★ЧТО ТАМ В СЫСОЕВО ПРОИСХОДИТ?
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Re: ★ЧТО ТАМ В СЫСОЕВО ПРОИСХОДИТ?
BOPOH62 писал(а):KWF писал(а):Что происходи?! Так там по адресу 1-сысоевский проезд дом 6 ( виноваты в поджогах)!!!!
Чурок нанимают платят им за поджоги!
Я когда был на даче, горела дача, идет девчонка из деревне и мне говорит, что у нас на деревне живет парень и он дачи поджигает. Я еще подумал какой парень? Если пожары на дачах только ее одну видно. А парня я примерно понял про какого она говорит! Ну ладно не про это. А дачи поджигалка она, все потом дачники стали говорить что ходит девчонка как пожары и валит вину на парня. После этого пожары перестали!
Тоже видел эту девчонку мне втирала тоже самое
Главное что она не одна ходила такая балаболка и валила на парня
Я продал дачу после пожаров. Вот эти балаболы и пожигали дачи!
Re: ★ЧТО ТАМ В СЫСОЕВО ПРОИСХОДИТ?
Самое главное что валят на парня который махи не обидел))))
Тоже продал дачу. сожгли!
Тоже продал дачу. сожгли!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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