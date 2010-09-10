ЖК "чайка"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "чайка"
У меня во дворе зимуют две машины (VW и Nissan) из региона 62. Огородить их забором? Большинство жителей ЗА.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.
Re: ЖК "чайка"
светлана18 писал(а):Чайка312 писал(а):sddw писал(а):А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?
4 дом голосовал за устройство забора, когда составляли акт технического осмотра, давали какие-то листочки А4 с вопросами, там то и были вопросы про забор, 3 компании с расценками.
Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?
Re: ЖК "чайка"
Чайка312 писал(а):светлана18 писал(а):Чайка312 писал(а):
4 дом голосовал за устройство забора, когда составляли акт технического осмотра, давали какие-то листочки А4 с вопросами, там то и были вопросы про забор, 3 компании с расценками.
Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?
Вполне возможно, для принятия решения по дому достаточно 50% проголосовавших
Re: ЖК "чайка"
ТаКо писал(а):Чайка312 писал(а):светлана18 писал(а):
Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?
Вполне возможно, для принятия решения по дому достаточно 50% проголосовавших
по информации от УК для установки забора нужно 70%, но насколько я помню, 4 дом действительно уже проголосовал путем подписания соответствующей бумажки каждым собственником в момент передачи квартиры.
Re: ЖК "чайка"
ivanes писал(а):У меня во дворе зимуют две машины (VW и Nissan) из региона 62. Огородить их забором? Большинство жителей ЗА.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.
снимаете номера и пишите в управу, в Мааскве все это очень просто решается.
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