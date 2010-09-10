Нужен сайт интернет магазина
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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Re: Нужен сайт интернет магазина
Зинаидушка писал(а):Программисты, а кто в курсах как можно наладить поиск товаров в интернет-магазине? Тут я какбе бессильна, но все равно что то нужно придумать для посетителей и постоянных клиентов. Помогите даме пижалуйста.
Если хотите что то обновить в своем маге, то правильно мыслите, и пользователи это оценят. Кстати обратите пристальное внимание на вот эту разработку по умному поиску товаров https://searchbooster.io/ru/ . Этот модуль круто помогает сделать удобнее систему поиска. На сайте разработчика смотрите более детально.
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