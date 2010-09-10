Выбор Мультиварки

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Выбор Мультиварки

Сообщение DS » 18 янв 2015, 17:39

Есть.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7199
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор Мультиварки

Сообщение ivanes » 18 янв 2015, 20:45

Надо покупать мультиварку-скороварку.Удобней. Холодец жена варит в такой. Пирог шарлотку печет. Каши,щи и борщ. если нужен тип и фирма могу поискать инструкцию и сообщить.
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sva
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 12:40

Re: Выбор Мультиварки

Сообщение sva » 10 мар 2015, 13:38

Я вот тоже купил таки разноварку редмонд с "керамикаль кастроль". И надо сказать очень доволен.
И в отличии от женщин и прочих, которые не могут грамотно связать свои мысли в пост, ограничиваясь только словарём Эллочки, напишу по-технарски.
Конечно это не простая кастрюлька с таймером. Это, практически герметичная ёмкость, симулирует некоторый эффект приготовления еды в печи, выдерживая определённый температурный режим.
Вся ценность данного агрегата - в книге адаптированных рецептов. Выходит примерно как каша из топора.

Какие-то блюда по вкусу могут сравниться с хорошей электродуховкой в термопакете или утятнице. А какие-то в духовхе сделать проще, как например выпечку. А вот манка у меня на газу вкуснее получилась, чем мульте по рецепту.
Но вот простота и вкуснота приготовления щей и особенно борща меня покорила. Я такую вкусноту давненько не ел.
И не нужно целый день стоять у плиты и разделочного стола, отваривая сначала мясо, потом всё остальное.
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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Выбор Мультиварки

Сообщение amelina » Сегодня, 19:54

У меня самая простая мультиварка. И не жалею. Готовит отлично.
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