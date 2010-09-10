ЖК "чайка"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "чайка"
Как оплатить услуги домофон ?
Re: ЖК "чайка"
Домофон включен в квитанцию КВЦ.
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Re: ЖК "чайка"
Всем привет! Ребят подскажите для сравнения пожалуйста общую/жилую площадь 2-ух комнатных квартир в 3-ей очереди. Квартиры которые состыковываются с соседними очередями. То есть в крайних подъездах, окна маленьких комнат которых выходят во двор.
Re: ЖК "чайка"
Как прошло собрание по 9 дому? Что решили? Кто присутствовал от УК? Что обещали?)
Re: ЖК "чайка"
kasa писал(а):не дают в квц расчетный номер утверждают что дом не передан квц
А вы разве не из четвертой очереди (Чайкиной д.4)? На КВЦ перевели третью очередь, а мы ещё год как минимум будем платить через ЦОКП.
Re: ЖК "чайка"
Сегодня в почтовые ящики дома №9 разбросали листки с "решением собственника при проведении собрания". Несколько тем: переход в УК Вертикаль, ограждение комплекса, сбор средств на ограждение, вопрос по-поводу детской площадки(просить в собственность и плата 1,5 руб с кв. м за пользование площадкой). Какие будут размышления у народа? Про площадку категорически против, забор, конечно - да. Остальное, надо подумать...
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Re: ЖК "чайка"
Еще выбрать , кто будет огораживать: как можно выбрать, если никто не видел проектов? В чем разница? Про охранника в будке пока не вижу целесообразности, если будут у всех домофонные ключи...А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит?
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Re: ЖК "чайка"
.А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит? О Л Я
Обратитесь в Рязанский областной гидрометеослужбу. Там расскажут что такое система контроля загазованности и сколько стоит эта система.
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
г. Рязань, ул. Почтовая, 50 к1
+7 (4912) 25-80-68
Обратитесь в Рязанский областной гидрометеослужбу. Там расскажут что такое система контроля загазованности и сколько стоит эта система.
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
г. Рязань, ул. Почтовая, 50 к1
+7 (4912) 25-80-68
Re: ЖК "чайка"
можно не думать, на собрания приходят 10 человек, толку никакого. В прошлый раз по бюллетеням проголосовало 4%, в этот раз подозреваю будет еще меньше, кворума не будет, следовательно, решений тоже. Проекты ограждения есть на сайте УК.О Л Я писал(а):Остальное, надо подумать...
Re: ЖК "чайка"
и еще, может быть мне кто-нибудь объяснить, что у человека в голове, который один из более чем тысячи жильцов единственный паркуется на газоне?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 окт 2014, 10:25
Re: ЖК "чайка"
A что у человека в голове который на сутки припарковал свою 10ку или приору вчера на тротуаре между 7 и 8 подъездами 9 дома? и все обходили ее по дороге?
Господа и дамы, думайте не только о себе, но и о соседях. Не будьте быдлом (относится к малой части жителей комплекса) не свинячьте, не мешайте спать по ночам, паркуйтесь как положено.
Справка - быдло это существо в образе человека, ограниченного ума, вызывающее своим непредсказуемым омерзительным поведением оскорбление граждан.
Господа и дамы, думайте не только о себе, но и о соседях. Не будьте быдлом (относится к малой части жителей комплекса) не свинячьте, не мешайте спать по ночам, паркуйтесь как положено.
Справка - быдло это существо в образе человека, ограниченного ума, вызывающее своим непредсказуемым омерзительным поведением оскорбление граждан.
Re: ЖК "чайка"
Доброго времени суток форумчане! Подскажите не рязанцу где заказать кухню по нормальному соотношению цена - качество. Заранее спасибо
Re: ЖК "чайка"
Спасибо,посмотрю на сайте. Между прочим в первый подъезд 9 дома бюллетени не бросили... Как то странно, дом один...sddw писал(а):можно не думать, на собрания приходят 10 человек, толку никакого. В прошлый раз по бюллетеням проголосовало 4%, в этот раз подозреваю будет еще меньше, кворума не будет, следовательно, решений тоже. Проекты ограждения есть на сайте УК.О Л Я писал(а):Остальное, надо подумать...
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Re: ЖК "чайка"
О Л Я писал(а):Сегодня в почтовые ящики дома №9 разбросали листки с "решением собственника при проведении собрания". Несколько тем: переход в УК Вертикаль, ограждение комплекса, сбор средств на ограждение, вопрос по-поводу детской площадки(просить в собственность и плата 1,5 руб с кв. м за пользование площадкой). Какие будут размышления у народа? Про площадку категорически против, забор, конечно - да. Остальное, надо подумать...
В продолжение темы по вопросу принадлежности земельного участка с кадастровым номером ..........308 по центру ЖК Чайка:
В соответствии со статьей 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности в том числе и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента проведения государственного кадастрового учета (часть 5 статьи 16 поименованного федерального закона).
В силу частей 2 и 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок под многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов органов власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.
В соответствии с пунктом 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом находится в собственности соответствующего публично-правового образования. Вместе с тем по смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» собственник не вправе распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок под многоквартирным домом. В свою очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме. При определении пределов правомочий собственников помещений в многоквартирном доме по владению и пользованию указанным земельным участком необходимо руководствоваться частью 1 статьи 36 ЖК РФ.
Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
В соответствии с частью 2 статьи 36 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных указанным кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на него признаны не противоречащими Конституции РФ
Пункт 5. С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
С учетом вышеизложенного, все утверждения УК о том, что земельный участок по центру площадки не принадлежит собственникам помещений многоквартирных домов ЖК Чайка, обман и полный развод!!! Тем более, что на сайте УК очень долго висел ГЕНПЛАН застройки квартала с элементами благоустройства, где как раз и размещалась игровая площадка.
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