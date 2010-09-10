BOPOH62 писал(а):

KWF писал(а): Что происходи?! Так там по адресу 1-сысоевский проезд дом 6 ( виноваты в поджогах)!!!!

Чурок нанимают платят им за поджоги!

Я когда был на даче, горела дача, идет девчонка из деревне и мне говорит, что у нас на деревне живет парень и он дачи поджигает. Я еще подумал какой парень? Если пожары на дачах только ее одну видно. А парня я примерно понял про какого она говорит! Ну ладно не про это. А дачи поджигалка она, все потом дачники стали говорить что ходит девчонка как пожары и валит вину на парня. После этого пожары перестали!