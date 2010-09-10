Варикоз

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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ЯНика
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 17:53

Re: Варикоз

Сообщение ЯНика » 26 авг 2016, 22:07

Березка, а ребеночку флебодиа не навредит? Все-таки это же лекарство.
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Варикоз

Сообщение Берёзка » 27 авг 2016, 13:36

Нет, не навредит, скорее даже наоборот улучшит кровоток в плаценте, и ваш малыш будет развиваться здоровеньким и крепеньким, вы только правильно питайтесь, на улицу гулять ходите и меньше нервничайте. Ну и для ног компрессионным бельем не пренебрегайте.
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Варикоз

Сообщение Gholbirisa » 10 окт 2016, 04:23

У меня начинается такая проблема, к врачу боюсь идти. Будут направлять туда-сюда.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Варикоз

Сообщение listen10 » 19 ноя 2016, 11:32

Andrey2000 писал(а):Варикоз и дома лечится физиотерапевтическими аппаратами.
метод лечения: http://ryazan.denasru.ru/content/228-za ... reniya_ven

https://www.medhouse.ru/threads/3034/ :D
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Мия
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:36

Re: Варикоз

Сообщение Мия » 23 дек 2016, 19:36

у меня во время беременности тоже появился, приписывали чулки но с них толку ни какого
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Варикоз

Сообщение Буцефалия » 12 фев 2017, 09:55

При варикозе главное не перегружать ноги, давать им отдых. Есть также специальные упражнения для профилактики, можете заняться ими. Пользуйтесь специальными мазями, потому что лучше сразу заняться, не доводя до варикоза или тромбофлебита. Я мазала гелем Тромбоцид. Он помогает. Запускать нельзя!
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olga1990
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сегодня, 05:01

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