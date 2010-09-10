Сообщение ivanes » 13 янв 2017, 10:17

не так просто.Все земли-придомовые территории в Москве - собственность правительства. Это не Рязань,где можно продать дворовую территорию под застройку. По постановлению городской администрации за 112 тыс руб продано 423 кв.м. дворовой территории по адресу Почтовая,63 а. Застроили часть двора у дома 102 по ул.Горького.

Тут нельзя арендовать землю под парковку во дворе хотя бы одной машины. Нельзя и купить. В Мааскве не торгуют землей. В Рязани все можно выставить на продажу.