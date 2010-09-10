Сообщение figuristka » 04 мар 2013, 09:51

Думаю, что в ДС "Олимпийский" нет практически ни одного хорошего тренера по фигурному катанию, который действительно бы занимался с детьми с полной отдачей и работал бы на достижение детьми спортивных результатов, а не ставил бы во главу угла прежде всего меркантильные (денежные) интересы. Приятно видеть, когда приезжают и показывают в Рязани мастер классы тренеры из Москвы, тренировки проходят динамично, методически грамотно, но к большому сожалению у нас наши тренеры провести аналогичные тренировки просто не хотят или не могут. Отсюда и результат, а точнее его отсутствие - перспективные дети вынуждены уезжать в Москву или С.Петербург, а оставшиеся, которые показывают относительно нормальные результаты, это те, которые постоянно ездят заниматься в Москву. Очень беспокоит, что от данной проблемы полностью самоустронилась завуч ДЮСШ и главный тренер - от которой, как мне кажется, идет весь "бардак"., а именно - отсутствуют методически грамотных и динамичных тренировок, дети часто занимаются сами по себе, тренеры катают друг у друга на занятиях "избранных (в финансовом плане)" детей, завуч на занятия не ходит и не контролирует, да и понимает она в фигурном катании и в спорте мне кажется не очень много. Грамотных и заслуженных тренеров из Москвы в ДС "Олимпийский" просто мне кажется не возьмут (затмят главного тренера), хотя периодически желающие появляются. Очень обидно, что при таких шикарных условиях (2 современных дворца) и большое количество часов льда в Рязани фигурное катание "скатывается вниз", надеюсь, что данная ситуация когда - нибудь изменится в лучшую сторону, появятся новые заслуженные тренеры, которые будут заниматься с детьми с полной отдачей и от души, а результаты детей будут только улучшаться. Надеялись, что новый министр спорта Пыжонкова Татьяна Евгеньевна обратит внимание на качественный состав тренеров и организует привлечение хороших специалистов из г. Москвы, но пока этого не наблюдается, возможно со временем все наладиться. Пожелаем удачи нашим детям, а родителям терпения!!!