Сообщение Виктор69 » 29 мар 2017, 16:47

Посоветуйте, где лучше купить двери. Однажды столкнулся с такой ситуацией, когда заказывал двери дочери. Обращался в салоны Rada и Sofia, но оказалось что уж очень дорого. Стал искать в интернете, цена то нормальная но качество по картинке не определишь. В конечном итоге заказал двери в Апельсине. Двери то нормальные, но сервис оставляет желать лучшего. Сначала мне переносили дату установки на неделю потом на полторы, потом привезли с разноцветными наличниками и ручки совсем не те что заказывал- увезли обратно. Вся история затянулась почти на 2 месяца. Наконец все сделали и даже прибрались за собой, но потеря времени и нервов не окупилась. Может кто заказывал недавно, помогите найти ответственную фирму с большим выбором по разумной цене.