Не верьте баптистам!
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Не верьте баптистам!
pri, я сейчас слишком занята, отмечаю Ту-бе ава...
и вообще, больше я не буду Вас утомлять.
кто такой Аллах- представляю.
пы.сы. спорить мы начали с понятия о бессмертии души, каковое отсутствует в Библии, ибо Христос- не воскресал...
и вообще, больше я не буду Вас утомлять.
кто такой Аллах- представляю.
пы.сы. спорить мы начали с понятия о бессмертии души, каковое отсутствует в Библии, ибо Христос- не воскресал...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Не верьте баптистам!
ФрекенСнорк писал(а):пы.сы. спорить мы начали с понятия о бессмертии души, каковое отсутствует в Библии, ибо Христос- не воскресал...
Я читал.
Однако бессмертие души никак не влияет на то, библейский персонаж Исус или нет.
И кстати.
Я вот представляю картину - сидит апостол Петр на берегу, книжку читает. Чего он читает? Наверное Библию, он же апостол... А как же Христос, который тут рядом прогуливается? Выходит он не библейский персонаж? Или Петр читает не Библию? Да проще все: это чисто терминологический спор, который для меня решается очень просто - христиане решили, что Библия включает ВЗ и НЗ, всё, они имеют право (потому как это их основная книга), и ни один мусульманин (даже Мухаммад) не может этого изменить, впрочем, он и не хочет. И уже не важно, что там читал апостол Петр.
Кстати, как отношение мусульман к Библии может превратить Исуса в "небиблейский персонаж"? Он и в исламе один из пророков, стало быть "персонаж". Ну, в крайнем случае, не только библейский... Или Вас именно это "не только" и раздражает?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Не верьте баптистам!
слушайте, Просветлённый...
вот давайте я в последний раз постараюсь Вам объяснить, что я имела в виду и хотела сказать.
после чего я просто тихо закрою дверь. итак.
Библия- священная книга не только для христиан. даже так- не все книги Библии одинаково священны для всех христиан.
Христос- персонаж евангельский, как и апостолы, а, например- Иов и Руфь- библейские.
правильнее было б , конечно же, сказать- ветхозаветные и новозаветные, это да. Mea Culpa.
я полагала, что смогла донести до Вас свою точку зрения. Вы, похоже, считали, что я демонстрирую свою эрудицию и выпендриваюсь.
тем не менее, мне вот хоть кол на голове теши, я буду продолжать настаивать на своём. даже несмотря на то, что в Вики написано иначе. Вы со мной не согласны?
ОК, ставьте мне неуд и гоните с кафедры теологии с волчьим билетом.
Пы.Сы. Педагог, ёклмн...
вот давайте я в последний раз постараюсь Вам объяснить, что я имела в виду и хотела сказать.
после чего я просто тихо закрою дверь. итак.
Библия- священная книга не только для христиан. даже так- не все книги Библии одинаково священны для всех христиан.
Христос- персонаж евангельский, как и апостолы, а, например- Иов и Руфь- библейские.
правильнее было б , конечно же, сказать- ветхозаветные и новозаветные, это да. Mea Culpa.
я полагала, что смогла донести до Вас свою точку зрения. Вы, похоже, считали, что я демонстрирую свою эрудицию и выпендриваюсь.
тем не менее, мне вот хоть кол на голове теши, я буду продолжать настаивать на своём. даже несмотря на то, что в Вики написано иначе. Вы со мной не согласны?
ОК, ставьте мне неуд и гоните с кафедры теологии с волчьим билетом.
Пы.Сы. Педагог, ёклмн...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Не верьте баптистам!
Имеет ли право человек объявить всем, что он будет называть левую заднюю кошачью ногу отныне трактором на том основании, что кошки могут есть не только кошачий, но и собачий корм? И после этого тихо закрыть за собой дверь (в палату?).
Думаю да, имеет. Право на такое мнение у человека не отнять.
Думаю да, имеет. Право на такое мнение у человека не отнять.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Не верьте баптистам!
