Сообщение Мария023 » 22 ноя 2016, 19:27

Интересует сдан ли ЖК Чайка-2 4 очередь или нет. В ЦАНе не удается получить вразумительного ответа. Я так понимаю он официально не сдан, тогда как должны были сдать во 2 квартале этого года. У кого нибудь есть документы права собственности на этот дом?