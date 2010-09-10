ЖК "чайка"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Мандарин
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 13:40

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Мандарин » 30 янв 2017, 21:24

Как оплатить услуги домофон ?
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О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "чайка"

Сообщение О Л Я » 30 янв 2017, 22:38

Домофон включен в квитанцию КВЦ.
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
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WOLF79
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 00:29

Re: ЖК "чайка"

Сообщение WOLF79 » 01 фев 2017, 00:52

Всем привет! Ребят подскажите для сравнения пожалуйста общую/жилую площадь 2-ух комнатных квартир в 3-ей очереди. Квартиры которые состыковываются с соседними очередями. То есть в крайних подъездах, окна маленьких комнат которых выходят во двор.
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EVA45
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 21:02

Re: ЖК "чайка"

Сообщение EVA45 » 01 фев 2017, 09:29

Как прошло собрание по 9 дому? Что решили? Кто присутствовал от УК? Что обещали?)
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Чайка312
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 22:54

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Чайка312 » 02 фев 2017, 08:42

kasa писал(а):не дают в квц расчетный номер утверждают что дом не передан квц

А вы разве не из четвертой очереди (Чайкиной д.4)? На КВЦ перевели третью очередь, а мы ещё год как минимум будем платить через ЦОКП.
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О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "чайка"

Сообщение О Л Я » 03 фев 2017, 21:31

Сегодня в почтовые ящики дома №9 разбросали листки с "решением собственника при проведении собрания". Несколько тем: переход в УК Вертикаль, ограждение комплекса, сбор средств на ограждение, вопрос по-поводу детской площадки(просить в собственность и плата 1,5 руб с кв. м за пользование площадкой). Какие будут размышления у народа? Про площадку категорически против, забор, конечно - да. Остальное, надо подумать...
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
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О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "чайка"

Сообщение О Л Я » 03 фев 2017, 21:35

Еще выбрать , кто будет огораживать: как можно выбрать, если никто не видел проектов? В чем разница? Про охранника в будке пока не вижу целесообразности, если будут у всех домофонные ключи...А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит?
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК "чайка"

Сообщение ivanes » 04 фев 2017, 19:18

.А вот про установку системы контроля загазованности, вообще не представляю, как это выглядит и сколько стоит. Может кто просветит? О Л Я
Обратитесь в Рязанский областной гидрометеослужбу. Там расскажут что такое система контроля загазованности и сколько стоит эта система.
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

г. Рязань, ул. Почтовая, 50 к1

+7 (4912) 25-80-68
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 356
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение sddw » 04 фев 2017, 23:21

О Л Я писал(а):Остальное, надо подумать...
можно не думать, на собрания приходят 10 человек, толку никакого. В прошлый раз по бюллетеням проголосовало 4%, в этот раз подозреваю будет еще меньше, кворума не будет, следовательно, решений тоже. Проекты ограждения есть на сайте УК.
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 356
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: ЖК "чайка"

Сообщение sddw » 04 фев 2017, 23:25

и еще, может быть мне кто-нибудь объяснить, что у человека в голове, который один из более чем тысячи жильцов единственный паркуется на газоне?
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my.sibir.russia
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 10:25

Re: ЖК "чайка"

Сообщение my.sibir.russia » 05 фев 2017, 11:17

A что у человека в голове который на сутки припарковал свою 10ку или приору вчера на тротуаре между 7 и 8 подъездами 9 дома? и все обходили ее по дороге?
Господа и дамы, думайте не только о себе, но и о соседях. Не будьте быдлом (относится к малой части жителей комплекса) не свинячьте, не мешайте спать по ночам, паркуйтесь как положено.
Справка - быдло это существо в образе человека, ограниченного ума, вызывающее своим непредсказуемым омерзительным поведением оскорбление граждан.
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Кум
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 23:30

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Кум » 07 фев 2017, 17:20

Доброго времени суток форумчане! Подскажите не рязанцу где заказать кухню по нормальному соотношению цена - качество. Заранее спасибо
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О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "чайка"

