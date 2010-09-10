Сообщение Дотошная » 26 фев 2013, 20:49

Такое событие не могу пропустить!!

Для меня это ШЕДЕВР наш российский

Хоть и оОЧЕНЬ редко, посещаю концертный зал им. Есенина.

Народ, скажите, как можно купить билеты заранее??

Только в кассе зала? Или еще есть какие-то более цивилизованные способы?