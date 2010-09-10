Сообщение Колхозник » 15 май 2016, 14:53

Путешествовал я года четыре назад на электричках по территории масквабадской агломерации. В электричку зашли две бабки. Услышали или увидели, что электричка идет до Сергиева Посада. Стали суетиться, что им надо в Загорск, и не туда их повезёт эта электричка. Дело было года четыре назад. Загорск переименовали в Сергиев Посад в 1991 году. То есть уже как 20 лет.



И вспомнился мне город Сталинабад (ныне Душанбе, столица трудолюбивых). Электричкой до него не доехать. Но можно добраться на поезде или на самолёте. Интересно, были ли раньше люди, году так в 1980-м, которые требовали в кассе билет до Сталинабада?

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)