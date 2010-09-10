ЖК "чайка"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "чайка"
Как оплатить услуги домофон ?
Re: ЖК "чайка"
Домофон включен в квитанцию КВЦ.
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Re: ЖК "чайка"
Всем привет! Ребят подскажите для сравнения пожалуйста общую/жилую площадь 2-ух комнатных квартир в 3-ей очереди. Квартиры которые состыковываются с соседними очередями. То есть в крайних подъездах, окна маленьких комнат которых выходят во двор.
Re: ЖК "чайка"
Как прошло собрание по 9 дому? Что решили? Кто присутствовал от УК? Что обещали?)
Re: ЖК "чайка"
kasa писал(а):не дают в квц расчетный номер утверждают что дом не передан квц
А вы разве не из четвертой очереди (Чайкиной д.4)? На КВЦ перевели третью очередь, а мы ещё год как минимум будем платить через ЦОКП.
Re: ЖК "чайка"
Сегодня в почтовые ящики дома №9 разбросали листки с "решением собственника при проведении собрания". Несколько тем: переход в УК Вертикаль, ограждение комплекса, сбор средств на ограждение, вопрос по-поводу детской площадки(просить в собственность и плата 1,5 руб с кв. м за пользование площадкой). Какие будут размышления у народа? Про площадку категорически против, забор, конечно - да. Остальное, надо подумать...
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Re: ЖК "чайка"
Еще выбрать , кто будет огораживать: как можно выбрать, если никто не видел проектов? В чем разница? Про охранника в будке пока не вижу целесообразности, если будут у всех домофонные ключи...А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит?
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Re: ЖК "чайка"
.А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит? О Л Я
Обратитесь в Рязанский областной гидрометеослужбу. Там расскажут что такое система контроля загазованности и сколько стоит эта система.
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
г. Рязань, ул. Почтовая, 50 к1
+7 (4912) 25-80-68
Обратитесь в Рязанский областной гидрометеослужбу. Там расскажут что такое система контроля загазованности и сколько стоит эта система.
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
г. Рязань, ул. Почтовая, 50 к1
+7 (4912) 25-80-68
Re: ЖК "чайка"
можно не думать, на собрания приходят 10 человек, толку никакого. В прошлый раз по бюллетеням проголосовало 4%, в этот раз подозреваю будет еще меньше, кворума не будет, следовательно, решений тоже. Проекты ограждения есть на сайте УК.О Л Я писал(а):Остальное, надо подумать...
Re: ЖК "чайка"
и еще, может быть мне кто-нибудь объяснить, что у человека в голове, который один из более чем тысячи жильцов единственный паркуется на газоне?
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