УК "Светлый дом"
Обсуждение деятельности управляющих компаний Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
14 сообщений • Страница 1 из 1
УК "Светлый дом"
В управляющей организации ещё имеют место попытки взять с собственников дома № 100 по ул. Большой деньги за опломбировку счетчиков ГВС и ХВС. Это незаконно. Обоснование - нижеприведенная информация для ликвидации безграмотности жильцов.
Предлагаю обсудить здесь и другие "интересные" вопросы поборов с жильцов. Например, почему в отчетах компании не фигурирует доход собственников от размещения рекламы в лифтах, аренды операторами связи общедомового имущества для размещения своего оборудования и т.п. Общими усилиями будем решать наши проблемные вопросы.
ЖКХ Нечестный расчет. Управляющие компании должны проводить опломбировку приборов учета бесплатно"РГ" узнала, почему УК не должны брать деньги за опломбировку счетчиков
Опломбируя счетчики, УК стремятся обезопасить себя от постороннего вмешательства в работу прибора. Текст: Надежда Гаврилова (Свердловская область)
Многие свердловчане столкнулись с тем, что УК при установке счетчика требуют оплатить и опломбировку прибора. "РГ" разобралась, насколько это законно.Собирая с жильцов деньги за опломбировку - от 200 до 500 рублей в зависимости от города и аппетитов конкретной управляющей компании, коммунальщики нарушают принятые нормативные акты. В постановлении правительства № 307, которое действовало до 1 сентября 2012 года и обязывало управляющие компании ставить на счетчики защитные пломбы, не было указано, имеют ли они право брать с собственников квартир деньги за эту услугу или нет. "Раз не написано, что нельзя, значит - можно", - рассудили тогда руководители многих УК. Но с сентября работает новое, 354-е постановление, устранившее этот пробел. Тем не менее лишь немногие управляющие компании изменили свою политику в этом вопросе.
Заподозрившие обман жители области стали обращаться в надзорные органы. Специалисты областного Роспотребнадзора, узнав о подобном случае от жителя Орджоникидзевского района Екатеринбурга, решили, что права потребителей бесстыдно нарушаются, и подали иск в суд в защиту неопределенного круга лиц.
- Так называемые "услуги" по опломбированию счетчиков фактически являются действиями управляющей компании, направленными на недопущение постороннего вмешательства в работу прибора, - поясняет пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. - Поэтому непонятно, с какой стати расходы на установку пломбы должны ложиться на плечи потребителя, а не исполнителя, решившего подстраховаться.
Сомнения надзорного органа в законности действий УК разделил и суд. Разобравшись в материалах дела, судья пришел к выводу, что требование управляющей компании оплачивать опломбировку счетчиков перед вводом их в эксплуатацию противоречит закону РФ "О защите прав потребителей", ряду статей Гражданского кодекса РФ, ФЗ "Об энергосбережении", а также положениям таких документов, как "Правила предоставления коммунальных услуг гражданам" и "Порядок заключения договора, регулирующего условия установки, замены и эксплуатации приборов учета". Поэтому действия коммунальщиков были признаны незаконными. Суд обязал управляющую компанию прекратить брать с людей деньги, а в качестве дополнительного наказания - за свой счет опубликовать это решение в СМИ.Аналогичные дела мы нашли в судебной практике Краснотурьинска, Нижнего Тагила и Новой Ляли. Правосудие чаще всего вставало на сторону жильцов многоквартирных домов. Многие управляющие компании с решениями районных судов не соглашались и подавали кассационные жалобы в областной суд. Но вторая судебная инстанция, как правило, оставляла решение нижестоящего суда без изменений, а жалобы коммунальщиков - без удовлетворения.Любопытно, что разрешить конфликт между УК и жителями домов пыталась даже Федеральная антимонопольная служба. Сотрудники управления ФАС по Свердловской области провели глубокий системный анализ жилищно-коммунального законодательства РФ, в частности Жилищного, Градостроительного кодексов, закона "Об энергосбережении" и всех уже упомянутых "Правил". Антимонопольщики тоже пришли к выводу, что "у организаций, осуществляющих деятельность на рынке управления многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ЖСК и др.), отсутствуют законные основания для взимания платы как за выдачу технических условий, так и за опломбировку индивидуальных приборов учета". Коммунальным организациям были выписаны предписания о прекращении нарушения законодательства.
