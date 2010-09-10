Нарды

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Нарды

Сообщение Polli » 21 мар 2013, 11:44

Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно купить нарды?
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веста
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 12:14

Re: Нарды

Сообщение веста » 21 мар 2013, 11:52

Сувенирные?
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Нарды

Сообщение Polli » 21 мар 2013, 12:00

Играть буду. В юности играла хорошо. Вчера в гостях играла в нарды, инкрустированные шпоном из мореного дуба и янтарем. Такую красоту руками страшно трогать :D
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веста
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 12:14

Re: Нарды

Сообщение веста » 21 мар 2013, 12:02

См. личку.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Нарды

Сообщение ZZ » 21 мар 2013, 12:50

http://ryazan.podarkix.ru/nardy
http://ryazan.tiu.ru/Nardy
или гугл вам в помощь :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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kotikovna
Пользователь RZN.info
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 12:34

Re: Нарды

Сообщение kotikovna » 21 мар 2013, 12:55

в магазинах детских игрушек в настольных играх - там и нарды, и шашки, и шахматы, и даже три в одном
wbr
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Нарды

Сообщение Polli » 21 мар 2013, 13:07

Была в детском мире, в умных игрушках. Не нашла.
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kotikovna
Пользователь RZN.info
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 12:34

Re: Нарды

Сообщение kotikovna » 21 мар 2013, 13:16

На сайте "Детского мира" нарды в разделе "игры настольные спортивные"))) http://www.detmir.ru/product/index/id/50011/
Наверное, и в магазине они там же.
wbr
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Нарды

Сообщение Fafhrd » 21 мар 2013, 14:00

На М5 в Екатериновке, кажется, есть на обочине точка продажи самодельных нард. Красивые такие, резные. Но я туда недельки через три поеду, не раньше.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Нарды

Сообщение DS » 21 мар 2013, 18:49

Мне кажется, я в коралле видел всякие шахматы и, возможно, нарды.
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Нарды

Сообщение Polli » 22 мар 2013, 22:57

Спасибо всем за ответы!
Полазив по магазинам Рязани, обнаружила нарды китайского происхождения говённого исполнения за бешеные деньги (вспученный шпон, неструганные и плохо склеенные детали, отсутствие шурупов в петлях, заусенцы в шашках).
В итоге - огромная благодарность форумчанину, пожелавшему остаться неизвестным, за шикарный подарок :D :
DSCN6992.JPG

Изготовлено в СССР, знак ОТК. Счастье!
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Roman2014
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2015, 20:08

Re: Нарды

Сообщение Roman2014 » 04 янв 2015, 20:20

Кто желает поиграть в реале в нарды? В Рязани. 89038381814 или 89308727218
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Нарды

Сообщение miskaoff » Сегодня, 14:28

Мне больше нравится играть в шахматы - это более интересная игра, но не все в нее умеют играть, к сожалению(
здесь есть место для вашей рекламы xD
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Нарды

Сообщение Stivvi » Сегодня, 14:44

Я бы не сказал, что шахматы более интересная игра, чем нарды. Обе игры по-своему хороши и интересны. Мне нравится играть в шахмат, но так же нравится играть и в нарды. Вместе с другом мы устраиваем игры настольные, тем более, что вариаций на тему нард очень много https://nardy-wiki.ru/long-nardi - в этой энциклопедии нард об этом можно узнать, если интересно.
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