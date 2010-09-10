Сообщение Fafhrd » 17 фев 2013, 11:31

Я, конечно, могу ошибаться.

Но если частное лицо приобретает товар для личного использования, это будет розничная продажа независимо от объема товара.

А если частное лицо приобретает товар для перепродажи, то это незаконное предпринимательство.

Или нет?