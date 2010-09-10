Варикоз
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Варикоз
Нет, не навредит, скорее даже наоборот улучшит кровоток в плаценте, и ваш малыш будет развиваться здоровеньким и крепеньким, вы только правильно питайтесь, на улицу гулять ходите и меньше нервничайте. Ну и для ног компрессионным бельем не пренебрегайте.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Варикоз
У меня начинается такая проблема, к врачу боюсь идти. Будут направлять туда-сюда.
Re: Варикоз
Andrey2000 писал(а):Варикоз и дома лечится физиотерапевтическими аппаратами.
метод лечения: http://ryazan.denasru.ru/content/228-za ... reniya_ven
https://www.medhouse.ru/threads/3034/
Re: Варикоз
При варикозе главное не перегружать ноги, давать им отдых. Есть также специальные упражнения для профилактики, можете заняться ими. Пользуйтесь специальными мазями, потому что лучше сразу заняться, не доводя до варикоза или тромбофлебита. Я мазала гелем Тромбоцид. Он помогает. Запускать нельзя!
Re: Варикоз
Разнообразие препаратов против варикоза настолько широко, что почти в описании каждого из них описывается чуть ли не стопроцентная гарантия излечения, а на самом деле - можно перепробовать десятки мазей. пока не получится найти подходящую, тем более, что в ходе лечения нужно на время ограничить нагрузку на ноги, э это не всегда возможно, если твоя постоянная работа требует именно такой нагрузки, вот и получается проблема нерешенной. Поэтому сейчас пробую на себе очередное средство на основе пчелинного воска Пчелиный Крем-Воск Здоров слышал, что очень многие препараты на основе пчелинных компонентов универсальны и надеюсь, что это мне поможет.
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