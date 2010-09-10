Варикоз
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Re: Варикоз
Нет, не навредит, скорее даже наоборот улучшит кровоток в плаценте, и ваш малыш будет развиваться здоровеньким и крепеньким, вы только правильно питайтесь, на улицу гулять ходите и меньше нервничайте. Ну и для ног компрессионным бельем не пренебрегайте.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Варикоз
У меня начинается такая проблема, к врачу боюсь идти. Будут направлять туда-сюда.
Re: Варикоз
Andrey2000 писал(а):Варикоз и дома лечится физиотерапевтическими аппаратами.
метод лечения: http://ryazan.denasru.ru/content/228-za ... reniya_ven
https://www.medhouse.ru/threads/3034/
Re: Варикоз
При варикозе главное не перегружать ноги, давать им отдых. Есть также специальные упражнения для профилактики, можете заняться ими. Пользуйтесь специальными мазями, потому что лучше сразу заняться, не доводя до варикоза или тромбофлебита. Я мазала гелем Тромбоцид. Он помогает. Запускать нельзя!
Re: Варикоз
Буцефалия, я бы сказала нагрузка нужна, но в меру.
Re: Варикоз
Как не запускать, если толком ничего от варикоза не помогает. Я вот правда не каждый день ношу компрессионные чулки, но различными гелями и кремами от варикоза пользуюсь постоянно. А лучше не становится ситуация с венами, только хуже.
Re: Варикоз
Lukum писал(а):Как не запускать, если толком ничего от варикоза не помогает. Я вот правда не каждый день ношу компрессионные чулки, но различными гелями и кремами от варикоза пользуюсь постоянно. А лучше не становится ситуация с венами, только хуже.
А вы только гелями всякими пользуетесь? Пропейте венарус, он повлияет на состояние вен изнутри, будет намного лучше. Ну и конечно обратите внимание на обувь, высоту каблука, удобство колодки, нагрузку на ноги в течение дня.
Re: Варикоз
Мулия писал(а):А вы только гелями всякими пользуетесь? Пропейте венарус, он повлияет на состояние вен изнутри, будет намного лучше. Ну и конечно обратите внимание на обувь, высоту каблука, удобство колодки, нагрузку на ноги в течение дня.
Ну, да, только мажу я ноги, ну еще чулки ношу. За совет спасибо, попробую, надеюсь, поможет.
Re: Варикоз
Lukum писал(а):Ну, да, только мажу я ноги, ну еще чулки ношу. За совет спасибо, попробую, надеюсь, поможет.
Поможет, по крайне мере мне Венарус в комплексе со всеми мерами помогает хорошо. Я ж сама варикозник, проблемы еще во время беременности начались. Поначалу тоже намучалась, а потом врач венарус прописал и, как стала его принимать болезненность в вена прошла, да и сам варикоз я бы сказала, что не развивается.
Re: Варикоз
Мулия писал(а):[
Поможет, по крайне мере мне Венарус в комплексе со всеми мерами помогает хорошо. Я ж сама варикозник, проблемы еще во время беременности начались. Поначалу тоже намучалась, а потом врач венарус прописал и, как стала его принимать болезненность в вена прошла, да и сам варикоз я бы сказала, что не развивается.
А как вы его принимаете? Постоянно?
Re: Варикоз
Lukum писал(а):А как вы его принимаете? Постоянно?
Нет, не постоянно – курсом, но курс Венаруса повторяю каждые полгода. Эффект от него хороший и во время приема и после, так как эффект у него накопительный и длительный
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Варикоз
честно говоря варикоз может быть очень коварным и за собой привлечь много других заболеваний. у меня так тетка начала болеть, то варикоз, то проблемы с ЖКТ. вообщем ей назначили массу анализов и еще МРТ, кстати говоря оказалось, что делают эту процедуру во многих центрах http://mrt-scan.ru/mrt-v-ryazani-adresa-i-telefony-klinik-i-centrov-diagnostiki/ . так что очень важно обследование проводить всего организма, чтобы ничего не упустить.
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