Еще раз о репетиционных базах!

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Ира_злюка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 13:52

Еще раз о репетиционных базах!

Сообщение Ира_злюка » 18 мар 2013, 14:25

Любимые мои музыканты(не вру), вроде бы таких тем уже не мало, вот только они многолетней давности, время идет, а актуальность остается!
Ну так вот, решили мы с друзьями возродить репточку на Бутырках(можно сказать уже возродили), с учетом своих представлений (сами много раз сталкивались с непростым поиском таковой), а теперь - та-дам! -
Расскажите, что для вас важно, интересно, хочется видеть и во что не хочется наступать!или хочется..))) Так сказать какая она - идеальная база, и к чему стремиться! Можно с примером личного опыта и случаев добра или не справедливости из жизни!
P.S. Качество звука само собой, даже не обсуждается! (этот вопрос уже решен)
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pascalNam
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:54

Еще раз о репетиционных базах

Сообщение pascalNam » 21 минуту назад

Передай ему, что я все еще жду книгу про Малькольма Икса: Так и передай
С вами, что за фильмы?
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