Следует отметить, во всех приведенных примерах и надзорные органы, и суд лишь предупреждали дальнейшие нарушения прав жильцов со стороны управляющих компаний. Чтобы вернуть уже заплаченные за опломбировку счетчика деньги, гражданин должен самостоятельно подать исковое заявление мировому судье. Спешим успокоить: на составление документа много времени не уйдет, ведь существует типовая форма иска, в которую достаточно внести персональные данные и название фирмы-ответчика. Более того, в соответствии со статьей 17 закона "О защите прав потребителей" истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты госпошлины.
Компетентно
Елена Маслова, пресс-секретарь УК "Стандарт", город Екатеринбург:
- Наша управляющая компания перестала взимать плату за опломбировку приборов учета воды еще в сентябре, после вступления в силу новых Правил оказания коммунальных услуг населению (Постановление Правительства РФ №354). Ввод в эксплуатацию установленного сторонней организацией индивидуального (квартирного) прибора учета производится по заявлению жителя, дополнительная оплата не требуется. Аналогично не взимается плата за опломбировку электрических счетчиков, за исключением случаев, когда собственнику квартиры надо перенести электросчетчик на другое место.
Кстати
С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон №416 "О водоснабжении и водоотведении", который исключает возможность возникновения споров, подобных описанным выше, в случае, когда дело касается установки счетчиков на воду. Дело в том, что согласно части 5 статьи 20 этого закона приборы учета воды опломбируются организациями, которые по договору с собственником жилого помещения осуществляют горячее, холодное водоснабжение или водоотведение без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование производится повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.
Предлагаю обсудить здесь и другие "интересные" вопросы поборов с жильцов. Например, почему в отчетах компании не фигурирует доход собственников от размещения рекламы в лифтах, аренды операторами связи общедомового имущества для размещения своего оборудования и т.п. Общими усилиями будем решать наши проблемные вопросы.
ЖКХ Нечестный расчет. Управляющие компании должны проводить опломбировку приборов учета бесплатно"РГ" узнала, почему УК не должны брать деньги за опломбировку счетчиков
Опломбируя счетчики, УК стремятся обезопасить себя от постороннего вмешательства в работу прибора. Текст: Надежда Гаврилова (Свердловская область)
Многие свердловчане столкнулись с тем, что УК при установке счетчика требуют оплатить и опломбировку прибора. "РГ" разобралась, насколько это законно.Собирая с жильцов деньги за опломбировку - от 200 до 500 рублей в зависимости от города и аппетитов конкретной управляющей компании, коммунальщики нарушают принятые нормативные акты. В постановлении правительства № 307, которое действовало до 1 сентября 2012 года и обязывало управляющие компании ставить на счетчики защитные пломбы, не было указано, имеют ли они право брать с собственников квартир деньги за эту услугу или нет. "Раз не написано, что нельзя, значит - можно", - рассудили тогда руководители многих УК. Но с сентября работает новое, 354-е постановление, устранившее этот пробел. Тем не менее лишь немногие управляющие компании изменили свою политику в этом вопросе.
Заподозрившие обман жители области стали обращаться в надзорные органы. Специалисты областного Роспотребнадзора, узнав о подобном случае от жителя Орджоникидзевского района Екатеринбурга, решили, что права потребителей бесстыдно нарушаются, и подали иск в суд в защиту неопределенного круга лиц.
- Так называемые "услуги" по опломбированию счетчиков фактически являются действиями управляющей компании, направленными на недопущение постороннего вмешательства в работу прибора, - поясняет пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. - Поэтому непонятно, с какой стати расходы на установку пломбы должны ложиться на плечи потребителя, а не исполнителя, решившего подстраховаться.
Сомнения надзорного органа в законности действий УК разделил и суд. Разобравшись в материалах дела, судья пришел к выводу, что требование управляющей компании оплачивать опломбировку счетчиков перед вводом их в эксплуатацию противоречит закону РФ "О защите прав потребителей", ряду статей Гражданского кодекса РФ, ФЗ "Об энергосбережении", а также положениям таких документов, как "Правила предоставления коммунальных услуг гражданам" и "Порядок заключения договора, регулирующего условия установки, замены и эксплуатации приборов учета". Поэтому действия коммунальщиков были признаны незаконными. Суд обязал управляющую компанию прекратить брать с людей деньги, а в качестве дополнительного наказания - за свой счет опубликовать это решение в СМИ.Аналогичные дела мы нашли в судебной практике Краснотурьинска, Нижнего Тагила и Новой Ляли. Правосудие чаще всего вставало на сторону жильцов многоквартирных домов. Многие управляющие компании с решениями районных судов не соглашались и подавали кассационные жалобы в областной суд. Но вторая судебная инстанция, как правило, оставляла решение нижестоящего суда без изменений, а жалобы коммунальщиков - без удовлетворения.Любопытно, что разрешить конфликт между УК и жителями домов пыталась даже Федеральная антимонопольная служба. Сотрудники управления ФАС по Свердловской области провели глубокий системный анализ жилищно-коммунального законодательства РФ, в частности Жилищного, Градостроительного кодексов, закона "Об энергосбережении" и всех уже упомянутых "Правил". Антимонопольщики тоже пришли к выводу, что "у организаций, осуществляющих деятельность на рынке управления многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ЖСК и др.), отсутствуют законные основания для взимания платы как за выдачу технических условий, так и за опломбировку индивидуальных приборов учета". Коммунальным организациям были выписаны предписания о прекращении нарушения законодательства.
