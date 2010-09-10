Сообщение sva » 10 мар 2015, 13:38

Я вот тоже купил таки разноварку редмонд с "керамикаль кастроль". И надо сказать очень доволен.

И в отличии от женщин и прочих, которые не могут грамотно связать свои мысли в пост, ограничиваясь только словарём Эллочки, напишу по-технарски.

Конечно это не простая кастрюлька с таймером. Это, практически герметичная ёмкость, симулирует некоторый эффект приготовления еды в печи, выдерживая определённый температурный режим.

Вся ценность данного агрегата - в книге адаптированных рецептов. Выходит примерно как каша из топора.



Какие-то блюда по вкусу могут сравниться с хорошей электродуховкой в термопакете или утятнице. А какие-то в духовхе сделать проще, как например выпечку. А вот манка у меня на газу вкуснее получилась, чем мульте по рецепту.

Но вот простота и вкуснота приготовления щей и особенно борща меня покорила. Я такую вкусноту давненько не ел.

И не нужно целый день стоять у плиты и разделочного стола, отваривая сначала мясо, потом всё остальное.