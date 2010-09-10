Фигурное катание и тренеры в ДС "Олимпийский
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Фигурное катание и тренеры в ДС "Олимпийский
Мнения, отзывы, пожелания и как улучшить качество тренировок и тенерский состав
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 мар 2013, 08:53
Re: Фигурное катание и тренеры в ДС "Олимпийский
Думаю, что в ДС "Олимпийский" нет практически ни одного хорошего тренера по фигурному катанию, который действительно бы занимался с детьми с полной отдачей и работал бы на достижение детьми спортивных результатов, а не ставил бы во главу угла прежде всего меркантильные (денежные) интересы. Приятно видеть, когда приезжают и показывают в Рязани мастер классы тренеры из Москвы, тренировки проходят динамично, методически грамотно, но к большому сожалению у нас наши тренеры провести аналогичные тренировки просто не хотят или не могут. Отсюда и результат, а точнее его отсутствие - перспективные дети вынуждены уезжать в Москву или С.Петербург, а оставшиеся, которые показывают относительно нормальные результаты, это те, которые постоянно ездят заниматься в Москву. Очень беспокоит, что от данной проблемы полностью самоустронилась завуч ДЮСШ и главный тренер - от которой, как мне кажется, идет весь "бардак"., а именно - отсутствуют методически грамотных и динамичных тренировок, дети часто занимаются сами по себе, тренеры катают друг у друга на занятиях "избранных (в финансовом плане)" детей, завуч на занятия не ходит и не контролирует, да и понимает она в фигурном катании и в спорте мне кажется не очень много. Грамотных и заслуженных тренеров из Москвы в ДС "Олимпийский" просто мне кажется не возьмут (затмят главного тренера), хотя периодически желающие появляются. Очень обидно, что при таких шикарных условиях (2 современных дворца) и большое количество часов льда в Рязани фигурное катание "скатывается вниз", надеюсь, что данная ситуация когда - нибудь изменится в лучшую сторону, появятся новые заслуженные тренеры, которые будут заниматься с детьми с полной отдачей и от души, а результаты детей будут только улучшаться. Надеялись, что новый министр спорта Пыжонкова Татьяна Евгеньевна обратит внимание на качественный состав тренеров и организует привлечение хороших специалистов из г. Москвы, но пока этого не наблюдается, возможно со временем все наладиться. Пожелаем удачи нашим детям, а родителям терпения!!!
Re: Фигурное катание и тренеры в ДС "Олимпийский
Приезжие тренера обучают детей, получая миним 5 000руб. за час. Интересно, сколько людей работающих в Рязани получают столько?!! А еще очень интересно какой иногородний тренер приедет в Рязань на работу с окладом 12 000 руб. в месяц и без жилья (тренеров по фигурному катанию в другие города приглашают с предоставлением жилья и окладом 40-50 тыс. руб. и никто туда не едет). Интересно узнать кто из таких "великих" тренеров хотел работать в Рязани (может Роднина или Тарасова). А еще найдите хоть одну спортивную школу в городе Москва, который вы так прославляете, где занятия бесплатные. А Вы бы поехали работать по своей специальности в другой город без жилья и зарплатой в 12 тыс. рублей?)))))) А за 5 тыс. в час Вы бы сделали такой вид, что Вы супер специалист в своём деле. А все перспективные спортсмены (даже в других видах спорта) и должны идти выше не в детско-юшошеские спортивные школы, а в школы со статусом олимпийского резерва, чего и Вам желаю.
Re: Фигурное катание и тренеры в ДС "Олимпийский
Загитова Алина, последнее выступление которой в марте 2019 года закончилось желанной победой, получила звание чемпионки мира. После тяжелого сезона девушка отдыхала от соревнований и тренировок в Египте. Своими снимками Алина Загитова (фото в купальнике) поделилась в соцсетях. Своеобразная фотосессия, где Алина Загитова в купальнике, показала, что сейчас спортсменка находится в прекрасной форме.
https://ktotakoj.ru/pic619_znam-foto-aliny-zagitovoj/
https://ktotakoj.ru/pic619_znam-foto-aliny-zagitovoj/
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Фигурное катание и тренеры в ДС "Олимпийский
Добрый вечер! Меня тоже фигурное катание интересует, это достаточно интересный вид спорта. Кстати новости я теперь читаю в интернете - http://sport-sofa.ru/ есть несколько причин, во-первых это намного удобнее, во-вторых на сайте актуальные и правдивые новости, ну и в третьих это бесплатно. Вот так вот)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя