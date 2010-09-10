Сообщение Ира_злюка » 18 мар 2013, 14:25

Любимые мои музыканты(не вру), вроде бы таких тем уже не мало, вот только они многолетней давности, время идет, а актуальность остается!

Ну так вот, решили мы с друзьями возродить репточку на Бутырках(можно сказать уже возродили), с учетом своих представлений (сами много раз сталкивались с непростым поиском таковой), а теперь - та-дам! -

Расскажите, что для вас важно, интересно, хочется видеть и во что не хочется наступать!или хочется..))) Так сказать какая она - идеальная база, и к чему стремиться! Можно с примером личного опыта и случаев добра или не справедливости из жизни!

P.S. Качество звука само собой, даже не обсуждается! (этот вопрос уже решен)