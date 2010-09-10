Выбор Мультиварки
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Re: Выбор Мультиварки
Есть.
Re: Выбор Мультиварки
Надо покупать мультиварку-скороварку.Удобней. Холодец жена варит в такой. Пирог шарлотку печет. Каши,щи и борщ. если нужен тип и фирма могу поискать инструкцию и сообщить.
Re: Выбор Мультиварки
Я вот тоже купил таки разноварку редмонд с "керамикаль кастроль". И надо сказать очень доволен.
И в отличии от женщин и прочих, которые не могут грамотно связать свои мысли в пост, ограничиваясь только словарём Эллочки, напишу по-технарски.
Конечно это не простая кастрюлька с таймером. Это, практически герметичная ёмкость, симулирует некоторый эффект приготовления еды в печи, выдерживая определённый температурный режим.
Вся ценность данного агрегата - в книге адаптированных рецептов. Выходит примерно как каша из топора.
Какие-то блюда по вкусу могут сравниться с хорошей электродуховкой в термопакете или утятнице. А какие-то в духовхе сделать проще, как например выпечку. А вот манка у меня на газу вкуснее получилась, чем мульте по рецепту.
Но вот простота и вкуснота приготовления щей и особенно борща меня покорила. Я такую вкусноту давненько не ел.
И не нужно целый день стоять у плиты и разделочного стола, отваривая сначала мясо, потом всё остальное.
И в отличии от женщин и прочих, которые не могут грамотно связать свои мысли в пост, ограничиваясь только словарём Эллочки, напишу по-технарски.
Конечно это не простая кастрюлька с таймером. Это, практически герметичная ёмкость, симулирует некоторый эффект приготовления еды в печи, выдерживая определённый температурный режим.
Вся ценность данного агрегата - в книге адаптированных рецептов. Выходит примерно как каша из топора.
Какие-то блюда по вкусу могут сравниться с хорошей электродуховкой в термопакете или утятнице. А какие-то в духовхе сделать проще, как например выпечку. А вот манка у меня на газу вкуснее получилась, чем мульте по рецепту.
Но вот простота и вкуснота приготовления щей и особенно борща меня покорила. Я такую вкусноту давненько не ел.
И не нужно целый день стоять у плиты и разделочного стола, отваривая сначала мясо, потом всё остальное.
Re: Выбор Мультиварки
У меня самая простая мультиварка. И не жалею. Готовит отлично.
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