Следует отметить, во всех приведенных примерах и надзорные органы, и суд лишь предупреждали дальнейшие нарушения прав жильцов со стороны управляющих компаний. Чтобы вернуть уже заплаченные за опломбировку счетчика деньги, гражданин должен самостоятельно подать исковое заявление мировому судье. Спешим успокоить: на составление документа много времени не уйдет, ведь существует типовая форма иска, в которую достаточно внести персональные данные и название фирмы-ответчика. Более того, в соответствии со статьей 17 закона "О защите прав потребителей" истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты госпошлины.
Компетентно
Елена Маслова, пресс-секретарь УК "Стандарт", город Екатеринбург:
- Наша управляющая компания перестала взимать плату за опломбировку приборов учета воды еще в сентябре, после вступления в силу новых Правил оказания коммунальных услуг населению (Постановление Правительства РФ №354). Ввод в эксплуатацию установленного сторонней организацией индивидуального (квартирного) прибора учета производится по заявлению жителя, дополнительная оплата не требуется. Аналогично не взимается плата за опломбировку электрических счетчиков, за исключением случаев, когда собственнику квартиры надо перенести электросчетчик на другое место.
Кстати
С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон №416 "О водоснабжении и водоотведении", который исключает возможность возникновения споров, подобных описанным выше, в случае, когда дело касается установки счетчиков на воду. Дело в том, что согласно части 5 статьи 20 этого закона приборы учета воды опломбируются организациями, которые по договору с собственником жилого помещения осуществляют горячее, холодное водоснабжение или водоотведение без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование производится повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.
Re: УК "Светлый дом"
Слышал, что ориентировочно летом было общее собрание собственников дома и большинство проголосовало за установление нового тарифа за содержание и ремонт помещений. Было 13 руб./м2, а стало 14,37 руб./м2. Ничего против не имею, если так и было, но общался с некоторыми жильцами дома и никто ничего внятного сказать не может, объявлений не видели, в собрании не участвовали. Хотя у дома 5 лет гарантии, может мы отстали от активной жизни. Не хотелось бы, что-бы за нас кто-то решал финансовые вопросы по квартплате.
Кто-нибудь из участников собрания отзовитесь, просветите что, где и почем было.
Кто-нибудь из участников собрания отзовитесь, просветите что, где и почем было.
Re: УК "Светлый дом"
Думаешь. что на этом форуме бывает больше жильцов вашего дома, чем живет в подъезде?
Если ты член ТСЖ, то берешь в правлении протокол общего собрания на котором принималось это решение, а затем обходишь жильцов дома с вопросом принимали ли они участие в этом голосовании. Дальше действуешь, по результатам опроса.
Если ты член ТСЖ, то берешь в правлении протокол общего собрания на котором принималось это решение, а затем обходишь жильцов дома с вопросом принимали ли они участие в этом голосовании. Дальше действуешь, по результатам опроса.
Re: УК "Светлый дом"
Домовенок
Сам прибор учета опломбирован службой его поверки при производстве или организация,имеющая лицензию от служб Росстандарта. Это одна пломба и она не имеет никакого отношения к снабжающей организации или УК.
Есть другая пломба,которой пломбируются места соединения прибора учета к стояку, чтобы никто не мог пользоваться водой минуя прибор учета. Вот её ставят представители снабжающей организации или доверенные лица. Обычно установщик пломбирует эти места. У него есть доверенность от УК,т.к договор для снабжения дома водой подписывает от имени жителей избранная организация -УК. Две пломбы стоят.
Первую обновляют при истечения срока для следующей. Для ХВС -6лет, ГВС-4 года.
Сам прибор учета опломбирован службой его поверки при производстве или организация,имеющая лицензию от служб Росстандарта. Это одна пломба и она не имеет никакого отношения к снабжающей организации или УК.
