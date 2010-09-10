Аппарат высокого давления Керхер

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение nikols » 29 апр 2013, 16:59

Есть этот Кёрхер средний. Есть банка для шампуня. Но грязную машину не вымоешь так,как на мойке. Да и шампунь не дешево стоит.
Но пыль она сбивает-факт.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение volgovod » 29 апр 2013, 18:33

Pav, два раза в неделю мыть многовато,ИМХО. У нас большинство времени в году грязь жидкая, так что мне мойки с шампунем на мойке вполне раз в месяц-полтора достаточно более чем, иногда просто автодушем мою, 120-130 рублей.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Pav
Гость RZN.info
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 04 янв 2012, 23:18

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение Pav » 29 апр 2013, 18:36

Ну наверное про два раза я конечно переборщил, но раз в неделю думаю самое оно.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение nikols » 29 апр 2013, 22:11

Два раза в месяц. Через час,хоть снова на мойку. Зимой и летом. Но антилед посыпят на дорогу зимой, летом дождь и грязь.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение pri » 30 апр 2013, 08:44

Вот и да то... Раз в пару недель - самое оно, ИМХО. К тому же помыть как на профессиональной мойке - легко. Еще и лучше. Оборудование в принципе такое же, руки - по любому лучше, потому как свою машину моешь. А я еще и люблю сам машину мыть. Ежели с мойкой высокого давления.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение nikols » 30 апр 2013, 11:18

Но где экология?
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение GlebAl » 30 апр 2013, 11:46

Вроде недавно было можно самому мыть на проф мойке - у ноев ковчега была такая услуга
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golovan
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2435
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
Откуда: 3держинка, авенида МОгэс

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение golovan » 30 апр 2013, 12:07

а я где-то раз в сезон мою: весной, летом, осенью, иногда зимой, и до кёрхера пока не созрел.
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Aleksey 111
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 21:06

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение Aleksey 111 » 12 май 2013, 20:41

Купил себе Кёрхер, очень доволен, моет хорошо. Думаю, что те кто пишут, что не отмывает пользовались скорее всего слабыми аппаратами, я взял 5,200 (вот такой http://kc-market.ru/index.php/dlya-doma ... t/view/1/9) , отмыват просто отлично, всю грязь сшибает (думал ещё о 6,500 - разница в цене 2 т.р., но у ней шланг 7,5 м, побоялся что маловат буде, а у моей 9 м). Опять же споры о том мыть самому Кёрхером или нет зависит от того любите ли вы работать руками, есть ли место где помыть. У меня например дача, на которую я езжу в теплое время года каждый выходной. И мне очень удобно мыть самому машину, только заманался уже губкой из ведра, а так я воду подвел к месту где мою, за 5 мин. всё подсоединяю и всё - можно пользоваться. И в магазине мне сказали, что и дом мойкой можно оплоснуть, и забор, и дорожки помыть ( у меня бетонные), жена собралась ковры почистить. По поводу химии - не очень уж она дорогая. Я покупал в магазине Керхер рядом с Глобусом на Большой, 100, мне 5 литров в подарок дали к аппарату, насадку ещё пенную взял (цена вопроса – 2 000 руб), пена как на автомойке. А так у них литр стоит рублей 180 по-моему, её ещё разводить нужно, поэтому хватает надолго. Мне понравилась, даже машину не протирал и разводов не было. Они ещё сказали, что какая-то розовая у них есть, но только на разлив, тары не было, литр рублей 300 будет стоить, но она вообще 1 к 10 разводится. Но это русские производители, оригинальная стоит дороже, но сказали, что отмывает хуже. Я мою перед домом на траве, вроде трава зеленая пока, никак не отразилось.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение GlebAl » 12 май 2013, 21:31

Если бы это было бы 100500 сообщение - наверно поверил бы, что это не реклама...
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golovan
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2435
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
Откуда: 3держинка, авенида МОгэс

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение golovan » 13 май 2013, 08:18

Aleksey 111 писал(а):рядом с Глобусом на Большой
очень важно не перепутать рязанские Глобусы.
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Аппарат высокого давления Керхер

Сообщение Marcus » Сегодня, 11:49

Аппараты высокого давления можно приобрести у компании https://www.instagram.com/shop_avd/ . Сам тут покупал АВД. Качество отличное, цена приемлемая. И сервис прекрасный - консультация 24/7. С доставкой и оплатой ок все.
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