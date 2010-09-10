Нарды
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Нарды
Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно купить нарды?
Re: Нарды
Сувенирные?
Re: Нарды
Играть буду. В юности играла хорошо. Вчера в гостях играла в нарды, инкрустированные шпоном из мореного дуба и янтарем. Такую красоту руками страшно трогать
Re: Нарды
См. личку.
Re: Нарды
http://ryazan.podarkix.ru/nardy
http://ryazan.tiu.ru/Nardy
или гугл вам в помощь
http://ryazan.tiu.ru/Nardy
или гугл вам в помощь
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Нарды
в магазинах детских игрушек в настольных играх - там и нарды, и шашки, и шахматы, и даже три в одном
wbr
Re: Нарды
Была в детском мире, в умных игрушках. Не нашла.
Re: Нарды
На сайте "Детского мира" нарды в разделе "игры настольные спортивные"))) http://www.detmir.ru/product/index/id/50011/
Наверное, и в магазине они там же.
Наверное, и в магазине они там же.
wbr
Re: Нарды
На М5 в Екатериновке, кажется, есть на обочине точка продажи самодельных нард. Красивые такие, резные. Но я туда недельки через три поеду, не раньше.
Re: Нарды
Мне кажется, я в коралле видел всякие шахматы и, возможно, нарды.
Re: Нарды
Спасибо всем за ответы!
Полазив по магазинам Рязани, обнаружила нарды китайского происхождения говённого исполнения за бешеные деньги (вспученный шпон, неструганные и плохо склеенные детали, отсутствие шурупов в петлях, заусенцы в шашках).
В итоге - огромная благодарность форумчанину, пожелавшему остаться неизвестным, за шикарный подарок :
Изготовлено в СССР, знак ОТК. Счастье!
Полазив по магазинам Рязани, обнаружила нарды китайского происхождения говённого исполнения за бешеные деньги (вспученный шпон, неструганные и плохо склеенные детали, отсутствие шурупов в петлях, заусенцы в шашках).
В итоге - огромная благодарность форумчанину, пожелавшему остаться неизвестным, за шикарный подарок :
Изготовлено в СССР, знак ОТК. Счастье!
Re: Нарды
Кто желает поиграть в реале в нарды? В Рязани. 89038381814 или 89308727218
Re: Нарды
Мне больше нравится играть в шахматы - это более интересная игра, но не все в нее умеют играть, к сожалению(
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Нарды
Я бы не сказал, что шахматы более интересная игра, чем нарды. Обе игры по-своему хороши и интересны. Мне нравится играть в шахмат, но так же нравится играть и в нарды. Вместе с другом мы устраиваем игры настольные, тем более, что вариаций на тему нард очень много https://nardy-wiki.ru/long-nardi - в этой энциклопедии нард об этом можно узнать, если интересно.
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