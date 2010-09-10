Сообщение Домовенок » 27 фев 2013, 14:39

В управляющей организации ещё имеют место попытки взять с собственников дома № 100 по ул. Большой деньги за опломбировку счетчиков ГВС и ХВС. Это незаконно. Обоснование - нижеприведенная информация для ликвидации безграмотности жильцов.

Предлагаю обсудить здесь и другие "интересные" вопросы поборов с жильцов. Например, почему в отчетах компании не фигурирует доход собственников от размещения рекламы в лифтах, аренды операторами связи общедомового имущества для размещения своего оборудования и т.п. Общими усилиями будем решать наши проблемные вопросы.



ЖКХ Нечестный расчет. Управляющие компании должны проводить опломбировку приборов учета бесплатно"РГ" узнала, почему УК не должны брать деньги за опломбировку счетчиков



Опломбируя счетчики, УК стремятся обезопасить себя от постороннего вмешательства в работу прибора. Текст: Надежда Гаврилова (Свердловская область)

Многие свердловчане столкнулись с тем, что УК при установке счетчика требуют оплатить и опломбировку прибора. "РГ" разобралась, насколько это законно.Собирая с жильцов деньги за опломбировку - от 200 до 500 рублей в зависимости от города и аппетитов конкретной управляющей компании, коммунальщики нарушают принятые нормативные акты. В постановлении правительства № 307, которое действовало до 1 сентября 2012 года и обязывало управляющие компании ставить на счетчики защитные пломбы, не было указано, имеют ли они право брать с собственников квартир деньги за эту услугу или нет. "Раз не написано, что нельзя, значит - можно", - рассудили тогда руководители многих УК. Но с сентября работает новое, 354-е постановление, устранившее этот пробел. Тем не менее лишь немногие управляющие компании изменили свою политику в этом вопросе.

Заподозрившие обман жители области стали обращаться в надзорные органы. Специалисты областного Роспотребнадзора, узнав о подобном случае от жителя Орджоникидзевского района Екатеринбурга, решили, что права потребителей бесстыдно нарушаются, и подали иск в суд в защиту неопределенного круга лиц.

- Так называемые "услуги" по опломбированию счетчиков фактически являются действиями управляющей компании, направленными на недопущение постороннего вмешательства в работу прибора, - поясняет пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. - Поэтому непонятно, с какой стати расходы на установку пломбы должны ложиться на плечи потребителя, а не исполнителя, решившего подстраховаться.

Сомнения надзорного органа в законности действий УК разделил и суд. Разобравшись в материалах дела, судья пришел к выводу, что требование управляющей компании оплачивать опломбировку счетчиков перед вводом их в эксплуатацию противоречит закону РФ "О защите прав потребителей", ряду статей Гражданского кодекса РФ, ФЗ "Об энергосбережении", а также положениям таких документов, как "Правила предоставления коммунальных услуг гражданам" и "Порядок заключения договора, регулирующего условия установки, замены и эксплуатации приборов учета". Поэтому действия коммунальщиков были признаны незаконными. Суд обязал управляющую компанию прекратить брать с людей деньги, а в качестве дополнительного наказания - за свой счет опубликовать это решение в СМИ.Аналогичные дела мы нашли в судебной практике Краснотурьинска, Нижнего Тагила и Новой Ляли. Правосудие чаще всего вставало на сторону жильцов многоквартирных домов. Многие управляющие компании с решениями районных судов не соглашались и подавали кассационные жалобы в областной суд. Но вторая судебная инстанция, как правило, оставляла решение нижестоящего суда без изменений, а жалобы коммунальщиков - без удовлетворения.Любопытно, что разрешить конфликт между УК и жителями домов пыталась даже Федеральная антимонопольная служба. Сотрудники управления ФАС по Свердловской области провели глубокий системный анализ жилищно-коммунального законодательства РФ, в частности Жилищного, Градостроительного кодексов, закона "Об энергосбережении" и всех уже упомянутых "Правил". Антимонопольщики тоже пришли к выводу, что "у организаций, осуществляющих деятельность на рынке управления многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ЖСК и др.), отсутствуют законные основания для взимания платы как за выдачу технических условий, так и за опломбировку индивидуальных приборов учета". Коммунальным организациям были выписаны предписания о прекращении нарушения законодательства.

Следует отметить, во всех приведенных примерах и надзорные органы, и суд лишь предупреждали дальнейшие нарушения прав жильцов со стороны управляющих компаний. Чтобы вернуть уже заплаченные за опломбировку счетчика деньги, гражданин должен самостоятельно подать исковое заявление мировому судье. Спешим успокоить: на составление документа много времени не уйдет, ведь существует типовая форма иска, в которую достаточно внести персональные данные и название фирмы-ответчика. Более того, в соответствии со статьей 17 закона "О защите прав потребителей" истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты госпошлины.

Компетентно

Елена Маслова, пресс-секретарь УК "Стандарт", город Екатеринбург:

- Наша управляющая компания перестала взимать плату за опломбировку приборов учета воды еще в сентябре, после вступления в силу новых Правил оказания коммунальных услуг населению (Постановление Правительства РФ №354). Ввод в эксплуатацию установленного сторонней организацией индивидуального (квартирного) прибора учета производится по заявлению жителя, дополнительная оплата не требуется. Аналогично не взимается плата за опломбировку электрических счетчиков, за исключением случаев, когда собственнику квартиры надо перенести электросчетчик на другое место.

Кстати

С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон №416 "О водоснабжении и водоотведении", который исключает возможность возникновения споров, подобных описанным выше, в случае, когда дело касается установки счетчиков на воду. Дело в том, что согласно части 5 статьи 20 этого закона приборы учета воды опломбируются организациями, которые по договору с собственником жилого помещения осуществляют горячее, холодное водоснабжение или водоотведение без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование производится повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.