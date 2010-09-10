ЖК "чайка"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "чайка"
Интересует сдан ли ЖК Чайка-2 4 очередь или нет. В ЦАНе не удается получить вразумительного ответа. Я так понимаю он официально не сдан, тогда как должны были сдать во 2 квартале этого года. У кого нибудь есть документы права собственности на этот дом?
Re: ЖК "чайка"
Сдан. Документы есть.
Re: ЖК "чайка"
Будьте любезны подскажите номер телефона Куна И.В
Re: ЖК "чайка"
kasa писал(а):Будьте любезны подскажите номер телефона Куна И.В
8-910-577-77-66
Re: ЖК "чайка"
Мария023 писал(а):Интересует сдан ли ЖК Чайка-2 4 очередь или нет. В ЦАНе не удается получить вразумительного ответа. Я так понимаю он официально не сдан, тогда как должны были сдать во 2 квартале этого года. У кого нибудь есть документы права собственности на этот дом?
Возможно, некоторые квартиры не оформлены ещё в собственность, т.к их хозяева хотят продать по договору уступки, чтобы не платить налоги.
Re: ЖК "чайка"
Привет, соседи! Нам в пятницу вечером пьяненькие русские отделочники (под видом собственников) предлагали купить остатки строительных смесей. Так что, будьте бдительны, смотрите кого нанимаете работать.
Re: ЖК "чайка"
https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%BE%D ... 0%B8#share
Петиция: Городское освещение в г.Рязани.
Петиция: Городское освещение в г.Рязани.
Re: ЖК "чайка"
Сегодня у 6 подъезда 9 дома Жигули наехал двумя колёсами на бордюр.приехал эвакуатор с гаи и увёз семерочку.так что будте аккуратнее с парковкой.кто-то не дремлет с вызовом.
Re: ЖК "чайка"
stal писал(а):Сегодня у 6 подъезда 9 дома Жигули наехал двумя колёсами на бордюр.приехал эвакуатор с гаи и увёз семерочку.так что будте аккуратнее с парковкой.кто-то не дремлет с вызовом.
ооооок, сейчас чуть поодаль от того места так же стоит калина...
Re: ЖК "чайка"
Всем доброго вечера. Прошу отписаться всем тем кто приобрёл в данном жк угловую квартиру, холодно ли там, утепляли ли вы ее как-нибудь, благодарю.
Re: ЖК "чайка"
Какие документы необходимо брать с собой для прохождения обучения в горгаз?
Re: ЖК "чайка"
только что закончила отделку квартиры в новостройке,
освободилась бригада, делают все - очень быстро и хорошо, без пинков,
адекватные цены, - вдруг кому-то понадобится:
Дмитрий
89209837209
Андрей
89209846623
89209583509
освободилась бригада, делают все - очень быстро и хорошо, без пинков,
адекватные цены, - вдруг кому-то понадобится:
Дмитрий
89209837209
Андрей
89209846623
89209583509
Re: ЖК "чайка"
Мандарин писал(а):Какие документы необходимо брать с собой для прохождения обучения в горгаз?
Не советую на лохотрон ходить. С газовым котлом имеется документация, там всё четко описано.
Re: ЖК "чайка"
Никому кровать с матрасом не нужна? в хорошем состоянии массив сосны покрыт морилкой (орех) с матрасом 200*90. делаю скидку, по-соседски, окончательная цена 6500. https://www.avito.ru/ryazan/mebel_i_int ... _892284643
Re: ЖК "чайка"
в 20-х числах января состоится собрание по дому №9 (Старообрядческий пр-д, д. 9) по поводу выбора управляющей компании и установки забора вокруг комплекса. Три остальных дома уже проголосовали, дело за последним. Голосование скорее всего будет заочным, как и предыдущие. Большая просьба проголосовать путем заполнения бюллетеней, которые будут разложены по почтовым ящикам после собрания.
Re: ЖК "чайка"
sddw писал(а):в 20-х числах января состоится собрание по дому №9 (Старообрядческий пр-д, д. 9) по поводу выбора управляющей компании и установки забора вокруг комплекса. Три остальных дома уже проголосовали, дело за последним. Голосование скорее всего будет заочным, как и предыдущие. Большая просьба проголосовать путем заполнения бюллетеней, которые будут разложены по почтовым ящикам после собрания.
А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?
Re: ЖК "чайка"
Чайка312 писал(а):sddw писал(а):в 20-х числах января состоится собрание по дому №9 (Старообрядческий пр-д, д. 9) по поводу выбора управляющей компании и установки забора вокруг комплекса. Три остальных дома уже проголосовали, дело за последним. Голосование скорее всего будет заочным, как и предыдущие. Большая просьба проголосовать путем заполнения бюллетеней, которые будут разложены по почтовым ящикам после собрания.
А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?
4-ый дом это последний которым сдавался? я честно говоря не помню уже что там с голосованием вашего по поводу забора, уточню тогда. В любом случае сейчас все упирается в 9-ый дом, так как он все еще юридически на УК "Новый город" числится. Забор будет решаться после перевода.
Re: ЖК "чайка"
Изменили маршрут трол.17. Теперь он будет ходить через ул.Халтурина.
http://progorod62.ru/auto/5005
http://progorod62.ru/auto/5005
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