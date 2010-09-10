Чайка312 писал(а):

sddw писал(а): А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?

4 дом голосовал за устройство забора, когда составляли акт технического осмотра, давали какие-то листочки А4 с вопросами, там то и были вопросы про забор, 3 компании с расценками.