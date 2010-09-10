Еще раз о репетиционных базах!
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Еще раз о репетиционных базах!
Любимые мои музыканты(не вру), вроде бы таких тем уже не мало, вот только они многолетней давности, время идет, а актуальность остается!
Ну так вот, решили мы с друзьями возродить репточку на Бутырках(можно сказать уже возродили), с учетом своих представлений (сами много раз сталкивались с непростым поиском таковой), а теперь - та-дам! -
Расскажите, что для вас важно, интересно, хочется видеть и во что не хочется наступать!или хочется..))) Так сказать какая она - идеальная база, и к чему стремиться! Можно с примером личного опыта и случаев добра или не справедливости из жизни!
P.S. Качество звука само собой, даже не обсуждается! (этот вопрос уже решен)
Ну так вот, решили мы с друзьями возродить репточку на Бутырках(можно сказать уже возродили), с учетом своих представлений (сами много раз сталкивались с непростым поиском таковой), а теперь - та-дам! -
Расскажите, что для вас важно, интересно, хочется видеть и во что не хочется наступать!или хочется..))) Так сказать какая она - идеальная база, и к чему стремиться! Можно с примером личного опыта и случаев добра или не справедливости из жизни!
P.S. Качество звука само собой, даже не обсуждается! (этот вопрос уже решен)
Еще раз о репетиционных базах
Передай ему, что я все еще жду книгу про Малькольма Икса: Так и передай
С вами, что за фильмы?
С вами, что за фильмы?
2 сообщения • Страница 1 из 1
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