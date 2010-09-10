ЖК "чайка"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Мандарин
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 13:40

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Мандарин » 30 янв 2017, 21:24

Как оплатить услуги домофон ?
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О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "чайка"

Сообщение О Л Я » 30 янв 2017, 22:38

Домофон включен в квитанцию КВЦ.
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
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WOLF79
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 00:29

Re: ЖК "чайка"

Сообщение WOLF79 » 01 фев 2017, 00:52

Всем привет! Ребят подскажите для сравнения пожалуйста общую/жилую площадь 2-ух комнатных квартир в 3-ей очереди. Квартиры которые состыковываются с соседними очередями. То есть в крайних подъездах, окна маленьких комнат которых выходят во двор.
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EVA45
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 21:02

Re: ЖК "чайка"

Сообщение EVA45 » 01 фев 2017, 09:29

Как прошло собрание по 9 дому? Что решили? Кто присутствовал от УК? Что обещали?)
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Чайка312
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 22:54

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Чайка312 » 02 фев 2017, 08:42

kasa писал(а):не дают в квц расчетный номер утверждают что дом не передан квц

А вы разве не из четвертой очереди (Чайкиной д.4)? На КВЦ перевели третью очередь, а мы ещё год как минимум будем платить через ЦОКП.
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О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "чайка"

Сообщение О Л Я » Вчера, 21:31

Сегодня в почтовые ящики дома №9 разбросали листки с "решением собственника при проведении собрания". Несколько тем: переход в УК Вертикаль, ограждение комплекса, сбор средств на ограждение, вопрос по-поводу детской площадки(просить в собственность и плата 1,5 руб с кв. м за пользование площадкой). Какие будут размышления у народа? Про площадку категорически против, забор, конечно - да. Остальное, надо подумать...
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
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О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "чайка"

Сообщение О Л Я » Вчера, 21:35

Еще выбрать , кто будет огораживать: как можно выбрать, если никто не видел проектов? В чем разница? Про охранника в будке пока не вижу целесообразности, если будут у всех домофонные ключи...А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит?
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5504
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК "чайка"

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:18

.А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит? О Л Я
Обратитесь в Рязанский областной гидрометеослужбу. Там расскажут что такое система контроля загазованности и сколько стоит эта система.
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

г. Рязань, ул. Почтовая, 50 к1

+7 (4912) 25-80-68
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