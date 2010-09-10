Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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taksist
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 08:02

Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение taksist » 16 янв 2014, 14:06

видел летом чела бородатого на старом арбате в столице с табличкой " Подайте чисто на бухло" и скажу я вам , люди очень охотно подавали, и денег в кробке было прилично, интересно он тоже на банду работает или правда чисто на бухло...
На видео краш-теста Лады Калины видно,
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
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anygen
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 23:00
Откуда: Рязань
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Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение anygen » 17 янв 2014, 23:25

разные бывают, как то на Юг ездил отдыхать, подошел к одному так кинуть, а тот говорит покажи айфон и точно назвал марку, удивился, слово за слово, разговорились, оказывается бывший пропод информатики, но так жизнь сложилась что на улице остался, так он оказалось хорошо шарит в Паскале (язык программирования), вот и такое бывает увидишь.
http://www.tyrimpex.ru/
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение Путник » 18 янв 2014, 00:37

anygen писал(а):так он оказалось хорошо шарит в Паскале (язык программирования)

Видимо поэтому и оказался на улице.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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betmen
Гость RZN.info
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 21:15
Откуда: я родом из Одессы, мой старший брат чудак невероятный перед растрелом пел такой куплет

Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение betmen » 01 фев 2014, 19:51

а пограничник рыжий до чего же наглый)) особенно девок любит смущать на авто,подъедет и смотрит, интересно он из бомжей или всё таки за отчизну страдал,думаю в чечне не было погранцов. сейчас я его не вижу раздражал он меня.
только мёртвая рыба плывёт по течению.
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение DarkHobbit » 06 сен 2014, 10:23

Неделю назад видел колясочника на перекрёстке Гагарина - Татарская - Черновицкая (со стороны Черновицкой). Я сразу поднял стёкла и сделал зверскую морду, он проехал мимо.
А ещё недели за полторы до того уже не помню на каком перекрёстке гляжу - пасётся, а в отдалении в заднее стекло была видна машина ДПС. Колясочник, видимо, её тоже увидел, ибо на лице у него появилась кислая мина, и он спешно начал удирать со своей коляской. Удрал ли - не знаю, мне зелёный включился, и мне уже было не до него.
Видимо, всё же опасаются...
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение ENGI » 26 май 2015, 01:16

УМВД: полицейские пресекли «работу» попрошайки на улице Грибоедова
На улице Грибоедова полицейские в минувшие выходные пресекли «работу» попрошайки. Молодая жительница Подмосковья просила у прохожих деньги на лечение ребенка. Женщину пригласили в отдел полиции для беседы, сообщается на сайте УМВД в понедельник.

«Выдуманная история про болезнь ребенка, по ее словам, приносит ей неплохой ежедневный доход. Кстати, свои дети у нее тоже есть, они почти два года проживают с отцом в Подмосковье. Однако женщина лишена по отношению к ним родительских прав. На вырученные от попрошайничества деньги «бизнес-леди» снимает квартиру в центре Рязани и, как сама признается, ни в чем себе не оказывает», — рассказали в пресс-службе УМВД.

По факту «работы» попрошайки сотрудниками полиции проводится проверка.
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение Gholbirisa » 15 май 2016, 23:14

betmen писал(а):а пограничник рыжий до чего же наглый)) особенно девок любит смущать на авто,подъедет и смотрит, интересно он из бомжей или всё таки за отчизну страдал,думаю в чечне не было погранцов. сейчас я его не вижу раздражал он меня.

надо же таким наглым быть...
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Pavel_Grad
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 17:39

Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге

Сообщение Pavel_Grad » 01 авг 2016, 17:42

Актуальная тема ведь. Было в жизни так, что на одном перекрестке аж трое таких попрошаек собралось :evil:
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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Сообщение Scottsmalf » 14 минут назад

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