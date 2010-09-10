Опт опт и ещё раз опт.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 23:15
Опт опт и ещё раз опт.
Доброго времени суток, уважаемые земляки, у меня к вам такой вопрос.
Кто-нибудь знает какие-нибудь магазины или оптовые базы, которые могут продать товар оптом частному лицу?)
За ваши ответы заранее спасибо
Кто-нибудь знает какие-нибудь магазины или оптовые базы, которые могут продать товар оптом частному лицу?)
За ваши ответы заранее спасибо
Re: Опт опт и ещё раз опт.
Знают все.
А рекламу удалю лично.
А рекламу удалю лично.
И это пройдет...
Re: Опт опт и ещё раз опт.
Я, конечно, могу ошибаться.
Но если частное лицо приобретает товар для личного использования, это будет розничная продажа независимо от объема товара.
А если частное лицо приобретает товар для перепродажи, то это незаконное предпринимательство.
Или нет?
Но если частное лицо приобретает товар для личного использования, это будет розничная продажа независимо от объема товара.
А если частное лицо приобретает товар для перепродажи, то это незаконное предпринимательство.
Или нет?
Re: Опт опт и ещё раз опт.
На любом рынке можно покупать оптом что угодно и даже со скидкой. Полно баз торгующих оптом. Ковырни интернет.Полно объявлений.
Re: Опт опт и ещё раз опт.
База на Чкалова, продают оптом.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Опт опт и ещё раз опт.
Fafhrd писал(а):Но если частное лицо приобретает товар для личного использования, это будет розничная продажа независимо от объема товара.
Оригинальная интерпретация опта.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Опт опт и ещё раз опт.
А что именно Вас интересует? Можно обсудить в личке. vika72.72@bk.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 319
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Опт опт и ещё раз опт.
Добрый день я искал машинку для вычесывающие шерсти так как продажа оптовая я взял не только себе, но и родителям и знакомым https://mosoptom.ru/katalog/tovary-tv-s ... om/raznoe/ сделал заказ и оплатил. Приехала посылка и теперь собака довольна.
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