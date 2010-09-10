Еще раз про СССР

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2807
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Док » 06 май 2016, 14:29

А какие ещё классные аппараты были!

Изображение

http://www.sergeyev.ru/files/ttu_excursia_kassa_01.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CCSq91DWMAAKkZx.jpg:large
Your friend in time Emmet L.Brown
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Колхозник » 15 май 2016, 14:53

Путешествовал я года четыре назад на электричках по территории масквабадской агломерации. В электричку зашли две бабки. Услышали или увидели, что электричка идет до Сергиева Посада. Стали суетиться, что им надо в Загорск, и не туда их повезёт эта электричка. Дело было года четыре назад. Загорск переименовали в Сергиев Посад в 1991 году. То есть уже как 20 лет.

И вспомнился мне город Сталинабад (ныне Душанбе, столица трудолюбивых). Электричкой до него не доехать. Но можно добраться на поезде или на самолёте. Интересно, были ли раньше люди, году так в 1980-м, которые требовали в кассе билет до Сталинабада?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Дед Анатольич » 17 май 2016, 09:51

Колхозник писал(а):Путешествовал я года четыре назад на электричках по территории масквабадской агломерации. В электричку зашли две бабки. Услышали или увидели, что электричка идет до Сергиева Посада. Стали суетиться, что им надо в Загорск, и не туда их повезёт эта электричка. Дело было года четыре назад. Загорск переименовали в Сергиев Посад в 1991 году. То есть уже как 20 лет.

И вспомнился мне город Сталинабад (ныне Душанбе, столица трудолюбивых). Электричкой до него не доехать. Но можно добраться на поезде или на самолёте. Интересно, были ли раньше люди, году так в 1980-м, которые требовали в кассе билет до Сталинабада?

В Сталинабаде не бывал, но в начале 80-х был свидетелем, как на автовокзале требовали билет до Сталиногорска (то бишь, Новомосковск Тульской области). Требовала женщина, лет этак пятидесяти. Кассирша ничего не поняла, хотя сама была не сильно молода, на подсказку из очереди женщина отреагировала крайне болезненно и пошла куда-то жаловаться.
Только живи, и до всего доживешь
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 16:02

Нарушение п. 7 Правил форума. Antipov.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Еще раз про СССР

Сообщение UNCLE1911 » 17 май 2016, 16:06

Уже не совсем чохошь и куда хочыш.
А скоро, думаю, будет совсем не.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 16:13

Нарушение п. 7 Правил форума. Antipov.
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 18:48

UNCLE1911 писал(а):А четвертый из Москвы рязанский форум затроллил)


Дураки, гуси и форумы существуют длятого чтобы их тролили!!!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Еще раз про СССР

Сообщение ФрекенСнорк » 17 май 2016, 21:29

Рязанский Дятел писал(а):Это ты на туретчену и игипет намекаешь?

Да тьху на них три раза. Я в жызни туда не ездил и меня застрели- непоеду.
.

и пральна! горячие египетские и турецкие вьюноши в момент всех девок уведут.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 22:24

Баб надо менять. И что главное- менять вовремя.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Еще раз про СССР

Сообщение ФрекенСнорк » 18 май 2016, 05:54

И прямо в Турции! Одну козу на другую. :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Рязанский Дятел » 18 май 2016, 12:01

Нарушение п. 7 Правил форума. Antipov.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Еще раз про СССР

Сообщение ФрекенСнорк » 18 май 2016, 22:56

Я и говорю-не фиг вам там делать,а то и вправду козу подсунут :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Еще раз про СССР

Сообщение Рязанский Дятел » 18 май 2016, 23:16

Тебе видней.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Еще раз про СССР

Сообщение ФрекенСнорк » 18 май 2016, 23:31

Ну да,а то некоторые лорнет никак не найдут,а зрение-то слабое...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Еще раз про СССР

Сообщение ivanes » 17 авг 2016, 14:54

Московские власти пока не разрешили шествие в честь 25-летия ГКЧП.
Рязанский гарнизон был приведен в боевое положение 17 августа 1991г. Офицеры были на казарменном положении и не могли покидать воинские части. Говорили,что часть военных из рязанских училищ отбыли в Москву 19 августа. По пути были передвижные АЗС.
Часть военных училища МВД отбыла в Москву попозже.
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igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: Еще раз про СССР

Сообщение igna » 27 авг 2016, 13:35

Клево было в СССРе - меня все хотели...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Еще раз про СССР

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 16:49

igna писал(а):Клево было в СССРе - меня все хотели...


Такое рекламщицы еще не мочили. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 39
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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