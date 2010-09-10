Сообщение my.sibir.russia » 05 фев 2017, 11:17

A что у человека в голове который на сутки припарковал свою 10ку или приору вчера на тротуаре между 7 и 8 подъездами 9 дома? и все обходили ее по дороге?

Господа и дамы, думайте не только о себе, но и о соседях. Не будьте быдлом (относится к малой части жителей комплекса) не свинячьте, не мешайте спать по ночам, паркуйтесь как положено.

Справка - быдло это существо в образе человека, ограниченного ума, вызывающее своим непредсказуемым омерзительным поведением оскорбление граждан.