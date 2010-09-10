Опт опт и ещё раз опт.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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aksenalaster
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 23:15

Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение aksenalaster » 16 фев 2013, 15:30

Доброго времени суток, уважаемые земляки, у меня к вам такой вопрос.
Кто-нибудь знает какие-нибудь магазины или оптовые базы, которые могут продать товар оптом частному лицу?)
За ваши ответы заранее спасибо :)
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение Князь » 16 фев 2013, 21:49

Знают все.
А рекламу удалю лично.
И это пройдет...
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение Fafhrd » 17 фев 2013, 11:31

Я, конечно, могу ошибаться.
Но если частное лицо приобретает товар для личного использования, это будет розничная продажа независимо от объема товара.
А если частное лицо приобретает товар для перепродажи, то это незаконное предпринимательство.
Или нет?
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение nikols » 17 фев 2013, 20:54

На любом рынке можно покупать оптом что угодно и даже со скидкой. Полно баз торгующих оптом. Ковырни интернет.Полно объявлений.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение volgovod » 17 фев 2013, 21:24

База на Чкалова, продают оптом.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение hardbone » 17 фев 2013, 21:40

Fafhrd писал(а):Но если частное лицо приобретает товар для личного использования, это будет розничная продажа независимо от объема товара.

Оригинальная интерпретация опта. :)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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vika72.72
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 11:44

Re: Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение vika72.72 » 06 апр 2013, 11:50

А что именно Вас интересует? Можно обсудить в личке. vika72.72@bk.ru
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Опт опт и ещё раз опт.

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 18:18

Добрый день я искал машинку для вычесывающие шерсти так как продажа оптовая я взял не только себе, но и родителям и знакомым https://mosoptom.ru/katalog/tovary-tv-s ... om/raznoe/ сделал заказ и оплатил. Приехала посылка и теперь собака довольна.
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