Есть другая пломба,которой пломбируются места соединения прибора учета к стояку, чтобы никто не мог пользоваться водой минуя прибор учета. Вот её ставят представители снабжающей организации или доверенные лица. Обычно установщик пломбирует эти места. У него есть доверенность от УК,т.к договор для снабжения дома водой подписывает от имени жителей избранная организация -УК. Две пломбы стоят.
Первую обновляют при истечения срока для следующей. Для ХВС -6лет, ГВС-4 года.
Re: УК "Светлый дом"
Surenam писал(а):Думаешь. что на этом форуме бывает больше жильцов вашего дома, чем живет в подъезде?
Если ты член ТСЖ, то берешь в правлении протокол общего собрания на котором принималось это решение, а затем обходишь жильцов дома с вопросом принимали ли они участие в этом голосовании. Дальше действуешь, по результатам опроса.
Согласен. С теорией этого вопроса я знаком, но перед практикой хотелось бы услышать здесь хоть одного участника-собственника собрания. Будет время, пробегусь, конечно, и по подъезду. Кто-то в доме уже живет, а кто-то заезжает произвести оплату. Се ля ви.
Re: УК "Светлый дом"
Домовенок писал(а):Слышал, что ориентировочно летом было общее собрание собственников дома и большинство проголосовало за установление нового тарифа за содержание и ремонт помещений. Было 13 руб./м2, а стало 14,37 руб./м2. Ничего против не имею, если так и было, но общался с некоторыми жильцами дома и никто ничего внятного сказать не может, объявлений не видели, в собрании не участвовали. Хотя у дома 5 лет гарантии, может мы отстали от активной жизни. Не хотелось бы, что-бы за нас кто-то решал финансовые вопросы по квартплате.
Кто-нибудь из участников собрания отзовитесь, просветите что, где и почем было.
Сегодня был случайно в Роспотребнадзоре. По ходу дела зашел в консультационны центр (каб.№ 304) проконсультироваться, права ли УК в вопросе повышения стоимости содержания жилья с октября 2013 г. Ответ - не правы, если не было собрания собственников помещений. А все мои попытки найти участников такого собрания не увенчались успехом.
Совет от консультантов - пишите претензию на перерасчет. Через 10 дней обязаны сделать перерасчет. Не сделают, то заявление в контролирующие органы (жилинспекция, роспотребнадзор). А вообще-то такое деяние от УК тянет на уголовный кодекс.
Вот такие хорошие новости для нас и не очень для управляющих организаций , которым на гарантийные дома почему-то всегда не хватает денег.
Re: УК "Светлый дом"
Слышал, что опять управляющая организация повысила тариф. Участники собрания отзовитесь, если оно было конечно. Когда было, как было организовано, где решения для голосования? Ау-у???
Re: УК "Светлый дом"
НЕБОЛЬШОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ:
9 июня 2015 года Государственной Думой был принят закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания необходимых условий для эффективной работы и улучшения платежной дисциплины отрасли жилищно-коммунального хозяйства) — законопроект № 500410-6.
Некоторые из нововведений:
- Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе председателю совета многоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера.
- Вводится еще одна форма общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме — посредством очно-заочного голосования.
- Управляющая организация должна принимать протокол общего собрания у собственников помещений и направить его в государственную жилищную инспекцию. Инспекция в случае поступления в ее адрес в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязан провести внеплановую проверку в целях установления факта соблюдения требований законодательства при организации, проведении и оформлении результатов такого собрания.
- Совет МКД может быть наделен собранием правом принимать решения по текущему ремонту.
- Собственники, обладающие не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме, вправе обратиться в письменной форме в управляющую организацию или правление ТСЖ, ЖСК с предложением организовать общее собрание. Компенсация расходов УК, ТСЖ, ЖСК на эту работу осуществляется в порядке, установленном общим собранием.
- Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом по договору управления.
- Лицо, виновное в нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем увеличение размера платы, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если такое нарушение было устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
- ОДН за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод войдет в плату за содержание жилого помещения.
Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.
Эти новые положения о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме , отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, будут применяться с 1 апреля 2016 года.
«Следует отметить, что принятый Федеральный закон решает многие из проблем ЖКХ, о которых говорили советы многоквартирных домов и общественные организации. В частности, в связи с обращениями советов домов по инициативе фракции «Единая Россия» Законодательное Собрание Нижегородской области инициировало наделение общего собрания собственников помещений в МКД правом назначать вознаграждение членам совета многоквартирного дома», — прокомментировал новость Александр Рыжов, руководитель регионального центра общественного контроля в ЖКХ Нижегородской области.
