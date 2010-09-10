Сообщение Мулия » 10 дек 2017, 11:26

Lukum писал(а): Ну, да, только мажу я ноги, ну еще чулки ношу. За совет спасибо, попробую, надеюсь, поможет.

Поможет, по крайне мере мне Венарус в комплексе со всеми мерами помогает хорошо. Я ж сама варикозник, проблемы еще во время беременности начались. Поначалу тоже намучалась, а потом врач венарус прописал и, как стала его принимать болезненность в вена прошла, да и сам варикоз я бы сказала, что не развивается.