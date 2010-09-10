Сообщение Берёзка » 27 авг 2016, 13:36

Нет, не навредит, скорее даже наоборот улучшит кровоток в плаценте, и ваш малыш будет развиваться здоровеньким и крепеньким, вы только правильно питайтесь, на улицу гулять ходите и меньше нервничайте. Ну и для ног компрессионным бельем не пренебрегайте.