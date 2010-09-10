Сообщение Буэндиа » 10 сен 2013, 16:08

МаринаМаркес, не могу с вами согласиться. Нет, конечно, они не вытягивают на прямую деньги, но подводят людей к мысли о том, что излишняя роскошь не нужна верующему человеку. А там уже он сам думает, что есть роскошь, которую можно пожертвовать на "благое" дело? Пятая машина или же доля в малометражке, где прописаны его родители, дети или прочие родственники? Подобная ситуация произошла с моим дядей, который на закате своей жизни решил удариться в религию, так теперь он ежемесячно часть своей пенсии баптистам перечисляет, а может и всю. Еще довольно странно выглядит то, что баптистские проповедники сами-то пользуются всеми благами современного мира, видимо, "спустившимися на них с небес", так как они не работают, и не стесняются "козырнуть" хорошими (скорее, даже роскошными) автомобилями. В прошлом году я, когда еще активно пытался вытянуть дядю из секты, ездил в Осинники на баптистское мероприятие по поводу годовщины их реабилитационного центра. Не могу не отметить приезд Шварева (один из координаторов служения) на новом "мурзике" и Федоровского (пастор РСХЕБ в Осинниках) на "бэшке". Жаль, что по поводу роскоши с ними поговорить так и не удалось... Интересно, как бы они прокомментировали свои "заряженные" авто? Кстати, на мероприятии принимались пожертвования на развитие центра. Пожертвование, конечно, дело добровольное, но практически каждый из присутствующих внес свой вклад, кроме меня и журналистов с операторами. Можно назвать сбор денег баптистами со своих прихожан как угодно, но факт остается фактом.