ЖК "чайка"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Мария023
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 19:23

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Мария023 » 22 ноя 2016, 19:27

Интересует сдан ли ЖК Чайка-2 4 очередь или нет. В ЦАНе не удается получить вразумительного ответа. Я так понимаю он официально не сдан, тогда как должны были сдать во 2 квартале этого года. У кого нибудь есть документы права собственности на этот дом?
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ptichka
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 11:45

Re: ЖК "чайка"

Сообщение ptichka » 23 ноя 2016, 08:32

Сдан. Документы есть.
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kasa
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 май 2015, 14:18

Re: ЖК "чайка"

Сообщение kasa » 23 ноя 2016, 08:48

Будьте любезны подскажите номер телефона Куна И.В
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Чайка312
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 22:54

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Чайка312 » 25 ноя 2016, 15:17

kasa писал(а):Будьте любезны подскажите номер телефона Куна И.В

8-910-577-77-66
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Чайка312
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 22:54

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Чайка312 » 25 ноя 2016, 15:22

Мария023 писал(а):Интересует сдан ли ЖК Чайка-2 4 очередь или нет. В ЦАНе не удается получить вразумительного ответа. Я так понимаю он официально не сдан, тогда как должны были сдать во 2 квартале этого года. У кого нибудь есть документы права собственности на этот дом?

Возможно, некоторые квартиры не оформлены ещё в собственность, т.к их хозяева хотят продать по договору уступки, чтобы не платить налоги.
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Чайка312
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 22:54

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Чайка312 » 28 ноя 2016, 08:11

Привет, соседи! Нам в пятницу вечером пьяненькие русские отделочники (под видом собственников) предлагали купить остатки строительных смесей. Так что, будьте бдительны, смотрите кого нанимаете работать.
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terpenie
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:30

Re: ЖК "чайка"

Сообщение terpenie » 28 ноя 2016, 14:58

https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%BE%D ... 0%B8#share
Петиция: Городское освещение в г.Рязани.
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stal
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 20:17

Re: ЖК "чайка"

Сообщение stal » 02 дек 2016, 23:00

Сегодня у 6 подъезда 9 дома Жигули наехал двумя колёсами на бордюр.приехал эвакуатор с гаи и увёз семерочку.так что будте аккуратнее с парковкой.кто-то не дремлет с вызовом.
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение sddw » 02 дек 2016, 23:20

stal писал(а):Сегодня у 6 подъезда 9 дома Жигули наехал двумя колёсами на бордюр.приехал эвакуатор с гаи и увёз семерочку.так что будте аккуратнее с парковкой.кто-то не дремлет с вызовом.

ооооок, сейчас чуть поодаль от того места так же стоит калина...
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Urcwetgeo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 15:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Urcwetgeo » 08 дек 2016, 15:51

Всем доброго вечера. Прошу отписаться всем тем кто приобрёл в данном жк угловую квартиру, холодно ли там, утепляли ли вы ее как-нибудь, благодарю.
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Мандарин
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 13:40

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Мандарин » 12 дек 2016, 11:38

Какие документы необходимо брать с собой для прохождения обучения в горгаз?
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Olga23
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 13:13

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Olga23 » 12 дек 2016, 12:39

только что закончила отделку квартиры в новостройке,
освободилась бригада, делают все - очень быстро и хорошо, без пинков,
адекватные цены, - вдруг кому-то понадобится:

Дмитрий
89209837209
Андрей
89209846623
89209583509
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Frebreze
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 08:19

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Frebreze » 17 дек 2016, 08:51

Мандарин писал(а):Какие документы необходимо брать с собой для прохождения обучения в горгаз?

Не советую на лохотрон ходить. С газовым котлом имеется документация, там всё четко описано.
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Марина281
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 20:10

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Марина281 » 21 дек 2016, 20:20

Никому кровать с матрасом не нужна? в хорошем состоянии массив сосны покрыт морилкой (орех) с матрасом 200*90. делаю скидку, по-соседски, окончательная цена 6500. https://www.avito.ru/ryazan/mebel_i_int ... _892284643
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение sddw » 28 дек 2016, 11:38

в 20-х числах января состоится собрание по дому №9 (Старообрядческий пр-д, д. 9) по поводу выбора управляющей компании и установки забора вокруг комплекса. Три остальных дома уже проголосовали, дело за последним. Голосование скорее всего будет заочным, как и предыдущие. Большая просьба проголосовать путем заполнения бюллетеней, которые будут разложены по почтовым ящикам после собрания.
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Чайка312
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 22:54

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Чайка312 » Сегодня, 15:10

sddw писал(а):в 20-х числах января состоится собрание по дому №9 (Старообрядческий пр-д, д. 9) по поводу выбора управляющей компании и установки забора вокруг комплекса. Три остальных дома уже проголосовали, дело за последним. Голосование скорее всего будет заочным, как и предыдущие. Большая просьба проголосовать путем заполнения бюллетеней, которые будут разложены по почтовым ящикам после собрания.

А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение sddw » Сегодня, 18:28

Чайка312 писал(а):
sddw писал(а):в 20-х числах января состоится собрание по дому №9 (Старообрядческий пр-д, д. 9) по поводу выбора управляющей компании и установки забора вокруг комплекса. Три остальных дома уже проголосовали, дело за последним. Голосование скорее всего будет заочным, как и предыдущие. Большая просьба проголосовать путем заполнения бюллетеней, которые будут разложены по почтовым ящикам после собрания.

А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?

4-ый дом это последний которым сдавался? я честно говоря не помню уже что там с голосованием вашего по поводу забора, уточню тогда. В любом случае сейчас все упирается в 9-ый дом, так как он все еще юридически на УК "Новый город" числится. Забор будет решаться после перевода.
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terpenie
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:30

Re: ЖК "чайка"

Сообщение terpenie » 36 минут назад

Изменили маршрут трол.17. Теперь он будет ходить через ул.Халтурина.
http://progorod62.ru/auto/5005
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