное сами. Не сможете-мы поможем. или просто можеи Вам все залить на хостинг и тоже дальше сами. Это вообще 5 т.р. стоит
Не думайте, что это легко
Welcome: https://seo-metr.ru
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Нужен сайт интернет магазина
Программисты, а кто в курсах как можно наладить поиск товаров в интернет-магазине? Тут я какбе бессильна, но все равно что то нужно придумать для посетителей и постоянных клиентов. Помогите даме пижалуйста.
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