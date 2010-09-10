Сообщение taksist » 16 янв 2014, 14:06

видел летом чела бородатого на старом арбате в столице с табличкой " Подайте чисто на бухло" и скажу я вам , люди очень охотно подавали, и денег в кробке было прилично, интересно он тоже на банду работает или правда чисто на бухло...

На видео краш-теста Лады Калины видно,

как манекен плачет и пытается кому-то

позвонить.