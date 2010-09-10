Межкомнатные двери
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Межкомнатные двери
Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
Re: Межкомнатные двери
alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
Фига се, на таких клиентах грех не навариться. Вы хоть выбирать то готовы, или пусть и выбирают сами. А денег то хватит на таких условиях?
Re: Межкомнатные двери
alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
И сами выбрали ))
Я покупал в ДвернойВопрос в НИТИ, ТЦ Скорпион или как-то так, там лестница на второй этаж металлическая.
Выставочный зал нормальный, но рекомендую листать каталоги производителей. Ручки можно у них купить, сами врежут, сами поставят. Только контролируйте чтобы убрали после себя, так как все подгоняется "по месту", опилок остается достаточно.
Re: Межкомнатные двери
alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
Рязань еще не доросла до такого , либо за большие наценки.
- Максим Кагоров
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:52
Re: Межкомнатные двери
Хочу ширму в комнату, где взять?
Re: Межкомнатные двери
Максим Кагоров писал(а):Хочу ширму в комнату, где взять?
Мне кажется, что ее можно самому сделать если руки хоть чуток на месте. А еще ей можно придать неповторимый вид. Вот так можно ))) А в процессе жизни менять фото и, соответственно, дизайн ))
http://happymodern.ru/wp-content/gallery/shirma-dlya-komnaty/39.jpg
Re: Межкомнатные двери
хорошие уавтора двери, мне нравятся)
Re: Межкомнатные двери
Не заказывайте в ИП КАЖАЕВ С.В. Они работают под разными названиями( deluxe, галерея дверей и пр). Заказывал у них двери, взяли предоплату и исчезли.
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