★ЧТО ТАМ В СЫСОЕВО ПРОИСХОДИТ?

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XaMeLeOn
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 00:25

Re: ★ЧТО ТАМ В СЫСОЕВО ПРОИСХОДИТ?

Сообщение XaMeLeOn » 27 фев 2017, 15:22

BOPOH62 писал(а):
KWF писал(а):Что происходи?! Так там по адресу 1-сысоевский проезд дом 6 ( виноваты в поджогах)!!!!
Чурок нанимают платят им за поджоги!

Я когда был на даче, горела дача, идет девчонка из деревне и мне говорит, что у нас на деревне живет парень и он дачи поджигает. Я еще подумал какой парень? Если пожары на дачах только ее одну видно. А парня я примерно понял про какого она говорит! Ну ладно не про это. А дачи поджигалка она, все потом дачники стали говорить что ходит девчонка как пожары и валит вину на парня. После этого пожары перестали!

Тоже видел эту девчонку мне втирала тоже самое :lol:
Главное что она не одна ходила такая балаболка и валила на парня :mrgreen:
Я продал дачу после пожаров. Вот эти балаболы и пожигали дачи!
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BOPOH62
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 14:47

Re: ★ЧТО ТАМ В СЫСОЕВО ПРОИСХОДИТ?

Сообщение BOPOH62 » 27 фев 2017, 15:26

Самое главное что валят на парня который махи не обидел))))
Тоже продал дачу. сожгли!
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Как сниматься в кино детям от 4 до 16 лет

Сообщение Jimmyitalm » 48 минут назад

Детям от 4 до 16 лет сниматься в кино








Сниматься в кино ребенку в москве
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Отдать ребенка сниматься в кино
Отдать ребенка сниматься в кино
Если ребенок хочет сниматься в кино
Отдать ребенка сниматься в кино
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