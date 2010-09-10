Межкомнатные двери

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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alvin
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 14:54

Re: Межкомнатные двери

Сообщение alvin » 07 ноя 2014, 12:34

Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: Межкомнатные двери

Сообщение Mike Fio » 07 ноя 2014, 13:16

alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.


Фига се, на таких клиентах грех не навариться. Вы хоть выбирать то готовы, или пусть и выбирают сами. А денег то хватит на таких условиях?
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dima-rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 09:37

Re: Межкомнатные двери

Сообщение dima-rzn » 07 ноя 2014, 14:07

alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.


И сами выбрали ))

Я покупал в ДвернойВопрос в НИТИ, ТЦ Скорпион или как-то так, там лестница на второй этаж металлическая.
Выставочный зал нормальный, но рекомендую листать каталоги производителей. Ручки можно у них купить, сами врежут, сами поставят. Только контролируйте чтобы убрали после себя, так как все подгоняется "по месту", опилок остается достаточно.
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Kosapuzii
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 03:11

Re: Межкомнатные двери

Сообщение Kosapuzii » 07 ноя 2014, 19:04

alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.

Рязань еще не доросла до такого , либо за большие наценки.
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Максим Кагоров
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:52

Re: Межкомнатные двери

Сообщение Максим Кагоров » 25 ноя 2014, 17:21

Хочу ширму в комнату, где взять?
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olgazbr
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 20:20

Re: Межкомнатные двери

Сообщение olgazbr » 12 янв 2015, 18:37

Максим Кагоров писал(а):Хочу ширму в комнату, где взять?

Мне кажется, что ее можно самому сделать если руки хоть чуток на месте. А еще ей можно придать неповторимый вид. :D :D :D Вот так можно ))) А в процессе жизни менять фото и, соответственно, дизайн ))
Изображение
http://happymodern.ru/wp-content/gallery/shirma-dlya-komnaty/39.jpg
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gromov32
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 май 2015, 10:45

Re: Межкомнатные двери

Сообщение gromov32 » 22 июн 2015, 17:05

хорошие уавтора двери, мне нравятся)
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Lolipop
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 минут назад

Re: Межкомнатные двери

Сообщение Lolipop » 15 минут назад

Не заказывайте в ИП КАЖАЕВ С.В. Они работают под разными названиями( deluxe, галерея дверей и пр). Заказывал у них двери, взяли предоплату и исчезли.
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