Сообщение О Л Я » 07 фев 2017, 22:27

sddw писал(а):
О Л Я писал(а):Остальное, надо подумать...
можно не думать, на собрания приходят 10 человек, толку никакого. В прошлый раз по бюллетеням проголосовало 4%, в этот раз подозреваю будет еще меньше, кворума не будет, следовательно, решений тоже. Проекты ограждения есть на сайте УК.
Спасибо,посмотрю на сайте. Между прочим в первый подъезд 9 дома бюллетени не бросили... Как то странно, дом один...
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
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ASSka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 09:23

Re: ЖК "чайка"

Сообщение ASSka » 07 фев 2017, 22:51

О Л Я писал(а):Сегодня в почтовые ящики дома №9 разбросали листки с "решением собственника при проведении собрания". Несколько тем: переход в УК Вертикаль, ограждение комплекса, сбор средств на ограждение, вопрос по-поводу детской площадки(просить в собственность и плата 1,5 руб с кв. м за пользование площадкой). Какие будут размышления у народа? Про площадку категорически против, забор, конечно - да. Остальное, надо подумать...

В продолжение темы по вопросу принадлежности земельного участка с кадастровым номером ..........308 по центру ЖК Чайка:

В соответствии со статьей 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности в том числе и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента проведения государственного кадастрового учета (часть 5 статьи 16 поименованного федерального закона).
В силу частей 2 и 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок под многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов органов власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.
В соответствии с пунктом 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом находится в собственности соответствующего публично-правового образования. Вместе с тем по смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» собственник не вправе распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок под многоквартирным домом. В свою очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме. При определении пределов правомочий собственников помещений в многоквартирном доме по владению и пользованию указанным земельным участком необходимо руководствоваться частью 1 статьи 36 ЖК РФ.
Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
В соответствии с частью 2 статьи 36 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных указанным кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на него признаны не противоречащими Конституции РФ
Пункт 5. С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

С учетом вышеизложенного, все утверждения УК о том, что земельный участок по центру площадки не принадлежит собственникам помещений многоквартирных домов ЖК Чайка, обман и полный развод!!! Тем более, что на сайте УК очень долго висел ГЕНПЛАН застройки квартала с элементами благоустройства, где как раз и размещалась игровая площадка.
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Мандарин
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 13:40

Re: ЖК "чайка"

Сообщение Мандарин » Вчера, 11:01

Уважаемые жители нашего комплекса вступайте в группу https://vk.com/club99082617 , здесь обсуждаются все вопросы!
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terpenie
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:30

Re: ЖК "чайка"

Сообщение terpenie » Вчера, 19:10

Информация из группы вконтакте:
"Считаю, что УК невыполняет в полном объёме обслуживание комплекса.
Предлагаю организовать ТСН (Товарищество Собственников Недвижимости ранее называлось ТСЖ) 
У дома по адресу: г. Рязань, Старообрядческий проезд д. 11 очная часть голосования пройдёт 10 февраля в 19:30. Жители комплекса ЖК "Чайка" приглашаю вас на собрание по нашему дому. Постараюсь ответить на все вопросы и рассказать реальную обстановку в комплексе.
P.S на собрании 31.01.2017 представитель УК "Новый Город" и УК "Вертикаль" сказал следующее 
Что спортивная площадка была передана городу, и предлагали нам жителям (!внимание!) доплатить за обслуживание площадки которую передали городу. На мой резонный вопрос , что это нецелевое использование средств жителей, представители УК ответили что "возьмут в аренду у города эту площадку".Мы выяснили спортивная площадка не принадлежит городу. 
По-моему очевидно, что Нам врут. 
В общем я за ТСН и приложу все усилия чтобы сделать все то что УК только обещает , и вообще все для нашей комфортной жизни. И надеюсь вы все мне поможете. ( даже просто проголосовав на собрании) 
С Уважением председатель Совета МКД по адресу Старообрядческий проезд д. 11 Александр Бекназарян."
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terpenie
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:30

Re: ЖК "чайка"

Сообщение terpenie » 43 минуты назад

Уважаемые жильцы ЖК "Чайка" Собрание завтра (10.02.2017) в 19:30 у подъезда 2 дома по Старообрядческому проезду 11.
Желательно при себе иметь документы. (Паспорт и свидетельство на квартиру).
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