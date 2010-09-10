Варикоз

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Варикоз

Сообщение Берёзка » 27 авг 2016, 13:36

Нет, не навредит, скорее даже наоборот улучшит кровоток в плаценте, и ваш малыш будет развиваться здоровеньким и крепеньким, вы только правильно питайтесь, на улицу гулять ходите и меньше нервничайте. Ну и для ног компрессионным бельем не пренебрегайте.
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Варикоз

Сообщение Gholbirisa » 10 окт 2016, 04:23

У меня начинается такая проблема, к врачу боюсь идти. Будут направлять туда-сюда.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Варикоз

Сообщение listen10 » 19 ноя 2016, 11:32

Andrey2000 писал(а):Варикоз и дома лечится физиотерапевтическими аппаратами.
метод лечения: http://ryazan.denasru.ru/content/228-za ... reniya_ven

https://www.medhouse.ru/threads/3034/ :D
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Варикоз

Сообщение Буцефалия » 12 фев 2017, 09:55

При варикозе главное не перегружать ноги, давать им отдых. Есть также специальные упражнения для профилактики, можете заняться ими. Пользуйтесь специальными мазями, потому что лучше сразу заняться, не доводя до варикоза или тромбофлебита. Я мазала гелем Тромбоцид. Он помогает. Запускать нельзя!
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Аспик
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:44

Re: Варикоз

Сообщение Аспик » 09 дек 2017, 17:52

Буцефалия, я бы сказала нагрузка нужна, но в меру.
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Lukum
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 20:00

Re: Варикоз

Сообщение Lukum » 09 дек 2017, 21:00

Как не запускать, если толком ничего от варикоза не помогает. Я вот правда не каждый день ношу компрессионные чулки, но различными гелями и кремами от варикоза пользуюсь постоянно. А лучше не становится ситуация с венами, только хуже.
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Мулия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 май 2015, 14:09

Re: Варикоз

Сообщение Мулия » 09 дек 2017, 22:54

Lukum писал(а):Как не запускать, если толком ничего от варикоза не помогает. Я вот правда не каждый день ношу компрессионные чулки, но различными гелями и кремами от варикоза пользуюсь постоянно. А лучше не становится ситуация с венами, только хуже.

А вы только гелями всякими пользуетесь? Пропейте венарус, он повлияет на состояние вен изнутри, будет намного лучше. Ну и конечно обратите внимание на обувь, высоту каблука, удобство колодки, нагрузку на ноги в течение дня.
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Lukum
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 20:00

Re: Варикоз

Сообщение Lukum » 09 дек 2017, 23:59

Мулия писал(а):А вы только гелями всякими пользуетесь? Пропейте венарус, он повлияет на состояние вен изнутри, будет намного лучше. Ну и конечно обратите внимание на обувь, высоту каблука, удобство колодки, нагрузку на ноги в течение дня.

Ну, да, только мажу я ноги, ну еще чулки ношу. За совет спасибо, попробую, надеюсь, поможет.
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Мулия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 май 2015, 14:09

Re: Варикоз

Сообщение Мулия » 10 дек 2017, 11:26

Lukum писал(а):Ну, да, только мажу я ноги, ну еще чулки ношу. За совет спасибо, попробую, надеюсь, поможет.

Поможет, по крайне мере мне Венарус в комплексе со всеми мерами помогает хорошо. Я ж сама варикозник, проблемы еще во время беременности начались. Поначалу тоже намучалась, а потом врач венарус прописал и, как стала его принимать болезненность в вена прошла, да и сам варикоз я бы сказала, что не развивается.
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Lukum
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 20:00

Re: Варикоз

Сообщение Lukum » 10 дек 2017, 12:01

Мулия писал(а):[
Поможет, по крайне мере мне Венарус в комплексе со всеми мерами помогает хорошо. Я ж сама варикозник, проблемы еще во время беременности начались. Поначалу тоже намучалась, а потом врач венарус прописал и, как стала его принимать болезненность в вена прошла, да и сам варикоз я бы сказала, что не развивается.

А как вы его принимаете? Постоянно?
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Мулия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 май 2015, 14:09

Re: Варикоз

Сообщение Мулия » 10 дек 2017, 18:07

Lukum писал(а):А как вы его принимаете? Постоянно?

Нет, не постоянно – курсом, но курс Венаруса повторяю каждые полгода. Эффект от него хороший и во время приема и после, так как эффект у него накопительный и длительный
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Варикоз

Сообщение Надежда 79 » 11 янв 2018, 23:41

честно говоря варикоз может быть очень коварным и за собой привлечь много других заболеваний. у меня так тетка начала болеть, то варикоз, то проблемы с ЖКТ. вообщем ей назначили массу анализов и еще МРТ, кстати говоря оказалось, что делают эту процедуру во многих центрах http://mrt-scan.ru/mrt-v-ryazani-adresa-i-telefony-klinik-i-centrov-diagnostiki/ . так что очень важно обследование проводить всего организма, чтобы ничего не упустить.
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Варикоз

Сообщение Поля » Вчера, 16:13

Помню, как всю жизнь мама страдала от этой болезни, но и меня она не обошла стороной. Пробовала разные мази и специальные крема, но от них толку мало, чтобы растворить уже существующие тромбы в венах нужны более эффективные препараты. Мне врач посоветовал Тромбовазим в таблетках. Пью их и чувствую себя намного лучше, отеки спали и боли прекратились. Продолжаю принимать.
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