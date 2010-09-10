Сообщение pri » 30 апр 2013, 08:44

Вот и да то... Раз в пару недель - самое оно, ИМХО. К тому же помыть как на профессиональной мойке - легко. Еще и лучше. Оборудование в принципе такое же, руки - по любому лучше, потому как свою машину моешь. А я еще и люблю сам машину мыть. Ежели с мойкой высокого давления.