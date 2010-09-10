Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
видел летом чела бородатого на старом арбате в столице с табличкой " Подайте чисто на бухло" и скажу я вам , люди очень охотно подавали, и денег в кробке было прилично, интересно он тоже на банду работает или правда чисто на бухло...
На видео краш-теста Лады Калины видно,
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
- anygen
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 янв 2014, 23:00
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
разные бывают, как то на Юг ездил отдыхать, подошел к одному так кинуть, а тот говорит покажи айфон и точно назвал марку, удивился, слово за слово, разговорились, оказывается бывший пропод информатики, но так жизнь сложилась что на улице остался, так он оказалось хорошо шарит в Паскале (язык программирования), вот и такое бывает увидишь.
http://www.tyrimpex.ru/
Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
anygen писал(а):так он оказалось хорошо шарит в Паскале (язык программирования)
Видимо поэтому и оказался на улице.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 22 июн 2011, 21:15
- Откуда: я родом из Одессы, мой старший брат чудак невероятный перед растрелом пел такой куплет
Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
а пограничник рыжий до чего же наглый)) особенно девок любит смущать на авто,подъедет и смотрит, интересно он из бомжей или всё таки за отчизну страдал,думаю в чечне не было погранцов. сейчас я его не вижу раздражал он меня.
только мёртвая рыба плывёт по течению.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
Неделю назад видел колясочника на перекрёстке Гагарина - Татарская - Черновицкая (со стороны Черновицкой). Я сразу поднял стёкла и сделал зверскую морду, он проехал мимо.
А ещё недели за полторы до того уже не помню на каком перекрёстке гляжу - пасётся, а в отдалении в заднее стекло была видна машина ДПС. Колясочник, видимо, её тоже увидел, ибо на лице у него появилась кислая мина, и он спешно начал удирать со своей коляской. Удрал ли - не знаю, мне зелёный включился, и мне уже было не до него.
Видимо, всё же опасаются...
А ещё недели за полторы до того уже не помню на каком перекрёстке гляжу - пасётся, а в отдалении в заднее стекло была видна машина ДПС. Колясочник, видимо, её тоже увидел, ибо на лице у него появилась кислая мина, и он спешно начал удирать со своей коляской. Удрал ли - не знаю, мне зелёный включился, и мне уже было не до него.
Видимо, всё же опасаются...
Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
УМВД: полицейские пресекли «работу» попрошайки на улице Грибоедова
На улице Грибоедова полицейские в минувшие выходные пресекли «работу» попрошайки. Молодая жительница Подмосковья просила у прохожих деньги на лечение ребенка. Женщину пригласили в отдел полиции для беседы, сообщается на сайте УМВД в понедельник.
«Выдуманная история про болезнь ребенка, по ее словам, приносит ей неплохой ежедневный доход. Кстати, свои дети у нее тоже есть, они почти два года проживают с отцом в Подмосковье. Однако женщина лишена по отношению к ним родительских прав. На вырученные от попрошайничества деньги «бизнес-леди» снимает квартиру в центре Рязани и, как сама признается, ни в чем себе не оказывает», — рассказали в пресс-службе УМВД.
По факту «работы» попрошайки сотрудниками полиции проводится проверка.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
betmen писал(а):а пограничник рыжий до чего же наглый)) особенно девок любит смущать на авто,подъедет и смотрит, интересно он из бомжей или всё таки за отчизну страдал,думаю в чечне не было погранцов. сейчас я его не вижу раздражал он меня.
надо же таким наглым быть...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 17:39
Re: Скажем "НЕТ" попрошайничеству на дороге
Актуальная тема ведь. Было в жизни так, что на одном перекрестке аж трое таких попрошаек собралось
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