более того, на том основании, что моя собака не ест кошачий корм, зато охотно трескает овсянку, я буду считать её сэром Генри Баскервилем.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Не верьте баптистам!
ФрекенСнорк писал(а):Библия- священная книга не только для христиан. даже так- не все книги Библии одинаково священны для всех христиан.
Правильно. Правда, первая и вторая часть предложения никак не связаны. Они сами по себе. И для христиан Библия "более священна" (используя Ваши выражения), чем для других религий.
ФрекенСнорк писал(а):Христос- персонаж евангельский, как и апостолы, а, например- Иов и Руфь- библейские.
Так. Значит, именно это самое "не только" и раздражает. А кто запретил Христу быть одновременно евангельским и библейским персонажем?
ФрекенСнорк писал(а):ОК, ставьте мне неуд и гоните с кафедры теологии с волчьим билетом.
Пы.Сы. Педагог, ёклмн...
Вам это принципиально? Нате Вам "уд" и пудрите дальше мозги "непросветленным".
Теолог, ёклмн...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Не верьте баптистам!
оценка? Ваша оценка моим знаниям?
конечно, принципиальна. иначе б не "утомляла"...
конечно, принципиальна. иначе б не "утомляла"...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 05 сен 2013, 00:30
Re: Не верьте баптистам!
Berry писал(а):Они говорят, что у них такая же церковь, но это настоящие сектанты. Свяжешься с ними - останешься без денег, без квартиры, без близких.
Это значительно преувеличено.Став баптистами люди меняются становятся странными и непредсказуемыми, это совсем другие люди которых вы знали до того. Но то что они разводят на деньги - ложь чистой воды.Помутнение разума да, но не вытягивание денег!!
Re: Не верьте баптистам!
МаринаМаркес, не могу с вами согласиться. Нет, конечно, они не вытягивают на прямую деньги, но подводят людей к мысли о том, что излишняя роскошь не нужна верующему человеку. А там уже он сам думает, что есть роскошь, которую можно пожертвовать на "благое" дело? Пятая машина или же доля в малометражке, где прописаны его родители, дети или прочие родственники? Подобная ситуация произошла с моим дядей, который на закате своей жизни решил удариться в религию, так теперь он ежемесячно часть своей пенсии баптистам перечисляет, а может и всю. Еще довольно странно выглядит то, что баптистские проповедники сами-то пользуются всеми благами современного мира, видимо, "спустившимися на них с небес", так как они не работают, и не стесняются "козырнуть" хорошими (скорее, даже роскошными) автомобилями. В прошлом году я, когда еще активно пытался вытянуть дядю из секты, ездил в Осинники на баптистское мероприятие по поводу годовщины их реабилитационного центра. Не могу не отметить приезд Шварева (один из координаторов служения) на новом "мурзике" и Федоровского (пастор РСХЕБ в Осинниках) на "бэшке". Жаль, что по поводу роскоши с ними поговорить так и не удалось... Интересно, как бы они прокомментировали свои "заряженные" авто? Кстати, на мероприятии принимались пожертвования на развитие центра. Пожертвование, конечно, дело добровольное, но практически каждый из присутствующих внес свой вклад, кроме меня и журналистов с операторами. Можно назвать сбор денег баптистами со своих прихожан как угодно, но факт остается фактом.
Re: Не верьте баптистам!
Мне, конечно, жалко дядю. Но если взять првославных попов, то они не только обирают верующих, но еще и отбивают у них желание работать кучей своих праздников. А у баптистов очень негативное отношение к прздности и безделию.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Не верьте баптистам!
Чтобы хорошо работать, надо уметь отдыхать. А так как у нас страна работает, так это все Православные .
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Не верьте баптистам!
Знаю что есть несколько таких фирм, но я несколько месяцев назад обратился в компанию, у них есть услуга https://ecobarrier.ru/deratizatsiya/uni ... rys-myshej уничтожение крыс и мышей. Все официально, документы специалисты предоставляют и в работе используют качественные химические средства.
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