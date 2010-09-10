Александр Градский 15 апр 19ч Концерт. зал им. Есенина
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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4 сообщения • Страница 1 из 1
Александр Градский 15 апр 19ч Концерт. зал им. Есенина
Такое событие не могу пропустить!!
Для меня это ШЕДЕВР наш российский
Хоть и оОЧЕНЬ редко, посещаю концертный зал им. Есенина.
Народ, скажите, как можно купить билеты заранее??
Только в кассе зала? Или еще есть какие-то более цивилизованные способы?
Для меня это ШЕДЕВР наш российский
Хоть и оОЧЕНЬ редко, посещаю концертный зал им. Есенина.
Народ, скажите, как можно купить билеты заранее??
Только в кассе зала? Или еще есть какие-то более цивилизованные способы?
Re: Александр Градский 15 апр 19ч Концерт. зал им. Есенина
Fafhrd писал(а):Rzn.Kassy.ru
супер!!! Не знала, спасибо!
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Девушка улыбается, гладит его по лицу и что-то шепчет. Маленькие титьки Заброшенный замок Норет-каст.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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