9 июня 2015 года Государственной Думой был принят закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания необходимых условий для эффективной работы и улучшения платежной дисциплины отрасли жилищно-коммунального хозяйства) — законопроект № 500410-6.
Некоторые из нововведений:
- Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе председателю совета многоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера.
- Вводится еще одна форма общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме — посредством очно-заочного голосования.
- Управляющая организация должна принимать протокол общего собрания у собственников помещений и направить его в государственную жилищную инспекцию. Инспекция в случае поступления в ее адрес в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязан провести внеплановую проверку в целях установления факта соблюдения требований законодательства при организации, проведении и оформлении результатов такого собрания.
- Совет МКД может быть наделен собранием правом принимать решения по текущему ремонту.
- Собственники, обладающие не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме, вправе обратиться в письменной форме в управляющую организацию или правление ТСЖ, ЖСК с предложением организовать общее собрание. Компенсация расходов УК, ТСЖ, ЖСК на эту работу осуществляется в порядке, установленном общим собранием.
- Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом по договору управления.
- Лицо, виновное в нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем увеличение размера платы, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если такое нарушение было устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
- ОДН за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, отведение сточных вод войдет в плату за содержание жилого помещения.
Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.
Эти новые положения о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме , отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, будут применяться с 1 апреля 2016 года.
«Следует отметить, что принятый Федеральный закон решает многие из проблем ЖКХ, о которых говорили советы многоквартирных домов и общественные организации. В частности, в связи с обращениями советов домов по инициативе фракции «Единая Россия» Законодательное Собрание Нижегородской области инициировало наделение общего собрания собственников помещений в МКД правом назначать вознаграждение членам совета многоквартирного дома», — прокомментировал новость Александр Рыжов, руководитель регионального центра общественного контроля в ЖКХ Нижегородской области.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июн 2015, 15:15
Re: УК "Светлый дом"
Домовенок писал(а):Слышал, что опять управляющая организация повысила тариф. Участники собрания отзовитесь, если оно было конечно. Когда было, как было организовано, где решения для голосования? Ау-у???
Никакая Управляющая компания не наделена полномочиями по повышению или понижению тарифа на жилищные и коммунальные услуги. Решение выносит общее собрание собственников квартир по повышению жилищного тарифа.
форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);Ст.45 п.4.2 ЖК РФ
Re: УК "Светлый дом"
Так об этом и была речь. Кому вопрос не задашь из собственников, никто не был, не привлекался, не участвовал и т.п., а тариф за содержание повысился.
Ну очень хочется поголосовать.
Ну очень хочется поголосовать.
Re: УК "Светлый дом"
С01.07.2015г повышается тариф на содержание и ремонт общего имущества для нанимателей жилья
от 6.11 до 18,23 руб за кв.м.
все тарифы за содержание жилья должны быть согласованы с собственниками квартир – жильцами дома. Но довольно часто управляющие компании ЖКХ идут в обход законов, сами устанавливают тарифы, без проведения общих собраний. Каждый собственник квартиры в таком доме имеет право проверить тарифы, по которым назначаются цены за якобы предоставляемые услуги.
от 6.11 до 18,23 руб за кв.м.
все тарифы за содержание жилья должны быть согласованы с собственниками квартир – жильцами дома. Но довольно часто управляющие компании ЖКХ идут в обход законов, сами устанавливают тарифы, без проведения общих собраний. Каждый собственник квартиры в таком доме имеет право проверить тарифы, по которым назначаются цены за якобы предоставляемые услуги.
Re: УК "Светлый дом"
Может быть настало время жильцам разобраться с тарифами по содержанию, а заодно и теплоснабжению?
Вовкина грамота. Экс-директор рязанской ООО «УК Светлый дом» отказался передать документы новому руководителю
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/do ... /43887012/
Вовкина грамота. Экс-директор рязанской ООО «УК Светлый дом» отказался передать документы новому руководителю
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/do ... /43887012/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 авг 2019, 11:58
УК "Светлый дом"
В общем были мы с Муми Мамой в Светлом доме. Очень положительные впечатления, если конечно они могут быть положительными от подобного заведения. Помощь там однозначно нужна. Всё очень бедно и запущено. Они попросили обои в спальню, краску, чтобы стены покрасить, валики и...веники, для дома и двора. Должна сказать, что необходимость во всём этом просто бросалась в глаза. По возможности подкрашивают, подклеивают, но всё равно нищета из всех углов лезет. Пообщались с отцом Александром и Сергеем. Они конечно большие умницы, ничего не скажу. Деток там живёт 31 человек от 9 лет. В общем, после визита к ним, я - за Светлый дом. Однозначно.
14 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Управляющие компании Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость