Сообщение dima-rzn » 07 ноя 2014, 14:07

alvin писал(а): Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.

И сами выбрали ))Я покупал в ДвернойВопрос в НИТИ, ТЦ Скорпион или как-то так, там лестница на второй этаж металлическая.Выставочный зал нормальный, но рекомендую листать каталоги производителей. Ручки можно у них купить, сами врежут, сами поставят. Только контролируйте чтобы убрали после себя, так как все подгоняется "по месту", опилок остается достаточно.