ЖК "чайка"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5383
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК "чайка"

Сообщение ivanes » Вчера, 13:11

У меня во дворе зимуют две машины (VW и Nissan) из региона 62. Огородить их забором? Большинство жителей ЗА.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.
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Чайка312
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 22:54

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Чайка312 » Вчера, 14:28

светлана18 писал(а):
Чайка312 писал(а):
sddw писал(а):А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?


4 дом голосовал за устройство забора, когда составляли акт технического осмотра, давали какие-то листочки А4 с вопросами, там то и были вопросы про забор, 3 компании с расценками.

Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?
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ТаКо
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 май 2016, 14:18

Re: ЖК "чайка"

Сообщение ТаКо » Вчера, 23:23

Чайка312 писал(а):
светлана18 писал(а):
Чайка312 писал(а):
4 дом голосовал за устройство забора, когда составляли акт технического осмотра, давали какие-то листочки А4 с вопросами, там то и были вопросы про забор, 3 компании с расценками.

Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?


Вполне возможно, для принятия решения по дому достаточно 50% проголосовавших
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение sddw » 7 минут назад

ТаКо писал(а):
Чайка312 писал(а):
светлана18 писал(а):

Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?


Вполне возможно, для принятия решения по дому достаточно 50% проголосовавших

по информации от УК для установки забора нужно 70%, но насколько я помню, 4 дом действительно уже проголосовал путем подписания соответствующей бумажки каждым собственником в момент передачи квартиры.
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение sddw » 3 минуты назад

ivanes писал(а):У меня во дворе зимуют две машины (VW и Nissan) из региона 62. Огородить их забором? Большинство жителей ЗА.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.

снимаете номера и пишите в управу, в Мааскве все это очень просто решается.
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