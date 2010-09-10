Нужен сайт интернет магазина

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Алексеич » Вчера, 18:32

Зинаидушка писал(а):Программисты, а кто в курсах как можно наладить поиск товаров в интернет-магазине? Тут я какбе бессильна, но все равно что то нужно придумать для посетителей и постоянных клиентов. Помогите даме пижалуйста.


Если хотите что то обновить в своем маге, то правильно мыслите, и пользователи это оценят. Кстати обратите пристальное внимание на вот эту разработку по умному поиску товаров https://searchbooster.io/ru/ . Этот модуль круто помогает сделать удобнее систему поиска. На сайте разработчика смотрите более детально.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Нужен сайт интернет магазина

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 22:17

Это хорошая и полезная инфа, надо будет её рассмотреть повнимательнее. Спасибки за помощь! буду пробовать.
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