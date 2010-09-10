Межкомнатные двери
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Межкомнатные двери
Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
Re: Межкомнатные двери
alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
Фига се, на таких клиентах грех не навариться. Вы хоть выбирать то готовы, или пусть и выбирают сами. А денег то хватит на таких условиях?
Re: Межкомнатные двери
alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
И сами выбрали ))
Я покупал в ДвернойВопрос в НИТИ, ТЦ Скорпион или как-то так, там лестница на второй этаж металлическая.
Выставочный зал нормальный, но рекомендую листать каталоги производителей. Ручки можно у них купить, сами врежут, сами поставят. Только контролируйте чтобы убрали после себя, так как все подгоняется "по месту", опилок остается достаточно.
Re: Межкомнатные двери
alvin писал(а):Посоветуйте фирму, чтобы приехали, померили и сами купили и установили.
Рязань еще не доросла до такого , либо за большие наценки.
- Максим Кагоров
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:52
Re: Межкомнатные двери
Хочу ширму в комнату, где взять?
Re: Межкомнатные двери
Максим Кагоров писал(а):Хочу ширму в комнату, где взять?
Мне кажется, что ее можно самому сделать если руки хоть чуток на месте. А еще ей можно придать неповторимый вид. Вот так можно ))) А в процессе жизни менять фото и, соответственно, дизайн ))
http://happymodern.ru/wp-content/gallery/shirma-dlya-komnaty/39.jpg
Re: Межкомнатные двери
хорошие уавтора двери, мне нравятся)
Re: Межкомнатные двери
Не заказывайте в ИП КАЖАЕВ С.В. Они работают под разными названиями( deluxe, галерея дверей и пр). Заказывал у них двери, взяли предоплату и исчезли.
Re: Межкомнатные двери
Посоветуйте, где лучше купить двери. Однажды столкнулся с такой ситуацией, когда заказывал двери дочери. Обращался в салоны Rada и Sofia, но оказалось что уж очень дорого. Стал искать в интернете, цена то нормальная но качество по картинке не определишь. В конечном итоге заказал двери в Апельсине. Двери то нормальные, но сервис оставляет желать лучшего. Сначала мне переносили дату установки на неделю потом на полторы, потом привезли с разноцветными наличниками и ручки совсем не те что заказывал- увезли обратно. Вся история затянулась почти на 2 месяца. Наконец все сделали и даже прибрались за собой, но потеря времени и нервов не окупилась. Может кто заказывал недавно, помогите найти ответственную фирму с большим выбором по разумной цене.
Re: Межкомнатные двери
Мы заказывали в интернет-магазине "Супер Двери", очень удобно, а главное дешевле где либо, цены сравнивали специально! Выбрали на сайте двери по каталогу, потом приехал замерщик, а через день привезли и установили! Нас все устроило, двери хорошие! Вот их сайт если кому нужно super-doors.com
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Межкомнатные двери
На самом деле дверь в комнату тоже выбрать не так уж и легко, ка это может показаться на первый взгляд. Ведь двери выполняют не только практичные, но и декоративные функции. Лично мне в выборе очень помогла вот эта статья https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvart ... vkus-23111 . В ней автор дает очень много ценных советов по выбору двери и ее оттенкам. Эти советы могут помочь подобрать идеальный оттенок двери, который будет сочетаться с вашим интерьером.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Межкомнатные двери
Если вам нужны недорогие, но при этом весьма качественные двери, то загляните сюда https://econom-doors.ru/mezhkomnatnye-dveri - заказал там межкомнатные двери в новую квартиру. Если честно, мне практически не попадались такие цены в строительных гипермаркетах в моем городе. А тут все на очень высоком уровне, и прайс реально умеренный!
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