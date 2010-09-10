ЖК "чайка"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: ЖК "чайка"
У меня во дворе зимуют две машины (VW и Nissan) из региона 62. Огородить их забором? Большинство жителей ЗА.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.
Re: ЖК "чайка"
светлана18 писал(а):Чайка312 писал(а):sddw писал(а):А какие три остальных дома? Дому №4 по ул.Чайкиной за забор никто голосовать не предлагал, а управляющую компанию нам по умолчанию дали "Вертикаль". А вообще, есть какие нибудь радостные новости про забор?
4 дом голосовал за устройство забора, когда составляли акт технического осмотра, давали какие-то листочки А4 с вопросами, там то и были вопросы про забор, 3 компании с расценками.
Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?
Re: ЖК "чайка"
Чайка312 писал(а):светлана18 писал(а):Чайка312 писал(а):
4 дом голосовал за устройство забора, когда составляли акт технического осмотра, давали какие-то листочки А4 с вопросами, там то и были вопросы про забор, 3 компании с расценками.
Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?
Вполне возможно, для принятия решения по дому достаточно 50% проголосовавших
Re: ЖК "чайка"
ТаКо писал(а):Чайка312 писал(а):светлана18 писал(а):
Странно, а почему нам никто не предлагал голосовать??? Может быть мы в числе последних принимали квартиру и к нам уже интерес пропал?
Вполне возможно, для принятия решения по дому достаточно 50% проголосовавших
по информации от УК для установки забора нужно 70%, но насколько я помню, 4 дом действительно уже проголосовал путем подписания соответствующей бумажки каждым собственником в момент передачи квартиры.
Re: ЖК "чайка"
ivanes писал(а):У меня во дворе зимуют две машины (VW и Nissan) из региона 62. Огородить их забором? Большинство жителей ЗА.
Кстати,земельный участок в чьей собственности? Ваши участки стоят большие деньги. Под лимон за сотку.
снимаете номера и пишите в управу, в Мааскве все это очень просто решается.
Re: ЖК "чайка"
не так просто.Все земли-придомовые территории в Москве - собственность правительства. Это не Рязань,где можно продать дворовую территорию под застройку. По постановлению городской администрации за 112 тыс руб продано 423 кв.м. дворовой территории по адресу Почтовая,63 а. Застроили часть двора у дома 102 по ул.Горького.
Тут нельзя арендовать землю под парковку во дворе хотя бы одной машины. Нельзя и купить. В Мааскве не торгуют землей. В Рязани все можно выставить на продажу.
Тут нельзя арендовать землю под парковку во дворе хотя бы одной машины. Нельзя и купить. В Мааскве не торгуют землей. В Рязани все можно выставить на продажу.
Re: ЖК "чайка"
ivanes писал(а):В Мааскве не торгуют землей. В Рязани все можно выставить на продажу.
а ведь вроде взрослый человек пишет, вам самому не смешно? извините, смайлик забыл, вот -
Re: ЖК "чайка"
Я Вам лично дал адресок. Именно тут построено здание на дворовой территории. В Рязани в 90-е работали три компании по продаже земли для московских фирм.Сотрудница одной попала в ДТП по пути в Москву. Приглядитесь к ул.Горького. Пожар за пожаром. Вам не смешно?
Все земли в Москве - собственность правительства Москвы.
Все земли в Москве - собственность правительства Москвы.
Re: ЖК "чайка"
Удаляют с форума ! Но я ещё раз размещаю информацию из группы вконтакте:
Уважаемые жильцы ЖК "Чайка" ,Собрание 10.02.2017 в 19:30 у подъезда 2 дома по Старообрядческому проезду 11.
Желательно при себе иметь документы. (Паспорт и свидетельство на квартиру).
Уважаемые жильцы ЖК "Чайка" ,Собрание 10.02.2017 в 19:30 у подъезда 2 дома по Старообрядческому проезду 11.
Желательно при себе иметь документы. (Паспорт и свидетельство на квартиру).
Последний раз редактировалось terpenie 10 фев 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЖК "чайка"
https://m.vk.com/club99082617
Группа жильцов ЖК "Чайка" вконтакте.
Группа жильцов ЖК "Чайка" вконтакте.
Re: ЖК "чайка"
Дорогие соседи! Заходите и голосуйте https://vk.com/wall-99082617_1129 это важно для нас
Re: ЖК "чайка"
какое-то странное затишье на форуме! Неужели удаляют все сообщения, как 2105 страницу? Цензура однако!
Re: ЖК "чайка"
215 страницу
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10
Re: ЖК "чайка"
Скважину на даче можно сделать(путем забивания) своими руками. Антикризисный вариант voda-ryaz.ru
Re: ЖК "чайка"
catalina писал(а):какое-то странное затишье на форуме! Неужели удаляют все сообщения, как 2105 страницу? Цензура однако!
потому что все в контакт ушли, здесь жизни нет.
Re: ЖК "чайка"
za stalina писал(а):Скважину на даче можно сделать(путем забивания) своими руками. Антикризисный вариант voda-ryaz.ru
Может быть переполнился сервер?
Re: ЖК "чайка"
Добрый день!
Помогите с коммуналкой разобраться, а именно ОДН.
Оплачиваю нерегулярно, плюс перевод из ЦОКП в КВЦ окончательно меня запутали...
Как считаются эти ОДН?
За прошлый год оплатил порядка 500 руб - думал набежало за год..
За январь-февраль этого года получается опять рублей по 300 в месяц. Откуда эти суммы берутся?
С домофоном понятно - можно не платить..
Помогите с коммуналкой разобраться, а именно ОДН.
Оплачиваю нерегулярно, плюс перевод из ЦОКП в КВЦ окончательно меня запутали...
Как считаются эти ОДН?
За прошлый год оплатил порядка 500 руб - думал набежало за год..
За январь-февраль этого года получается опять рублей по 300 в месяц. Откуда эти суммы берутся?
С домофоном понятно - можно не платить..
Re: ЖК "чайка"
Зашел в группу vk - вроде стало понятно - согласно утвержденным тарифам..
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 08:17
Who wants sex? then you come here
Register on our site today only
http://catcut.net/a2s6
http://catcut.net/a2s6
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей