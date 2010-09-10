Варикоз
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Варикоз
Березка, а ребеночку флебодиа не навредит? Все-таки это же лекарство.
Re: Варикоз
Нет, не навредит, скорее даже наоборот улучшит кровоток в плаценте, и ваш малыш будет развиваться здоровеньким и крепеньким, вы только правильно питайтесь, на улицу гулять ходите и меньше нервничайте. Ну и для ног компрессионным бельем не пренебрегайте.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Варикоз
У меня начинается такая проблема, к врачу боюсь идти. Будут направлять туда-сюда.
Re: Варикоз
Andrey2000 писал(а):Варикоз и дома лечится физиотерапевтическими аппаратами.
метод лечения: http://ryazan.denasru.ru/content/228-za ... reniya_ven
https://www.medhouse.ru/threads/3034/
Re: Варикоз
у меня во время беременности тоже появился, приписывали чулки но с них толку ни какого
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Re: Варикоз
При варикозе главное не перегружать ноги, давать им отдых. Есть также специальные упражнения для профилактики, можете заняться ими. Пользуйтесь специальными мазями, потому что лучше сразу заняться, не доводя до варикоза или тромбофлебита. Я мазала гелем Тромбоцид. Он помогает. Запускать нельзя!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:29
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Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com
Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com
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