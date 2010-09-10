Сообщение О Л Я » Вчера, 21:35

Еще выбрать , кто будет огораживать: как можно выбрать, если никто не видел проектов? В чем разница? Про охранника в будке пока не вижу целесообразности, если будут у всех домофонные ключи...А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит?

3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь